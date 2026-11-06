NSA যাৰে-তাৰে ওপৰত প্ৰয়োগ কৰি চৰকাৰে ইয়াৰ গুৰুত্ব নোহোৱা কৰিছে : অধিবক্তা শান্তনু

NSA যাৰে-তাৰে ওপৰত প্ৰয়োগ কৰি চৰকাৰে ইয়াৰ গুৰুত্ব নোহোৱা কৰিছে : অধিবক্তা শান্তনু
১১৮ দিনৰ পাছত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল প্ৰণৱ দলে ৷ ন্যায়ালয়ে দলেক আটক কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক 'অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক' আখ্যা ।
Published : November 6, 2026 at 10:06 PM IST
গুৱাহাটী : ভূমি তথা মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে আৰোপ কৰা কঠোৰ 'ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন' গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে খাৰিজ কৰিছে । সুদীৰ্ঘ ১১৮ দিন কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকাৰ পিছত ন্যায়ালয়ে দলেক আটক কৰা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক 'অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক' আখ্যা দিছে ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠে এই ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে । প্ৰণৱ দলেৰ হৈ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মূলত চাৰিটা মুখ্য কাৰণৰ ভিত্তিত আদালতে প্ৰণৱ দলেৰ ওপৰত আৰোপ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন অসাংবিধানিক আখ্যা দিছে ।"
তেওঁ কয়,"প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে, চৰকাৰে যিবোৰ উদাহৰণ বা ঘটনাৰ দোহাই দি প্ৰণৱ দলেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, সেইবোৰৰ সৈতে বৰ্তমানৰ সমসাময়িক আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিল । দ্বিতীয়তে, যিবোৰ তথ্য আৰু নথিপত্ৰৰ ভিত্তিত চৰকাৰে দলেৰ ওপৰত এনএছএ আৰোপ কৰিছিল, সেই প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ তেওঁক নিজৰ পক্ষ সমৰ্থনৰ বাবে যোগান ধৰা হোৱা নাছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"তৃতীয়তে কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ সময়তে প্ৰণৱ দলেয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত এখন আবেদন দাখিল কৰিছিল । নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰে তেনে আবেদন অতি সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিব লাগে ৷ কিন্তু চৰকাৰে সেই আবেদনখন কোনো সিদ্ধান্ত নোলোৱাকৈ দীৰ্ঘদিনে পেলাই থৈছিল।"
চতুৰ্থ কাৰণৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"দলেৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ পুৰণি গোচৰ আৰোপ কৰা হৈছিল সেইবোৰক আদালতে পূৰ্বেই 'নিৰ্দোষী' বুলি ঘোষণা কৰি থৈছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন এখন অতি অসাধাৰণ আইন আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগো কেৱল কোনো অসাধাৰণ পৰিস্থিতিতহে হ'ব লাগে । কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে যাৰে-তাৰে ওপৰত (যেনে ভিক্টৰ দাস বা প্ৰণৱ দলে) এই আইনখন প্ৰয়োগ কৰি ইয়াৰ গুৰুত্ব একেবাৰে নোহোৱা কৰি পেলাইছে ।"
লগতে পঢ়ক:
প্ৰণৱ দলেৰ বিৰুদ্ধে থকা এনএছএ গোচৰ খাৰিজ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
শুনানিৰ সময়ত ১৬০ জন সাক্ষীয়ে অমৃতপ্ৰভাৰ নাম লোৱা নাছিল : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা