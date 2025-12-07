ETV Bharat / state

নজিৰবিহীন ! এটকাও নিদিয়াকৈ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখনি

এখন গ্ৰন্থমেলা । আপুনি সোমাওক আৰু পচন্দৰ গ্ৰন্থখন লৈ ওলাই যাওক । লখিমপুৰৰ পৰা অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রলৈ এক ব্যতিক্রমী বাৰ্তা ।

Senior journalist Nitumoni Saikia inaugurated free book fair in Lakhimpur
বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাত গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)
লখিমপুৰ: আজিৰ দিনটোত লখিমপুৰৰ পৰা অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রখনলৈ গ'ল এক সুকীয়া বাৰ্তা । নজিৰবিহীনভাৱে ত্ৰিশ সহস্ৰাধিক গ্ৰন্থ সম্ভাৰেৰে অনুষ্ঠিত হ'ল বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলা । প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঞিৰ জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই গ্ৰন্থমেলাখন উৎসৰ্গা কৰা হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ নামত ।

জনহিতৈষী পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত নগৰৰ সমীপৰ আজাদ এলেকাৰ নৱজ্যোতি ৰংগমঞ্চত এদিনীয়াকৈ বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয় । গ্ৰন্থমেলাখন উদ্বোধন কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াই ।

লখিমপুৰৰ পৰা অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রলৈ এক ব্যতিক্রমী বাৰ্তা (ETV Bharat Assam)

গ্ৰন্থমেলাখন উদ্বোধন কৰি তেওঁ কয়, "এনেধৰণে বিনামূলীয়াকৈ গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰা নজিৰ নাই । আজি অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱে সমাজ জীৱনৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন । মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীসকলক উদ্দেশ্য কৰি এই গ্ৰন্থমেলাখন আয়োজন কৰা হৈছে যদিও জ্যেষ্ঠসকলকো উপকৃত কৰিব । জনহিতৈষী পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত আৰু উদ্যোক্তা জীৱন্ত শইকীয়াৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই গ্ৰন্থমেলাখনে ছাত্র-ছাত্রীৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব ।"

Senior journalist Nitumoni Saikia inaugurated free book fair in Lakhimpur
উদ্বোধনৰ আগমুহূৰ্তত গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "লখিমপুৰৰ আজাদ অঞ্চলৰ পৰা আজি অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্রখনলৈ এটা বাৰ্তা গ'ল । ধন নাথাকিলেও মন থাকিলে যে যুগান্তকাৰী বিপ্লৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰি তাৰ নিদৰ্শন জনহিতৈষী পুথিভঁৰালে দাঙি ধৰিছে । লখিমপুৰৰ পৰা আজি পৃথিবীবাসীলৈ এটা বাৰ্তা দিয়াৰ দিন । বিনামূলীয়া কৈ পৃথিৱীৰ ক'তো গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ নজিৰ নাই ।"

Senior journalist Nitumoni Saikia inaugurated free book fair in Lakhimpur
বিনামূলীয়াকৈ দিবলৈ সজাই থোৱা হৈছে গ্ৰন্থসমূহ (ETV Bharat Assam)

জনহিতৈষী পুথিভঁৰালৰ মূল উদ্যোক্তা জীৱন্ত শইকীয়াই কয়, "বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এবছৰীয়া পৰিকল্পনা লৈছিলোঁ । গ্ৰন্থমেলাখনত ত্ৰিশ সহস্ৰাধিক গ্ৰন্থ সংগ্রহ কৰি ৰখা হৈছে । সকলোৰে সহযোগিতাত বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাখন অনুষ্ঠিত কৰাতো সম্ভৱ হ'ল । সকলোৱে গ্ৰন্থদান কৰি আমাৰ উদেশ্য সফল কৰিলে । আহক সকলোৱে আমাৰ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ গ্ৰন্থ লৈ যাওক ।"

Senior journalist Nitumoni Saikia inaugurated free book fair in Lakhimpur
গ্ৰন্থ কিনিবলৈ অহা গ্ৰন্থপ্ৰেমী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে গ্ৰন্থমেলাখনৰ বাকৰিত দেখা গ'ল অভুতপূৰ্ব ভিৰ । বিশেষকৈ শ শ ছাত্র-ছাত্রীয়ে ভিৰ কৰে গ্ৰন্থমেলাখনত । তেওঁলোকে বিনামূল্যে পচন্দৰ গ্ৰন্থখন লৈ সন্তষ্টিৰে ওলাই যায় । সকলোৱে বহুত সুখ অনুভব কৰে ।

