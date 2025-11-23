৪২ বছৰৰ পাছত ৰাজহুৱা হ’ল ‘তিৱাৰী আয়োগ’ৰ প্ৰতিবেদন

৪২ বছৰৰ পাছত ৰাজহুৱা হ’ল ‘তিৱাৰী আয়োগ’ৰ প্ৰতিবেদন
গুৱাহাটী : সুদীৰ্ঘ ৪২ বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱা হ’ল তিৱাৰী আয়োগ । ১৯৮৩ চনত ৰাজ্যত সংঘটিত সংঘৰ্ষক লৈ গঠন হোৱা সংঘৰ্ষময় পৰিস্থিতিৰ তদন্তৰ বাবে ১৯৮৩ চনৰ ১৪ জুলাইত অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এ এছ বিষয়া ত্ৰিভুবন প্ৰসাদ তিৱাৰীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল তদন্ত আয়োগ । এই আয়োগে ১৯৮৪ ৰ মে’ মাহত চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে ।
সুদীৰ্ঘ ৪২ বছৰ ধৰি অন্ধকাৰত থকা ‘তিৱাৰী আয়োগ’ৰ প্ৰতিবেদন তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ‘দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট’এ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দেওবাৰে মহানগৰীৰ হোটেল এপ’ল’ গ্ৰেণ্ডত অনুষ্ঠিত এক আলোচনা চক্ৰত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই প্ৰতিবেদন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱা কৰে ।
তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত ১৯৮৩ চনত ৰাজ্যত সংঘটিত সৰ্বমুঠ ৮,০১৯ টা ঘটনাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে । বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মাজত সংঘটিত এই সংঘৰ্ষত নিহত হয় মুঠ ২০৭২ গৰাকী লোক । আৰক্ষীৰ গুলীত ২৩৫ গৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ১৪ গৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰো মৃত্যু হয় ।
তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা অনুসৰি ’৮৩ সংঘৰ্ষত ২,২৬,৯৫১ গৰাকী গৃহহীন হোৱাৰ লগতে ২,৪৮,২৯২ গৰাকী লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় । দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা চক্ৰত অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য সচিব জ্যোতি প্ৰসাদ ৰাজখোৱা, অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বেদব্ৰত লহকৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "৪২ বছৰ আগতে দিয়া প্ৰতিবেদনখন বিধানসভাৰ মজিয়াত দাখিল নকৰাকৈ তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ অধীনত ৰাজহুৱা কৰিছে । তেনেকুৱা প্ৰতিবেদন এখনৰ ওপৰত আজিৰ দিনত কি ধৰণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ পূৰ্বৰ ৰূপটো বদলি হৈছে । এতিয়া নতুন নতুন দিশ আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তিৱাৰী আয়োগত প্ৰব্ৰজনৰ কথা কৈছিল । ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে প্ৰব্ৰজনৰ কথা কৈছিল । তিৱাৰী আয়োগ সঁচা অৰ্থত ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰিলে প্ৰথমে 'কা' বাতিল কৰিব লাগিব । এইটো প্ৰথম কৰণীয় কাম । তদুপৰি বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব । এই দুটা কাম নকৰাকৈ তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন বিধানসভাত দাখিল কৰিব । মই ভাবোঁ সেইটোত এটা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ বাহিৰে আন কাৰণ হ'ব নোৱাৰে । "
