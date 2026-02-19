গোলাঘাটৰ বটবৃক্ষ স্বৰূপ প্ৰবীণ সাংবাদিক অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱাৰ দেহাৱসান
জীৱনৰ গৌৰৱময় বৰ্ণিল যাত্ৰাৰে গোলাঘাটৰ বটবৃক্ষ স্বৰূপ, প্ৰবীণ সাংবাদিক অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱা গ'লগৈ চিৰদিনৰ বাবে । শোকস্তব্ধ গোলাঘাট ।
গোলাঘাট : গোলাঘাটৰ বটবৃক্ষ স্বৰূপ, সামাজিক জীৱনৰ পুৰোধা অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱা গ'লগৈ চিৰ দিনৰ বাবে । জীৱন বন্তি নিৰ্বাপিত হ'ল সামাজিক, বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনৰ অন্যতম অভিভাৱক স্বৰূপ অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱাৰ । শোকস্তব্ধ গোলাঘাট ।
প্ৰবীণ সাংবাদিক, চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী, প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, অসম চৰকাৰৰ সাংবাদিক পেঞ্চনাৰ গোলাঘাটৰ অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱা আৰু নাই । মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে দহ দিনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ সৈতে একাত্ম হৈ গোলাঘাট নৱগ্ৰহ মন্দিৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি সামাজিক জীৱন অতিবাহিত কৰা অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱা বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বুধবাৰে নিশা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ।
গোলাঘাট পুৰণা আমোলাপট্টিৰ নিৱাসী বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল ৯৪ বছৰ । মৃত্যুৰ সময়ত পত্নী, দুগৰাকী বিবাহিত কন্যা, এজন পুত্ৰক ইহসংসাৰত তেওঁ এৰি থৈ গৈছে । তেওঁৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰে । গোলাঘাট তথা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ নিঃস্বাৰ্থ সেৱাৰে তেখেতে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন কৰি গৈছে ।
মুক্তিযুঁজাৰু স্বৰ্গীয় মহেশ্বৰ বৰুৱাৰ পুত্ৰ অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱাই মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল । প্ৰগতিশীল চাহ খেতিয়ক হিচাপে প্ৰয়াত বৰুৱাই কলা শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি সাংবাদিকতাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ১৯৬২ চনত দ্যা আসাম ট্ৰিবিউন কাকতত ষ্টাফ সাংবাদিক হিচাপে সাংবাদিকতাৰ জীৱনৰ পাতনি মেলে । ২৫ বছৰৰো অধিক কাল গোলাঘাটৰ পৰা নিজেই প্ৰকাশ উলিওৱা সাপ্তাহিক ধনশিৰিৰ তেওঁ আছিল মুখ্য সম্পাদক ।
অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদতো অপূৰ্ব বৰুৱাই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি গৈছে । ১৯৬২ চনত গোলাঘাট জিলা সমবায় সন্থাৰ তেখেত আছিল প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক । পৰৱৰ্তী সময়ত সভাপতি হিচাপে তেওঁ সমবায় আন্দোলনত সেৱা আগবঢ়াইছিল । গোলাঘাট হ'লচেল কনজুমাৰ কো-অপাৰেটিভ ষ্ট'ৰৰ সভাপতিও আছিল । অসম ৰাজ্যিক সমবায় সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদতো তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি গৈছে ।
অসম কো-অপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেডৰ সঞ্চালকৰ পদ অলংকিত কৰি যোৱাৰ উপৰি অসম কো-অপাৰেটিভ চুগাৰ মিলৰো অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱা আছিল সঞ্চালক । শিৱসাগৰ জিলা চেণ্ট্ৰেল বেংকৰো আছিল তেওঁ অধ্যক্ষ । গোলাঘাট প্ৰেছ ক্লাব, গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সন্থা আদিৰ সৈতে জড়িত হৈ সাংবাদিকৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিও তেওঁ নিঃস্বাৰ্থ সেৱা আগবঢ়াই গৈছে ।
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱাৰ মৃতদেহ গোলাঘাটৰ পুৰণা আমোলাপট্টিৰ বাসগৃহলৈ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা অনাৰ পাছত অগণন মুগ্ধমুগ্ধই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে । গোলাঘাট পৌৰসভাৰ পৌৰপতি দুলুমণি বৰবৰা, উপ-পৌৰপতি সীমান্ত বৰা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ,অগপৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি ড৹ নিপেন বৰুৱা, প্ৰবীণ সাংবাদিক দ্বীপেন দত্ত আদিৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি,ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি বিদেহ আত্মাৰ চিৰ শান্তি কামনা কৰে ।
তেখেতৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি প্ৰবীণ সাংবাদিক দ্বীপেন দত্তই কয়, "গোলাঘাটৰ সমাজ জীৱনৰ বটবৃক্ষ স্বৰূপ অপুৰ্ব বৰুৱাৰ দেহাৱসানত সকলোৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ । গোলাঘাটৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি তেখেতৰ অৰিহণা বিষেশকৈ সাংবাদিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা আছিল । আমি ডেকা কালত তেখেতৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলো আৰু তেতিয়া গোলাঘাটৰ সকলো বিষয় লৈ মাত মাতি আছিল । এইগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু গোলাঘাটৰ এটা ইতিহাসৰ যমনিকা পৰিছে । চাহ খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংবাদিকতা জীৱনলৈকে তেখেতৰ কৰ্মৰাজী আমি সদায় মনত ৰাখিম আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলো ।"
দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক তথা অসম গণ পৰিষদ দল গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি নিপেন বৰুৱাই কয়, "তেখেতৰ দৰে এজন শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি গোলাঘাটত সাংবাদিকতাৰ ধাৰা সৃষ্টি কৰা মূল নায়ক বুলি ক'ব পাৰি । আজি ৯৪ বছৰ বয়সত তেখেতৰ মৃত্যু হয়, তেখেতৰ মৃত্যুত আমি মৰ্মাহত হৈছো । মই অসম গণ পৰিষদ গোলাঘাট জিলা আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ হৈ তেখতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলো । অপূৰ্ব বৰুৱা অসমৰ লগতে গোলাঘাটৰ বিষয়ে ইতিহাসৰ বিষয়ে জ্ঞান থকা এজন ব্যক্তি আছিল । তেখেতে সৃষ্টি কৰা ধাৰা যাতে নতুন প্ৰজন্মৰ সাংবাদিকসকলে বহন কৰি লৈ যায় ।"