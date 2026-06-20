ETV Bharat / state

নগাঁৱত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ আৰক্ষীৰ জালত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক

নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক মনোজ কুমাৰ সিনহাক গ্ৰেপ্তাৰ ৷

NAGAON POLICE
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ আৰক্ষীৰ জালত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দিয়াৰ নামত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ৷ জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক মনোজ কুমাৰ সিনহাক শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল । অভিযোগ অনুসৰি, নগাঁৱত এক পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷

মৃত যুৱকজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁও চিকিৎসা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত মৃত পৰিয়ালৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে ৷

চিকিৎসকগৰাকী উৎকোচ লোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্য় (ETV Bharat Assam)

এসপ্তাহৰ পূৰ্বে সংঘটিত উৎকোচ লোৱা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ লাভ কৰিছিল জিলা প্ৰশাসনে ৷ এসপ্তাহৰ তদন্তৰ পাছত শনিবাৰে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক সিনহাক ৷

উল্লেখ্য যে, চিকিৎসকজনে উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ৷ সেই ভিডিঅ'ৰ পাছতে কঠোৰ হৈ পৰিছিল নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা ৷ ইফালে চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ দণ্ডাধীশ কমলজিত শৰ্মাই দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে চিকিৎসকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নামত উৎকোচ লৈ আৰক্ষীৰ জালত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক (ETV Bharat Assam)

নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই এই সম্পৰ্কত কয়, "মই অতি দুখৰে কওঁ যে আমাৰ এজন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক মনোজ কুমাৰ সিনহাক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকজনৰ বিৰুদ্ধে বিগত তিনিমাহ ধৰি বিভিন্ন অভিযোগ আহি আছিল । দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা সন্তানৰ মৃতদেহলৈ পিতৃ-মাতৃয়ে কান্দি আছে । সেই সময়ত এজন চিকিৎসকে মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনৰ নামত ধন বিচাৰে । তেওঁ কেনে অমানুহ হ’ব পাৰে । ভুক্তভোগী লোকে ধন দিলে তেওঁ বীমাৰ ধন লাভ কৰিব পৰা ধৰণৰ প্ৰতিবেদন দিয়ে, নহলে নিদিয়ে ।"

ইফালে চিকিৎসালয়খনত দালাল চক্ৰ থকা বুলিও উত্থাপন হোৱা অভিযোগ সন্দৰ্ভতো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি জিলা আয়ুক্তজনে উল্লেখ কৰে আৰু লগতে ৰাইজক সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনাই ।

লগতে পঢ়ক: মই ন্যায়ৰ আশা কৰিয়েই আদালতলৈ আহিছোঁ: জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ সাক্ষ্যদান কৰি ৰবি শৰ্মা

TAGGED:

নগাঁও আৰক্ষী
নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়
নগাঁও জিলা আয়ুক্ত
ETV BHARAT ASSAM
NAGAON POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.