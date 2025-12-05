বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যাহে... ! তিনিকুৰি পাৰ কৰিও প্ৰাণোচ্ছল এওঁলোক

বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যাহে... ! তিনিকুৰি পাৰ কৰিও প্ৰাণোচ্ছল এওঁলোক
বয়সৰ বাধা নেওচি ৬০ ৰ উৰ্ধৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা ।
Published : December 5, 2025 at 10:55 AM IST
তেজপুৰ : মানসিক খাদ্য মানুহৰ বাবে বিশেষ প্ৰয়োজন ৷ কেৱল শাৰীৰিক খাদ্যই মানুহক জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে ৷ মাছ, মাংস বা প্ৰ’টিনজাতীয় খাদ্য যেনেকৈ মানুহৰ শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেকৈ গান, নাচ, নৃত্য আদি সুকুমাৰ কলা মানুহৰ মানসিক খাদ্য ৷ সুষম মানসিক খাদ্য খালেহে সুস্থ শৰীৰৰ অধিকাৰী হ’ব পাৰি ৷
সকলো বয়সৰ লোককে মানসিক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ বাবে মানসিক খাদ্যৰ অতি প্ৰয়োজন ৷ জ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ প্ৰশান্তিৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে তেজপুৰত আয়োজন কৰা হ’ল ৬০ৰ উৰ্ধৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা ৷
বয়স যে কাৰোৰে বাবে হেঙাৰ হ’ব নোৱাৰে, একান্ত ইচ্ছা শক্তি থাকিলে যে সকলো সম্ভৱ হৈ পৰে সেই কথা আকৌ এবাৰ প্ৰমাণিত হ'ল ৷ ৬০ৰ উৰ্ধৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সুধাকণ্ঠৰ গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল তেজপুৰ ৷
এটা সময়ত তেওঁলোকেও কৰিছিল সংগীতৰ চর্চা ৷ পিছত চাকৰিৰ তাগিদাত বিভিন্ন ঠাই ঢপলিয়াই ফুৰা ৬০ ৰ উৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলে সুধাকণ্ঠৰ গীত পৰিৱেশন কৰি নিজৰ পৰিচয় পুনৰ শৈশৱৰ দৰে দাঙি ধৰা দেখা গ'ল ।
ডাঃ গোপাল বৰৰদলৈক এগৰাকী চিকিৎসক হিচাবে সকলোৱে চিনি পায় ৷ তেজপুৰত বিশিষ্ট শিল্পী স্বৰ্গীয় পংকজ বৰদলৈৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিচাবে বেছিকৈ তেওঁ পৰিচিত । কিন্তু এইবাৰ তেওঁক এগৰাকী শিল্পী হিচাবে দেখা গ'ল ।
তেওঁ ই টিভি ভাৰতক কয়, "বয়স কোনো কাৰণে হেঙাৰ নহয়, পূৰ্বতে ঘৰতে চর্চা কৰিছিলো । সংস্কৃতিৰ লগত ঘৰখন সৰুৰে পৰাই জড়িত । বিগত ২০১২ চনৰ পৰা তেজপুৰত আছো ৷ মই ২০১১ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীত অৱসৰ ল’লো ৷ বয়সৰ বাবে সংগীতৰ লগত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই, কাৰণ সৰুৰে পৰাই সংগীতৰ ৰাপ আছিল । মই সংগীতৰ উপৰিও বেডমিণ্টন খেলিছিলো ৷ ভাইটি পংকজৰ লগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত দুই এটা গাইছিলো ।’’
জ্যেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ গীতিকাৰ তথা তেজপুৰ বান থিয়েটাৰৰ সভাপতি বংকিম শৰ্মাই কয়, ‘‘বয়সে কেতিয়াও কাকো বাধা দিব নোৱাৰে । এই ৬০ উৰ্ধৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ মাজতে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতক লৈ যি আয়োজন কৰিছে, সেয়া এটা মন কৰিবলগীয়া বিষয় । মই দেখিছো বিভিন্নজন অতি বয়সীয়াল লোকেও অতি সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিছে ৷ তাৰ পৰাই বুজিছো যে তেখেতসকলৰ মনটো বয়সে বাধা দি ৰাখিব পৰা নাই ।’’
আনহাতে আন এগৰাকী বৰ্ষীয়ান শিল্পী কুশল কোঁৱৰে কয়, ‘‘মই আগতে গীত গাইছিলো ৷ অলপ অলপ অভ্যাস আছিল ৷ কিন্তু মোৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই । মই টেলিকম বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিলো ৷ ২০১৬ চনত অৱসৰ ল'লো । এতিয়াও দুই এজন বন্ধুৱে আড্ডাত মাতে, তাতে গীত গাই সময় পাৰ কৰো । বয়সে কোনো প্ৰভাৱ পেলাই বুলি নাভাবো ৷ মই একমাত্ৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতে গাওঁ ৷’’
আনহাতে অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তা তথা শোণিতপুৰ জিলা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থা উপ-সভাপতি দেৱ দাসে কয়, ‘‘অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণ বিভাগৰ অধীনস্থ অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কল্যাণ পৰিষদ আৰু অসম ৰাজ্যিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ তিনিটা শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় তিনিকুৰি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷’’
তেওঁ কয়, ‘‘বয়সে আমাক কোনো বাধা দিয়া নাই ৷ আমি আমাৰ কাম কৰি গৈছো আৰু বয়সে বয়সৰ কাম কৰি যাব ৷’’
একেদৰে পংকজ বৰুৱাই কয়, ‘‘৮০ বছৰ বয়সত বহুতো জ্যেষ্ঠ নাগৰিক নিজৰ ঘৰত সোমাই যায় । আজি ৯৫ বছৰীয়া জ্যেষ্ঠ নাগৰিক নলিনী বৰুৱাই এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰিছে, লগতে ৬০ ৰ উৰ্ধৰ তিনিকুৰিৰ অধিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে গীত পৰিৱেশন কৰিছে । এইটো হৈছে মানসিক শান্তি ৷ মানসিক খাদ্যটো মানুহৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰয়োজন । শাৰীৰিক খাদ্যই প্ৰকৃততে মানুহক জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে ৷ মানসিক খাদ্যই এজন ব্যক্তিক বহু বছৰলৈকে নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰে ৷’’
উল্লেখ্য যে, এই সংগীত অনুষ্ঠানটো সুধাকণ্ঠৰ দ্বাৰা ৰচিত, সুৰ আৰু কণ্ঠদান কৰা চলচ্চিত্ৰৰ গীতকে ধৰি আন গীতৰ তিনিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ৯৫ বছৰীয়া জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন আলোক চিত্ৰ শিল্পী নলিনী বৰুৱা আৰু জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে সুধাকণ্ঠ আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কৰি অনুষ্ঠানটোৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷
নলিনী বৰুৱাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণিতে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই ভাষণ প্ৰদান কৰি অসম চৰকাৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপ অতি আদৰণীয় বুলি মন্তব্য কৰে ।