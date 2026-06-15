জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম চৌধুৰীৰ বিয়োগত শোকৰ ছাঁ ডিমা হাছাওত

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম চৌধুৰীৰ বিয়োগত শোকৰ ছাঁ ডিমা হাছাওত
৯৬৮ চনৰ ৮ জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা অসীম চৌধুৰীয়ে জীৱনৰ এক দীঘলীয়া সময় সাংবাদিকতা জগতখনলৈ উৎসৰ্গা কৰিছিল ।
Published : June 15, 2026 at 12:30 PM IST
হাফলং: উমৰাংচুৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম চৌধুৰীৰ দেহাৱসান ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি থকা অসীম চৌধুৰীয়ে যোৱানিশা প্ৰায় ২:৫৫ বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৫৮ বছৰ । দেওবাৰে নিশা নিজা বাসগৃহতে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
১৯৬৮ চনৰ ৮ জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা অসীম চৌধুৰীয়ে জীৱনৰ এক দীঘলীয়া সময় সাংবাদিকতা জগতখনলৈ উৎসৰ্গা কৰিছিল । সত্যনিষ্ঠ, নিৰপেক্ষ আৰু জনমুখী সাংবাদিকতাৰ বাবে তেওঁ সুপৰিচিত আছিল । বিশেষকৈ পাৰ্বত্যাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ সমস্যা, উন্নয়নমূলক বিষয় আৰু জনস্বাৰ্থ জড়িত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তুলি ধৰাত তেওঁ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
সুদীৰ্ঘ সাংবাদিকতা জীৱনত তেওঁ উমৰাংচুকে ধৰি সমগ্ৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ জনসাধাৰণৰ আস্থা, সন্মান আৰু ভালপোৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সাংবাদিক, জনপ্ৰতিনিধি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আৰু অসংখ্য শুভাকাংক্ষীৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পৰা দেখা গৈছে । বিভিন্নজনে তেওঁৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সাংবাদিকতা আৰু সমাজৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে ।
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীৰ বিয়োগত মৰ্মামহত সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে কয় যে অসীম চৌধুৰী আছিল এগৰাকী নিষ্ঠাবান, সৎ আৰু আদৰ্শবান সাংবাদিক । জনসেৱাৰ মানসেৰে সাংবাদিকতা কৰাৰ যি আদৰ্শ তেওঁ অনুসৰণ কৰিছিল, সেয়া আগন্তুক প্ৰজন্মৰ সাংবাদিকসকলৰ বাবে সদায় অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব বুলিও কয় সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে । ভাৰতীয় সাংবাদিক সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যবাহী সমিতিৰো সদস্য আছিল অসীম চৌধুৰী ৷