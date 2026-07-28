মাত্ৰ ৫ টা সূত্ৰ ফলপ্ৰসূ কৰিলে সমাধান হ'ব মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কেনেকৈ সমাধান সূত্ৰ দিলে জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা জে এন খাটনিয়াৰে ।
Published : July 28, 2026 at 9:00 PM IST
গুৱাহাটী: এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰ কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত পৰে । যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি মহানগৰবাসীয়ে হাহাকাৰ কৰি আহিছে । এনে সময়তে জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা জে এন খাটনিয়াৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণক লৈ কেইবাটাও সূত্ৰ দিয়ে ।
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত মঙলবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি খাটনিয়াৰে কয়, "গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা দিনক দিনে বেছি হৈ গৈছে । নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে আৰু বাঢ়িব । কৃত্ৰিম বান ১০০% নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে । কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি তাৰ কেইটামান প্ৰস্তাৱ চৰকাৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ ।"
তেওঁ কয়, "গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান হ্ৰাস কৰিবলৈ দুটা নতুন মানৱসৃষ্ট জলপ্ৰবাহ/নদী সৃষ্টিৰ সৈতে চাৰিটা ডাঙৰ বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ পুখুৰী বা জলাশয় সৃষ্টি কৰিব লাগিব ।"
প্ৰথমেই জ্যেষ্ঠ অভিযন্তাগৰাকীয়ে কয়, "যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বান, আৱৰ্জনা আৰু বোকাই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । যাতায়াত ব্যৱস্থাপনা অসম্ভৱ হৈ পৰে । পাহাৰীয়া ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে কোনো উপযুক্ত নলাৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা বোকা আৰু আৱৰ্জনাস্থিত ঢলৰ পানী ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে ব'বলৈ ধৰে আৰু যোৰাবাট নিম্নভূমি অঞ্চলৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ সংযোগস্থলত বানৰ সৃষ্টি কৰে ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰে, "সেয়েহে সেই স্থানত ডাঙৰ বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ জলাশয় সৃষ্টি কৰক আৰু উপযুক্ত আৱৰ্জনা ৰোধকৰ মাজেৰে বৰষুণৰ বৈ যোৱা পানী মানৱসৃষ্ট জলাশয়তোত সংৰক্ষিত কৰক । এই জলাশয়ৰ অতিৰিক্ত পানী সেই স্থানৰ পৰা প্ৰায় ৬-৮ কিলোমিটাৰ দূৰত থকা বৰ্ণিহাটৰ ওচৰৰ উমট্ৰু নদীলৈ পাম্পিং ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা সুন্দৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ।"
আন এক পৰামৰ্শ উল্লেখ কৰিতে তেওঁ কয়, "আনহাতে খানাপাৰা সমভূমি অঞ্চলৰ উত্তৰে থকা গ্রীনউড ৰিৰ্ছৰ্ট আৰু খানাপাৰা পাহাৰৰ পাদদেশৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ শেষ মূৰৰ মাজৰ খালী মাটিত আন এটা ডাঙৰ জলাশয় সৃষ্টি কৰি কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ।"
খাটনিয়াৰে পুনৰ কয়, "তৃতীয়তে মেঘালয় পাহাৰৰ ফালৰ পৰা বৈ অহা সমগ্ৰ পানী অসম আৰু মেঘালয়ৰ পাহাৰীয়া সীমান্তৰ কাষেৰে খানাপাৰা পইণ্টৰ পৰা এটা ডাঙৰ মানৱসৃষ্ট নদী সৃষ্টি কৰিব পাৰি । এই পানী দীপৰ বিলৰ ফালে আৰু অৱশেষত ব্ৰহ্মপুত্র নদীলৈ বৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব । আনহাতে খানাপাৰা অঞ্চলত সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয় বৃহৎ জলাশয়টো, বৰষুণৰ পানীৰ অতিৰিক্ত প্রবাহ এই নতুন নদীৰ সৈতে ভালদৰে সংযোগ কৰিব পাৰি । অতিৰিক্ত পানী পাম্প কৰি এই নতুন নদীত পেলাই দীপৰ বিলৰ পৰা ব্রহ্মপুত্র নদীৰ নামনিলৈ বোৱাই নিব পাৰি ।"
তেওঁ কয়, "এই মানৱসৃষ্ট নতুন নদীখনৰ দুয়োপাৰে পদপথ, নির্দিষ্ট ব্যৱধানত দুয়োপাৰ সংযোগ কৰা সৰু সৰু দলং আৰু বিনামূলীয়াকৈ পোৱা সৌৰ শক্তিৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লগতে সমগ্র নদী পাৰ নৈশ পোহৰেৰে আলোকিত কৰিবলৈ সৌৰ পেনেলৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে, যি দুয়োপাৰে সু-পৰিকল্পিত সেউজীয়াৰে আকর্ষণীয় স্থান হ'ব ।"
আন আন প্ৰান্তৰ কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি খাটনিয়াৰে কয়, "শৰণীয়া পাহাৰ আৰু আৰ.জি.বি. ৰোড অঞ্চলৰ চাৰিওফালে হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ৰাইজ অত্যন্ত কষ্ট ভোগ কৰে । একমাত্র সমাধান হিচাপে এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা আবদ্ধ হৈ থকা পানী ভৰলু নদীলৈ পাম্প কৰা হয় । কিন্তু প্রকৃত অর্থত 'ই সফল নহয় কাৰণ ভৰলু নদীৰ দীঘ আৰু পথালি সীমিত হোৱাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীলৈ পানী নিষ্কাশন কৰাৰ পানী বহন ক্ষমতা অতি সীমিত ।"
ইয়াৰ বিকল্পৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "সেয়েহে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আৰ.জি.বি. ৰোডৰ কাষে কাষে উপযুক্ত স্থানত পাম্পিং ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা এটা ডাঙৰ জলাশয় সৃষ্টি কৰিব পাৰি । দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ দখলত থকা বৃহৎ ভূমিখণ্ডই হৈছে সংলগ্ন অঞ্চলৰ প্লাবিত পানী সুন্দৰ বৈজ্ঞানিক ধৰণে সংৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এটা ডাঙৰ জলাশয় সৃষ্টি কৰাৰ একমাত্ৰ স্থান ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "চতুৰ্থতে গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা পোনে পোনে ৰে'ললাইনৰ এটা কাষেৰে, বিশেষকৈ দক্ষিণ ফালে ৰে'ল বিভাগৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱা মাটিৰ ওপৰেৰে, শিলপুখুৰীৰ পৰা চানমাৰি, বামুণীমৈদাম হৈ নুনমাটিলৈ আৰু অৱশেষত ডাঙৰ প্ৰাকৃতিক জলাশয় শিলসাঁকোৰ নিৰ্গম পথ বোন্দাজানত ব্রহ্মপুত্ৰ নদীৰ উজনিত সংলগ্ন কৰি আন এটা ডাঙৰ মানৱসৃষ্ট নলা-নদী সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ ।"
জ্যেষ্ঠ অভিযন্তাগৰাকীয়ে কয়,"পঞ্চমতে উপযুক্ত নলা ব্যৱস্থা বা পানী সংৰক্ষণ কৰা প্রাকৃতিক জলাশয়ৰ অভাৱৰ বাবে কালাপাহাৰ অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । পাম্পিং ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে অতিৰিক্ত বৰষুণৰ পানী ডাঙৰ জলাশয় এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰি ।"
শেষত তেওঁ কয়,"ইয়াৰ অতিৰিক্ত প্রবাহ মহাকর্ষণ বা পাম্পিং ব্যৱস্থাৰে ওচৰৰ জলপ্রবাহ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ উলবাৰী গুৱাহাটীত কষি বিভাগৰ দখলত থকা খালী মাটিৰ ভিতৰত উপযুক্ত স্থানত এটা বা নদীত সংযোগ কৰিব পাৰি, যাতে ফালে পানী বৈ যোৱাত বাধা দিব পাৰি ।"