বৰবিলৰ তেলাল বাহু-চিতল খুৱাব ৰংমিলিয়ে: পুৱাৰে পৰাই ৰাতিৰ সাঁজৰ প্ৰস্তুতি ৰাইজৰ

৪০ খন গাঁৱৰ ২০০ লোকে খোৱাঙৰ বৰবিলত মৎস্য পালনৰে হৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীল ।

Khowang Borbeel in Dibrugarh
ৰংমিলি বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ খোৱাঙৰ বৰবিলত মৎস্য পালন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 13, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
মৰাণ : আজি ভোগালীৰ উৰুকা । এইবাৰ উৰুকাৰ বজাৰত নিজে পালন কৰা থলুৱা মাছ উজনিৰ ৰাইজক খুৱাব খোৱাঙৰ ৰংমিলি বহুমুখী সমবায় সমিতিয়ে ।

প্ৰায় দুই শতাধিক লোকে পালন কৰিছে ৰৌ, বৰালি, বাহু, চিতল, শাল আদি মাছ । উৰুকাৰ বজাৰৰ দিনা কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছ মাৰি উজনিৰ কেবাখনো বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে সমিতিখনৰ সদস্যসকলে ।

বৰবিলত ভোগালীৰ উৰুকাৰ বাবে ধৰিছে মাছ (ETV Bharat Assam)

বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ নেতৃত্বত ৰংমিলি বহুমুখী সমবায় সমিতি নামেৰে খোৱাঙৰ বৰবিলত মৎস্য পালন কৰা হৈছিল । সমিতিয়ে বিলখন লীজত লৈ মাছৰ পোনা মেলিছিল । কেইবা বছৰ ধৰি পালন কৰি অহা এই মৎস্য বৰ্তমানলৈকে বহু টন বিক্ৰী কৰিছে সমবায় সমিতিখনে ।

Khowang Borbeel in Dibrugarh
খোৱাঙৰ বৰবিলৰ মাছৰ সোৱাদেই বেলেগ (ETV Bharat Assam)
Khowang Borbeel in Dibrugarh
ভোগালীৰ উৰুকা বাবে বৰবিলত ধৰিছে মাছ (ETV Bharat Assam)

নিজে পালন কৰা মাছ বজাৰলৈ উলিয়াই দি আনন্দিত হৈ পৰিছে ৰংমিলি বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ সদস্যসকল ।

২০০ লোক জড়িত মৎস্য পালনত :

ৰংমিলি বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ এজন সদস্যই কয়, "আজি ৰৌ ,বাহু, চিতল আদি সকলো মাছ ধৰা হৈছে । বিহু বুলি এই বৰ্ষত প্ৰথম মাছ ধৰা হৈছে । উৰুকাৰ দিনটোত যিহেতু ৰাইজে থলুৱা মাছ খাবলৈ বিচাৰে সেয়ে মাছ ধৰা হৈছে । দুলীয়াজান, মৰাণ, ডিব্ৰুগড়, নামৰূপ আদি বজাৰলৈ মাছ নিয়া হ'ব । ইয়াৰ পৰা মাছ নিবলৈ গ্ৰাহক আহি আছে । আমাৰ ইয়াত মাছ পালনৰ ক্ষেত্ৰত ২০০জন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে । খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে স্থানীয় লোকসকলে সংস্থাপন লাভ কৰক বুলি মৎস্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"

Khowang Borbeel in Dibrugarh
খোৱাঙৰ বৰবিলত মাছ ধৰাত ব্য়স্ত মৎস্যপালক (ETV Bharat Assam)
Khowang Borbeel in Dibrugarh
খোৱাঙৰ বৰবিলত মৎস্য পালন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, "ইয়াত মাছ পালন কৰা হয় যদি মাছক দানা দিয়া নহয় । যিহেতু এইখন পুৰণি বিল, মাছ নিজেই ডাঙৰ হয় । ওচৰতে থকা ৪০ খন গাঁৱৰ ২০০ লোকে ইয়াত মৎস্য পালন কৰি বিগত কেইবা বছৰৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ আহিছে ।"

Khowang Borbeel in Dibrugarh
খোৱাঙৰ বৰবিলত মৎস্য পালন (ETV Bharat Assam)
Khowang Borbeel in Dibrugarh
খোৱাঙৰ বৰবিলত ভোগালীৰ উৰুকাৰ বাবে মৎস্য চিকাৰ (ETV Bharat Assam)

থলুৱা মাছ ক্ৰয় কৰি আনন্দিত গ‌্ৰাহক :

খোৱাং বৰবিলৰ মৎস্য পালকসকলে মাছ বজাৰলৈ উলিয়াই নিয়াৰ লগতে মাছ ধৰা স্থানৰ পৰাও মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিভিন্নজন আহিছে । এই সন্দৰ্ভত এজন গ্ৰাহকে কয়, "এটা বাহু মাছ ক্ৰয় কৰিছো ৫০০ টকাকৈ । বৰবিলৰ মাছ বৰ সোৱাদ । সেয়ে প্ৰতিবছৰে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহো ।" উল্লেখ্য় যে,থলুৱাভাৱে মন পচন্দৰ মাছ কিনিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছে গ্ৰাহকসকল ।‌

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
DIBRUGARH
মৎস্য পালক
MAGH BIHU FISH MARKET
SELF RELIANT FISH FARMERS

সম্পাদকৰ পচন্দ

