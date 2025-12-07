নজিৰবিহীন ! এটকাও নিদিয়াকৈ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখনি

নজিৰবিহীন ! এটকাও নিদিয়াকৈ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখনি
এখন গ্ৰন্থমেলা । আপুনি সোমাওক আৰু পচন্দৰ গ্ৰন্থখন লৈ ওলাই যাওক । লখিমপুৰৰ পৰা অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রলৈ এক ব্যতিক্রমী বাৰ্তা ।
Published : December 7, 2025 at 4:33 PM IST
লখিমপুৰ: আজিৰ দিনটোত লখিমপুৰৰ পৰা অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রখনলৈ গ'ল এক সুকীয়া বাৰ্তা । নজিৰবিহীনভাৱে ত্ৰিশ সহস্ৰাধিক গ্ৰন্থ সম্ভাৰেৰে অনুষ্ঠিত হ'ল বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলা । প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঞিৰ জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই গ্ৰন্থমেলাখন উৎসৰ্গা কৰা হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ নামত ।
জনহিতৈষী পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত নগৰৰ সমীপৰ আজাদ এলেকাৰ নৱজ্যোতি ৰংগমঞ্চত এদিনীয়াকৈ বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয় । গ্ৰন্থমেলাখন উদ্বোধন কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াই ।
গ্ৰন্থমেলাখন উদ্বোধন কৰি তেওঁ কয়, "এনেধৰণে বিনামূলীয়াকৈ গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰা নজিৰ নাই । আজি অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱে সমাজ জীৱনৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন । মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীসকলক উদ্দেশ্য কৰি এই গ্ৰন্থমেলাখন আয়োজন কৰা হৈছে যদিও জ্যেষ্ঠসকলকো উপকৃত কৰিব । জনহিতৈষী পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত আৰু উদ্যোক্তা জীৱন্ত শইকীয়াৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই গ্ৰন্থমেলাখনে ছাত্র-ছাত্রীৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "লখিমপুৰৰ আজাদ অঞ্চলৰ পৰা আজি অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রখনলৈ এটা বাৰ্তা গ'ল । ধন নাথাকিলেও মন থাকিলে যে যুগান্তকাৰী বিপ্লৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰি তাৰ নিদৰ্শন জনহিতৈষী পুথিভঁৰালে দাঙি ধৰিছে । লখিমপুৰৰ পৰা আজি পৃথিবীবাসীলৈ এটা বাৰ্তা দিয়াৰ দিন । বিনামূলীয়া কৈ পৃথিৱীৰ ক'তো গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ নজিৰ নাই ।"
জনহিতৈষী পুথিভঁৰালৰ মূল উদ্যোক্তা জীৱন্ত শইকীয়াই কয়, "বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এবছৰীয়া পৰিকল্পনা লৈছিলোঁ । গ্ৰন্থমেলাখনত ত্ৰিশ সহস্ৰাধিক গ্ৰন্থ সংগ্রহ কৰি ৰখা হৈছে । সকলোৰে সহযোগিতাত বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাখন অনুষ্ঠিত কৰাতো সম্ভৱ হ'ল । সকলোৱে গ্ৰন্থদান কৰি আমাৰ উদেশ্য সফল কৰিলে । আহক সকলোৱে আমাৰ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ গ্ৰন্থ লৈ যাওক ।"
উল্লেখ্য যে গ্ৰন্থমেলাখনৰ বাকৰিত দেখা গ'ল অভুতপূৰ্ব ভিৰ । বিশেষকৈ শ শ ছাত্র-ছাত্রীয়ে ভিৰ কৰে গ্ৰন্থমেলাখনত । তেওঁলোকে বিনামূল্যে পচন্দৰ গ্ৰন্থখন লৈ সন্তষ্টিৰে ওলাই যায় । সকলোৱে বহুত সুখ অনুভব কৰে ।