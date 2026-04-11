ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতিল; পত্নী-সন্তানসহ নিজগৃহত উপস্থিত আলফা নেতা অৰুণোদয় অসম

"ঘৰলৈ আহি ভালেই লাগিছে । জীৱনে আমাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পথলৈ লৈ যায়, কিন্তু মৰমে ঘৰলৈ লৈ আহিছে ।" অৰুণোদয় অসমে কয় ।

ULFA leader Arunodoi Asom
পত্নী-সন্তানসহ নিজগৃহত উপস্থিত আলফা নেতা অৰুণোদয় অসম (ETV Bharat Assam)
Published : April 11, 2026 at 7:37 PM IST

ডিব্ৰুগড় : স্বাধীন অসমৰ স্বপ্ন এৰি শুকুৰবাৰে নিজগৃহত উপস্থিত হয় আলফা (স্বা)ৰ মেজৰ জেনেৰেল অৰুণোদয় দহোটীয়া ওৰফে বিজিত বৰুৱা । কিছুদিন পূৰ্বলৈকে অসম আৰক্ষীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি কৰা দুৰ্ধৰ্ষ আলফা স্বাধীনৰ মেজৰ জেনেৰেলগৰাকীয়ে নিজৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক লগত লৈ নিজৰ ওপজা ঠাই চাবুৱাৰ নাদুৱা গোঁহাই গাঁৱত উপস্থিত হয় ।

চাবুৱাৰ নাদুৱা গোহাঁই গাঁৱত আজি আনন্দৰ চকুলো । অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত সততে শিৰোনাম দখল কৰা নেতাগৰাকী সোঁ-শৰীৰে ঘৰলৈ আহিছে । আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত নাদুৱা গোঁহাই গাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱা নেতাগৰাকীক লৈ এক উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । আবতৰীয়া বিহুৰ পৰিৱেশেৰে আদৰি আনিলে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ।

পত্নী-সন্তানসহ নিজগৃহত উপস্থিত আলফা নেতা অৰুণোদয় অসম (ETV Bharat Assam)

২০০১ চনত আলফাত যোগদান কৰা অৰুণোদয় অসমে ২০২৫ চনৰ ২৩ নৱেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাংছুপাছৰ ম্যানমাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল । আলফা স্বাধীনৰ নিম্ন সদনৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল অৰুণোদয় দহোটীয়া ওৰফে অৰুণোদয় অসম ৷

আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল যদিও অসম আৰক্ষীয়ে অতি কৌশলগতভাৱে আলফা নেতাগৰাকীক আত্মগোপন কৰাই ৰাখিছিল । ক'ত কেনেকৈ আলফা নেতাগৰাকীক অসম আৰক্ষীয়ে আত্মগোপন কৰাই ৰাখিছিল সেই কথা আজিও ৰহস্য ।

ULFA leader Arunodoi Asom
পত্নী-সন্তানসহ নিজগৃহত উপস্থিত আলফা নেতা অৰুণোদয় অসম (ETV Bharat Assam)

কিন্তু শুকুৰবাৰে পত্নী-পুত্ৰক লগত লৈ নিজৰ জন্মগৃহত উপস্থিত হৈ আৱেগিক হৈ পৰে এসময়ৰ দুৰ্ধৰ্ষ আলফা নেতাগৰাকী । সুদীৰ্ঘ ২৮ বছৰৰ পাছত আলফা (স্বা) ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা আলফা স্বাধীনৰ প্ৰাক্তন মেজৰ জেনেৰেল অৰুণোদয় দহোটীয়া ওৰফে বিজিত বৰুৱা নিজগৃহত উপস্থিত হৈ কয়, "ঘৰলৈ আহি ভালেই লাগিছে । জীৱনে আমাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পথলৈ লৈ যায়, কিন্তু মৰমে ঘৰলৈ লৈ আহিছে । ইমান দিনৰ মূৰত নিজৰ পৰিয়াল আৰু ভাই-বন্ধুক লগ পাই ভাল লাগিছে । কিন্তু কিবা এটা কাৰণত সুখী হ'ব পৰা নাই । শেষ ভালে সকলো ভাল, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহ'ল ।"

ULFA leader Arunodoi Asom
পত্নী-সন্তানসহ নিজগৃহত উপস্থিত আলফা নেতা অৰুণোদয় অসম (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, আলফা ত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কি কাৰণত মই আলফা স্বাধীন এৰিলো সেইটো সহজকৈ কৈ দিব নোৱাৰি । পৰেশ অসম মোৰ বাবে পিতৃস্বৰূপ । তেওঁৰ সু-স্বাস্থ্য কামনা কৰিছো । আজি মই ঘৰলৈ আহিও আনন্দিত হ'ব নোৱৰা দুখ থাকি গৈছে । ছাৰৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা সদায় থাকিব ।"

স্বাধীন অসমৰ প্ৰাসংগিকতাক লৈ অৰুণোদয় দহোটীয়াই কয়, "স্বাধীন অসমৰ প্ৰাসংগিকতা আছে বুলি কিছু লোকে সংগ্ৰাম কৰিছে আৰু নাই বুলি ভাবি কিছুসংখ্যকে ঘূৰি আহিছে । আলফা স্বাধীনৰ ভৱিষ্যত আছেনে নাই সেই কথা কৈ দিব পৰা অৱস্থাত মই নাই ।"

ইফালে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰাক্তন মেজৰ জেনেৰেল অৰুণোদয় অসম ওৰফে বিজিত গগৈৰ নাদুৱা গোঁহাই গাঁৱৰ গৃহত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাত আনন্দৰ চকুলো বোৱাই তেওঁৰ মাতৃয়ে কয়, "নিজৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে, ভাল লাগিছে । দেউতাকে চাবলৈ বৰ মন কৰিছিল, কিন্তু নেদেখিলে । সেইটো কথাতে মোৰ বৰ দুখ লাগিছে । সি এটা হৈ গৈছিল যদিও চাৰিটা হৈ আহিছে । আজি ২৫ বছৰে ঘৰত নাছিল দেখি দুখ লাগিছে । বহুত কষ্টত দিন পাৰ কৰিলোঁ । আৰ্মীয়ে বহুত দিগদাৰ দিলে । দিন হ'লে ৰাতি নহওক বুলিয়ে সদায় ভাবিছিলো ।"

লগতে পঢ়ক :একে সম্প্ৰদায়ৰ দুটা গোটৰ মাজত সংঘাত, গুলীবিদ্ধ এজন

