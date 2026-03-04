ETV Bharat / state

৭৫ বছৰ বয়সতো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে ৰীণা গগৈয়ে

গোলাঘাটৰ চুঙাজানৰ ৰীণা গগৈয়ে গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ সৈতে কাঠফুলাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে ।

৭৫ বছৰ বয়সতো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে ৰীণা গগৈয়ে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 4, 2026 at 8:03 PM IST

7 Min Read
সৰুপথাৰ : ৭৫ বছৰ বয়সতো এগৰাকী মহিলাই সপোন দেখিবলৈ এৰা নাই । ৫০ গৰাকী মহিলাৰ সৈতে তেওঁ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে । তেওঁৰ নাম ৰীণা গগৈ । মহিলাগৰাকীয়ে অদম্য সাহস আৰু কৰ্মস্পৃহাৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । তেওঁ এতিয়া বহুতৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে । সাধাৰণতে ৭৫ বছৰ বয়স হ'লে মানুহে জিৰণিৰ কথা ভাবে ৷ কিন্তু ৰীণা গগৈৰ অভিধানত যেন অৱসৰ শব্দটো নাই ।

জীৱন যুদ্ধৰ কঠিন প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁ এতিয়া আন ৫০ গৰাকী মহিলাৰ বাবে এক আশাৰ ৰেঙণি হৈ পৰিছে । তেওঁ কেৱল নিজৰ বাবেই নহয় বৰঞ্চ এটা বৃহৎ আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে সমাজলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । যাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে কাঠফুলা উৎপাদন কৰা । ৰীণা গগৈয়ে আত্মসহায়ক গোটটোৰ সক্ৰিয় সদস্য হিচাপে কাঠফুলা উৎপাদনৰ এক বৃহৎ প্ৰকল্পৰ সপোন দেখিছে । তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে সঠিক কৰ্মসংস্থাপন আৰু একতাৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ মহিলাসকল আৰ্থিকভাৱে স্বতন্ত্ৰ হ'ব পাৰে ।

৭৫ বছৰ বয়সতো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে ৰীণা গগৈয়ে (ETV Bharat)

আচলতে কাঠফুলা খেতিৰে মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটৰ ৫০ গৰাকীকৈ মহিলাই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ মন মেলিছে । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল চুঙাজান । চুঙাজান অঞ্চলৰ এখন উল্লেখযোগ্য গাঁও হৈছে ১ নং দগাঁও । গাঁওখনৰ ৫০ গৰাকীকৈ মহিলাই একত্ৰিত হৈ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে । চুঙাজানৰ ১ নং দগাঁৱত তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা বিভাগৰ আৰ্থিক সাহায্যত 'কৃষ্টিৰ কঠীয়া' নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাৰ উদ্যোগত, ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত কাঠফুলা উৎপাদনৰ পদক্ষেপ চলিছে ।

এই সন্দৰ্ভত ৭৫ বয়সীয়া ৰীণা গগৈয়ে কয়, "১ নং দগাঁৱৰ মহিলাসকলে একগোট হৈ মিলিজুলি নামেৰে এটি আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি ইয়াত আমি কাঠফুলা খেতি কৰিবলৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ । আমি সিমানখিনি অভিজ্ঞ নহয়, আমাক যিগৰাকী ট্ৰেইনাৰে আহি বুজাইছে আমি তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ মতে ইয়াত কামখিনি কৰি গৈছোঁ । এই কাঠফুলা খেতি কৰিয়ে আমি ঘৰৰ পৰিয়ালক যাতে অকণমান, ঘৰৰ মুৰব্বীজনক সহায় কৰিব পাৰোঁ । আমি ঘৰত ভাত-পানী বনাই থাকিলেতো নহ'ব । আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, লগত আমি আমাৰ এই বোৱাৰীসকলকো লগত লৈছোঁ । এই গোটটোৰ ভিতৰত হয়তো ময়ে আটাইতকৈ বয়সীয়াল ।"

মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোট (ETV Bharat)

ৰীণা গগৈয়ে লগতে কয়, "মোৰ এতিয়া ৭৫ বছৰ চলি আছে । হাৰ মনা নাই । যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি আছোঁ । ৫০ গৰাকীকৈ মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ দিশ ইয়াত মুকলি হ'ব পাৰিব । কাৰণ কাঠফুলা খেতি কৰি যিখিনি আমি উপাৰ্জন কৰিম, সেই উপাৰ্জন যাতে আমি ঘৰৰ পৰিয়ালক, পৰিয়াল চলোৱাত সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটোকে আশা কৰি ওলাই আহিছোঁ ।"

সময় অপব্যয় নকৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰয়াস

গোটটোৰ অন্যতম সদস্যা ৰীতা দত্তই কয়, "আপোনালোকক ১ নং দগাঁও মিলিজুলি গোটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ । এইটো আমাৰ আৰম্ভ কৰা প্ৰায় ১ মাহ হৈছে । আমি প্ৰথমতে যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিলোঁ । যি কেইগৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছিলোঁ সেই কেইগৰাকীয়ে ৫০ গৰাকী মহিলাৰ সৈতে মিলি ইয়াত কাঠফুলা খেতি কৰিবলৈ ল'লো । ভাল লাগিছে সঁচাকৈ । আমি যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ । ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত এটা বাৰ্তা পঠিয়াব বিচাৰো যে এনেয়ে আজৰি সময়খিনিত ঘৰতে বহি সময় নষ্ট নকৰি কেনেকৈ নিজ হাতেৰে উৎপাদন কৰি এগৰাকী মহিলা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি, সেইটো বাৰ্তা আমি পঠিয়াব বিচাৰিছোঁ ।"

কাঠফুলাৰ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "আমি ইয়াত প্ৰথমতে কাঠফুলাৰ বাবে ৬০০ ছিলিণ্ডাৰত বীজ ভৰালোঁ । তিনিটাকৈ ইউনিট ৰখা হৈছে । এতিয়া আকৌ পুনৰ আমি ৩০০ ছিলিণ্ডাৰ ভৰাইছোঁ । মুঠ ৯০০ ছিলিণ্ডাৰত বীজ ভৰোৱা হৈছে ।"

উৎপাদন আৰম্ভ

ৰীতা দত্তই লগতে কয়, "কাঠফুলা উৎপাদন হৈছে । আমি এতিয়া প্ৰথম উৎপাদনৰ ১০০ কেজিমান বিক্ৰী কৰিছোঁ । আমি কাকু বাইদেউকো যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগিব, যি সময়তে আমি তেওঁক বিচাৰিছোঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাৰ মাজত উপস্থিত হয় । উপস্থিত হৈ তেওঁ আমাক যথেষ্টখিনি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিছে । প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা অসুবিধা হোৱা নাই ।"

১ নং দগাঁৱৰ মহিলাসকলে কৰিছে কাঠফুলাৰ খেতি (ETV Bharat)

কেনেকৈ পাব কাঠফুলাৰ বজাৰ ?

তেওঁ কয়, "কৃষ্টি কঠীয়া সংস্থাৰ ছাৰহঁতে আমাক কৈছে যে আপোনালোকে বজাৰৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে । তেওঁলোকেই আমাক সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে আৰু এটা আমাক সকাহ দিছে যে উৎপাদন কৰাৰ পিছত যিখিনি ৰৈ যায় সেইখিনিৰ পৰাও যাতে আমি বিস্কুট, আচাৰৰ দৰে সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ । তেওঁলোকে আমাক প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে শিকাই দিলে উৎপাদন কৰিব পাৰিম বুলি আশ্বাস দিছে ।"

কাঠফুলাৰ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী (ETV Bharat)

কাঠফুলা খেতিৰ বাবে আন আন সুবিধা

তেওঁ লগতে কয়, "কাঠফুলা উৎপাদনৰ কাৰণে যিখিনি সা-সঁজুলি লাগে প্ৰতিটো বস্তুৱেই আমাক তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে । গামলা, পাল, মেচিন, খেৰ কটা মেচিন, স্প্ৰেয়াৰ আৰু সিজাবৰ কাৰণে ড্ৰাম আদি দিছে ।"

মহিলাসকলৰ এই পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাঠফুলা গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ যোৰহাটৰ বিজ্ঞানী ড৹ অপূৰ্ব দাসে কয়, "অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি আমি এই অঞ্চলত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি । যিটো আঁচনি লোৱা হৈছে সেই আঁচনিটোৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা 'কৃষ্টি কঠীয়া' নামৰ এন জি অ' যোৰহাটত অৱস্থিত । সেই এন জি অ'টোৰ জৰিয়তে এই গোটেই প্ৰকল্পটো ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিছোঁ । ইয়াৰ যিটো অৰ্থনৈতিক দিশ, সেইটো দিছে অ' এন জি চিয়ে । ইয়াৰ লগত সৰুপথাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন জড়িত হৈ আছে । ইয়াত প্ৰায় ৭ খন মান গাঁৱত, ৭ টা অঞ্চলত আমাৰ তিনিটাকৈ ইউনিট দিয়া হৈছে । গোটেই ২১ টা ইউনিটত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কাঠফুলাৰ খেতি কৰা হয় । এই খেতিৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ । আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত যোৱা জানুৱাৰী মাহত তেওঁলোকৰ এটা মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ প্ৰগ্ৰেম হৈছিল । তাত আমি প্ৰায় ৩০ গৰাকীকৈ মহিলাক কাঠফুলা খেতিৰ বিষয়ে বিতংকৈ শিকাইছোঁ । সেই ৩০ গৰাকী মহিলাই আহি ইয়াত বৈজ্ঞানিকভাৱে কাঠফুলা খেতি আৰম্ভ কৰিছে । তেওঁলোকে প্ৰসাৰ-প্ৰচাৰ ঘটাবলৈ এই কামটো কৰিছে । আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ যেতিয়া আমি এই ইউনিটকেইটা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে খুব সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিছে । ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কাঠফুলাৰ উৎপাদন আৰম্ভ হৈছে ।"

কাঠফুলাৰ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কাঠফুলাৰ উৎপাদন কৰি আমি মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । সেই চেষ্টাৰ জৰিয়তে তেওঁলোক নিশ্চয়কৈ আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব । তেওঁলোকে কাঠফুলা উৎপাদনৰ প্ৰসাৰ-প্ৰচাৰত নিশ্চয় সহায়-সহযোগ কৰিব পাৰিব ।"

