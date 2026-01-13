বৰবিলৰ তেলাল বাহু-চিতল খুৱাব ৰংমিলিয়ে: পুৱাৰে পৰাই ৰাতিৰ সাঁজৰ প্ৰস্তুতি ৰাইজৰ

বৰবিলৰ তেলাল বাহু-চিতল খুৱাব ৰংমিলিয়ে: পুৱাৰে পৰাই ৰাতিৰ সাঁজৰ প্ৰস্তুতি ৰাইজৰ
৪০ খন গাঁৱৰ ২০০ লোকে খোৱাঙৰ বৰবিলত মৎস্য পালনৰে হৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীল ।
Published : January 13, 2026 at 10:31 AM IST
মৰাণ : আজি ভোগালীৰ উৰুকা । এইবাৰ উৰুকাৰ বজাৰত নিজে পালন কৰা থলুৱা মাছ উজনিৰ ৰাইজক খুৱাব খোৱাঙৰ ৰংমিলি বহুমুখী সমবায় সমিতিয়ে ।
প্ৰায় দুই শতাধিক লোকে পালন কৰিছে ৰৌ, বৰালি, বাহু, চিতল, শাল আদি মাছ । উৰুকাৰ বজাৰৰ দিনা কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছ মাৰি উজনিৰ কেবাখনো বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে সমিতিখনৰ সদস্যসকলে ।
বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ নেতৃত্বত ৰংমিলি বহুমুখী সমবায় সমিতি নামেৰে খোৱাঙৰ বৰবিলত মৎস্য পালন কৰা হৈছিল । সমিতিয়ে বিলখন লীজত লৈ মাছৰ পোনা মেলিছিল । কেইবা বছৰ ধৰি পালন কৰি অহা এই মৎস্য বৰ্তমানলৈকে বহু টন বিক্ৰী কৰিছে সমবায় সমিতিখনে ।
নিজে পালন কৰা মাছ বজাৰলৈ উলিয়াই দি আনন্দিত হৈ পৰিছে ৰংমিলি বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ সদস্যসকল ।
২০০ লোক জড়িত মৎস্য পালনত :
ৰংমিলি বহুমুখী সমবায় সমিতিৰ এজন সদস্যই কয়, "আজি ৰৌ ,বাহু, চিতল আদি সকলো মাছ ধৰা হৈছে । বিহু বুলি এই বৰ্ষত প্ৰথম মাছ ধৰা হৈছে । উৰুকাৰ দিনটোত যিহেতু ৰাইজে থলুৱা মাছ খাবলৈ বিচাৰে সেয়ে মাছ ধৰা হৈছে । দুলীয়াজান, মৰাণ, ডিব্ৰুগড়, নামৰূপ আদি বজাৰলৈ মাছ নিয়া হ'ব । ইয়াৰ পৰা মাছ নিবলৈ গ্ৰাহক আহি আছে । আমাৰ ইয়াত মাছ পালনৰ ক্ষেত্ৰত ২০০জন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে । খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে স্থানীয় লোকসকলে সংস্থাপন লাভ কৰক বুলি মৎস্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "ইয়াত মাছ পালন কৰা হয় যদি মাছক দানা দিয়া নহয় । যিহেতু এইখন পুৰণি বিল, মাছ নিজেই ডাঙৰ হয় । ওচৰতে থকা ৪০ খন গাঁৱৰ ২০০ লোকে ইয়াত মৎস্য পালন কৰি বিগত কেইবা বছৰৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ আহিছে ।"
থলুৱা মাছ ক্ৰয় কৰি আনন্দিত গ্ৰাহক :
খোৱাং বৰবিলৰ মৎস্য পালকসকলে মাছ বজাৰলৈ উলিয়াই নিয়াৰ লগতে মাছ ধৰা স্থানৰ পৰাও মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিভিন্নজন আহিছে । এই সন্দৰ্ভত এজন গ্ৰাহকে কয়, "এটা বাহু মাছ ক্ৰয় কৰিছো ৫০০ টকাকৈ । বৰবিলৰ মাছ বৰ সোৱাদ । সেয়ে প্ৰতিবছৰে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহো ।" উল্লেখ্য় যে,থলুৱাভাৱে মন পচন্দৰ মাছ কিনিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছে গ্ৰাহকসকল ।