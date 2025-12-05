ETV Bharat / state

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুন ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হিচাবে নিযুক্তি ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক

নিশা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক দায়িত্ব অৰ্পন কৰাৰ পাছতহে স্বাভাৱিক হয় অৱস্থা ৷

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুন ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হিচাবে নিযুক্তি ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 5, 2025 at 10:08 AM IST

5 Min Read
তেজপুৰ : এক দীঘলীয়া প্ৰতিবাদৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু ছাত্র সমাজ উভয়ে নিৰ্বাচিত কৰিলে এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্যক । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক বৃহস্পতিবাৰে নিশা ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে একেটা দিনতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাত পলাতক উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙে সম-উপাচাৰ্য হিচাপে গণসংযোগ বিভাগৰ জয়া চক্ৰৱৰ্তীক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে ৷

কিয়নো অভিযোগ মতে, শম্ভুনাথ সিঙৰ আপোন মানুহ আছিল জয়া চক্ৰৱৰ্তী ৷ জয়া চক্ৰৱৰ্তীক দায়িত্ব দিলে পুনৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হ’ব পাৰে অৰাজক পৰিস্থিতিৰ ৷ এই অভিযোগ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ শিক্ষক আৰু ছাত্র সমাজৰ ৷

ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আনুষ্ঠানিকভাৱে উপাচাৰ্যৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

সেই সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নাছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ সমাজে ৷ ফলত বৃহস্পতিবাৰে নিশাই পুনৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ সমাজে একত্ৰিত হৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৩, suo motu (Tezpur University Act, 1993, suo motu) প্ৰয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷

তাৰ পাছতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হিচাবে ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক মনোনীত কৰে । সেই অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই তাৎক্ষণিকভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ৷

ইয়াৰ পিছতে কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্যই কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সম্পাদকলৈ এখন পত্ৰ লিখি, আইনখনৰ প্ৰাসংগিক দফাসমূহৰ উদ্ধৃতি দি শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হিচাপে মনোনীত হোৱাৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱনত ছাত্র-শিক্ষকসকলৰ লগত এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি ধ্ৰুৱ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "এয়া মোৰ বাবে এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সময় । মই এই বিশ্ববিদ্যালয়ত বিগত ১৯৯৫ চনৰ পৰা প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি কাম কৰি আছো আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে মই ভালদৰে জানো । ইয়াৰ পূৰ্বে আগতেও মই ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য হিচাবে কাম কৰিছো ৷ সেইবাবে মই ভাবো এই সকলোবোৰ বিষয় উচিত পথত আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম ।’’

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুন ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘যিখিনি ইয়াত দুৰ্নীতি হৈছে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে তদন্ত হ’ব লাগিব আৰু যি কেইজন দোষী তেওঁলোকে শাস্তি পাব লাগিব ৷ নহ’লে আমাৰ ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে বা আমাৰ শিক্ষক সকলো এইটো সহজভাৱে নল’ব ৷ সকলোৰে এক সৰ্বসন্মতি সিদ্ধান্ত মতে মই এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিস্থিতি পুনৰ সুস্থিৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ পদক্ষেপ ল’ম ৷ এতিয়াৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদ শান্ত হ’ব ।’’

আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র নিপু বৰুৱাই ই টিভি ভাৰতক কয়, ‘‘ছাত্র-শিক্ষক উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন অনুসৰি জ্য়েষ্ঠ প্ৰবক্তা ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক এক্টিং উপাচাৰ্য হিচাবে মনোনীত কৰা হৈছে । কিন্তু উপাচাৰ্য শম্ভুনাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে ছাত্র সমাজৰ দাবী আজিও বাহাল আছে । তেওঁৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বা কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা এক তদন্ত হ'ব লাগে । এই প্ৰতিবাদ শেষ নহয়, যেতিয়ালৈকে উপাচাৰ্যগৰাকীক নিলম্বন কৰা নহয় আৰু দুৰ্নীতিৰ তদন্ত নহয় ।’’

উল্লেখ্য যে, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় অসম চুক্তিৰ আধাৰত ৮৫৫ গৰাকী শ্বহীদৰ বিনিময়ত ১৯৯৩ চনত স্থাপন হৈছিল । যোৱা ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত অকাল মৃত্যু হোৱা অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নকৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্র সমাজ আৰু শিক্ষক সমাজ উভয়ে উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে আৰু প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হ’বলৈ ধৰে ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ, বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা (ETV Bharat Assam)

এই সময়তে ২৪ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনসম্পৰ্ক বিষয়া সমৰেশ বৰ্মনে উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি পদত্যাগ কৰে । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰেজিষ্টাৰৰ পদত্যাগৰ পিছত ২৫ ছেপ্টেম্বৰত শোণিতপুৰৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে এক প্ৰশাসনিক তদন্ত ঘোষণা কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যপালৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে । সমান্তৰালভাৱে ১৬ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ তিনিজনীয়া দলে দুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকি এই সকলো অভিযোগৰ তদন্ত কৰে ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ছাত্র-ছাত্ৰী, শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুৰ্নীতি অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা উপাচাৰ্য শম্ভু নাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী একত্ৰিত হৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ঐক্যমঞ্চ গঠন কৰে । যোৱা ২৫ নৱেম্বৰত এই যৌথ মঞ্চই এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য শম্ভূনাথ সিঙে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগৰ নীতি উলংঘা কৰি অতি উচ্চ দৰমহাত বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ ডাইৰেক্টৰ পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ২৭ নৱেম্বৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক বিভাগসমূহ ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে ।

