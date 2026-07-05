আজব ঘটনা: বেৰ কাটি নিশা পৰ স্ত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু এজনৰ
যোৰহাট পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰমুকলি গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷
Published : July 5, 2026 at 7:19 PM IST
যোৰহাট : পত্নী, সন্তান থকাৰ পাছতো আনৰ পত্নীলৈ চকু একাংশ পুৰুষৰ ! পৰ পত্নীৰে অবৈধ সম্পৰ্ক স্থাপনৰ চেষ্টা কৰে একাংশ সুযোগ সন্ধানী পুৰুষে ! এইবাৰ অবৈধ সম্পৰ্ক নহয়, মাজনিশা পৰ পত্নীক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাই কাল হ'ল এজন পুৰুষৰ ৷ যোৰহাট পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰমুকলি অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, শনিবাৰে নিশা মিলন পেগু নামৰ ব্যক্তিজনে ঘৰতে তেওঁৰ সন্তান আৰু পত্নীৰ সৈতে একেখন বিচনাতে শুই আছিল ৷ টোপনিত লালাকাল সকলো ৷ তেনেতে বৰমুকলি গাঁৱৰে অজিত পেগু (৪৫) নামৰ এজন ব্যক্তিজনে গোপনে মিলন পেগুৰ ঘৰলৈ যায় ৷ গৃস্থই টোপনি যোৱাৰ সুযোগ বুজি অজিত পেগুৱে কাটি দিলে বেৰৰ কিছু অংশ ৷ ইফালে বেৰৰ ফালে শুই আছিল মিলন পেগুৰ পত্নী ৷ আনহাতে বেৰৰ কিছু অংশ কাটি মিলন পেগুৰ পত্নীৰ গুপ্তাংগত স্পৰ্শ কৰে ৷
ইফালে মিলন পেগুৰ পত্নীয়ে শোৱাৰ পূৰ্বে সন্তানৰ গাৰুৰ শিতানত ৰাখি থৈছিল এখন ধান কটা কাঁচি ৷ যেতিয়া ভঙা বেৰেৰে হাত সুমুৱাই অজিত পেগুৱে মিলন পেগুৰ পত্নীৰ গুপ্তাংগত স্পৰ্শ কৰা বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ অজিতৰ হাতত কাঁচিখনেৰে প্ৰহাৰ কৰে ৷ নিশা কোনে, কিয়া বেৰ কাটি এই অসৎ কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে ধৰিব নোৱাৰিলে ৷ কিন্তু দেওবাৰে ওলাল আচল ৰহস্য ৷
মিলন পেগুৱে কয়, "নিশা প্ৰায় ১১-১২ বাজিছে, তেতিয়া আমি টোপনিত লালকাল ৷ মোৰ পত্নী বেৰৰ ফালে শুই আছিল ৷ তেনেতে আমাৰ ঘৰৰ চাঙলৈ জখলাৰ সহায়ত উঠি বেৰ কাটি দুখন হাতাৰে মোৰ পত্নীৰ গুপ্ত অংগত স্পৰ্শ কৰিছিল দুৰ্বৃত্ত অজিত পেগুৱে ৷ তেতিয়াই মোৰ সন্তানৰ গাৰুৰ তলত থকা কাঁচিখনৰে দুৰ্বৃত্ত অজিতক ঘাপ মাৰে ৷ নিশা কোনে এই কাণ্ড কৰিলে আমি ধৰিব নোৱাৰিলো ৷ কিন্তু পুৱাৰ ভাগত গম পালো অজিত পেগু নামৰ ব্যক্তিজন চিকিৎসলায়ত মৃত্যু হৈছে বুলি ৷"
ইফালে হাতত পোৱা আঘাটৰ বাবে অত্যাধিক ৰক্তক্ষৰণ হয় আৰু ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত অজিত পেগুৰ মৃ্ত্যু হৈছে ৷ এই ঘটনাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ইফালে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷ আনহাতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : গৰমৰ বাবে চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ কামৰ সময় সাল-সলনিৰ দাবী আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ