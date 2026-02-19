মঙলদৈত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা : একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনক অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ
চাৰিওগৰাকী গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে তেওঁলোকে কথা ক'ব পৰা অৱস্থালৈ অহা নাই ।
Published : February 19, 2026 at 1:24 PM IST
মঙলদৈ : মঙলদৈত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । বুধবাৰে নিশা একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ লোকক অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছে । মঙলদৈ ২নং ৱাৰ্ডত বুধবাৰে নিশা এগৰাকী মহিলাসহ চাৰিজন লোকক অচেতন অৱস্থাত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় ।
কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱা বাবে আটাইকেইগৰাকীকে গুৱাহাটীলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ফলত নে আন কিবা কাৰণত এই ঘটনা ঘটিছে সেয়া বৰ্তমানলৈকে সন্দেহৰ আৱৰ্তত । ইয়াৰ মাজতে কোনোবাই খাদ্যত বিষ মিহলাই দিয়াৰ সন্দেহ নিকটৱৰ্তী লোকৰ । উল্লেখ্য যে তেওঁলোকৰ মাজত এগৰাকী ভাৰাতীয়াও আছিল । অচেতন হোৱা ব্যক্তিসকল ক্ৰমে হামিদুৰ হক, ছিৰাজুল হক, ইমৰান খান আৰু হামিদা বেগম ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক তথা চিৰাজুল হকৰ চুবুৰীয়া ডাঃ ডাউদ ইব্ৰাহিমে কয়, "মোৰ চুবুৰীয়া হয় । চিৰাজুল হক, তেওঁৰ পৰিবাৰ, তেওঁৰ ল'ৰা আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা ল'ৰা এজন, তেওঁলোকৰ হুঁচ নোহোৱা হৈছিল । আনকনচিয়াছি যাক কওঁ আমি, সেই অৱস্থাত তেওঁলোকক ঘৰত পোৱা গৈছিলে । তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ অনা হ'ল । আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ । তেওঁলোকে কথা যদিও কৈছে, কথাবোৰ স্পষ্ট নহয় । তেওঁলোক ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে গম নাপায় । তেওঁলোকক আনকনচিয়াছ বা ছিমিকনচিয়াছ বুলি ক'ব পাৰোঁ । আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসাখিনি কৰি তেওঁলোকক জি এম চি এইচলৈকে প্ৰেৰণ কৰিলোঁ ।"
আনহাতে, এগৰাকী স্থানীয় সামাজিক ব্যক্তি ৰাণা আলমে এই সম্পৰ্কে কয়, "চিৰাজুল হক ২নং ৱাৰ্ডতে থাকে । তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালটো তেওঁ, তেওঁৰ মিছেছ, তেওঁৰ ল'ৰা আৰু তেওঁৰ ঘৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে থকা এজন ল'ৰা, তেওঁলোকে দুপৰীয়া ভাত-পানী খাইছে । তাৰ পিছত বহুত সময় ওচৰৰ কোনো মানুহক মাত-বোল কৰা নাই । ওচৰৰ মানুহৰ সন্দেহ হৈ খবৰ ল'বলৈ আহি গম পোৱা পালে যে তেওঁলোক সংজ্ঞাহীন হৈ আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোকে নতুনকৈ এগৰাকী মানুহক কাম কৰা হিচাপে ৰাখিছিল । তাৰ পিছত কাম কৰা মানুহগৰাকী নোহোৱা হৈছে । আমি মঙলদৈ চিভিললৈ লৈ আনিলোঁ । ডাক্তৰে গুৱাহাটীলৈ ৰেফাৰ কৰিলে । এইখিনিয়েই ঘটনা । খাদ্যৰ লগত কিবা মিহলোৱা বুলি আমি ভাবিছোঁ । আমি সন্দেহ কৰিছোঁ, কাম কৰা মানুহগৰাকীও নাই যিহেতু । সাধাৰণতে তেওঁলোকে দুপৰীয়া ভাত-পানী খাই ৰেষ্ট লয় । ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সাৰ পোৱা নাই । ওচৰৰ মানুহে মাত দি যেতিয়া মাত পোৱা নাই তেতিয়া সন্দেহ কৰিলে । আমাক খবৰ দিয়াত আমি দৌৰি আহিলোঁ ।"
উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে চিৰাজুল হকৰ সৈতে আন তিনিওগৰাকীক গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই তাত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে । বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব পৰা অৱস্থালৈ অহা নাই যদিও বিপদমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আনহাতে, ভুক্তভোগী চিৰাজুল হকৰ পৰিয়ালটো সুস্থ হ'লে আৰু আৰক্ষীৰ তদন্ততহে প্ৰকৃত ঘটনা পোহৰলৈ আহিব ।