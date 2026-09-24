ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰে’ল দলং : তলেৰে চলিব ৰে'ল, ওপৰত তিনি লেনযুক্ত পথ

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰে’ল দলং : তলেৰে চলিব ৰে'ল, ওপৰত তিনি লেনযুক্ত পথ
বৰ্তমানৰ শৰাইঘাট দলঙৰ কাম ১৯৬২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হৈছিল ৷ ১৯৬২ চনৰ ২৩ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ৰে’ল ইঞ্জিনে দলংখন অতিক্ৰম কৰিছিল ।
By ANI
Published : September 24, 2026 at 1:43 PM IST
গুৱাহাটী: ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰে’ল দলং নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত এই খবৰে বহু সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে ৷ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন ৰে’ল দলং নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে ৷
তাৰোপৰি আজ্ঞাঠুৰি আৰু কামাখ্যা ষ্টেচনৰ মাজত দ্বৈত ৰে’লপথ স্থাপন কৰাটোও এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ এই প্ৰকল্প অসমৰ পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হ’ব ।
এই প্ৰকল্পই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সিপাৰে ৰে’ল আৰু পথ ব্যৱস্থাৰ সংযোগ অধিক পৰিমাণে শক্তিশালী কৰিব ৷ উত্তৰ-পূবৰ দুৱাৰমুখ খ্যাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সংযোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণত সহায় কৰিব ।
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ শৰাইঘাট দলঙৰ কাম ১৯৬২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হৈছিল ৷ ১৯৬২ চনৰ ২৩ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ৰে’ল ইঞ্জিনে দলংখন অতিক্ৰম কৰিছিল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ছয় দশকৰো অধিক সময় ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ মাজৰ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত ই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে । এই অঞ্চলত যাত্ৰী আৰু মালবাহী ৰে’ল চলাচলৰ ধাৰাবাহিক বৃদ্ধিৰ লগে লগে এই মূল কৰিডৰৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাটো আৰু অধিক প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ।’’
কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই আৰু কয় যে, ২০২৪ চনত দেশৰ ৰে’ল মন্ত্ৰালয়ে আজ্ঞাঠুৰি আৰু কামাখ্যা ষ্টেচনৰ মাজৰ প্ৰায় ৭.২০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰে’লপথটো দ্বৈত ৰে’লপথলৈ উন্নত কৰাত অনুমোদন জনাইছিল । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পৰৱৰ্তী সময়ত বিশদ পৰিকল্পনা আৰু নিবিদা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থকা ভাৰতৰ অন্যতম আগশাৰীৰ অভিযান্ত্ৰিক আৰু নিৰ্মাণ কোম্পানী লাৰ্চেন এণ্ড টাব্ৰ'(L&T)ক প্ৰকল্পটোৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । অতি উন্নত নগৰীয়া পৰিৱেশত নতুন দলংখনৰ অৱস্থানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই প্ৰকল্পটোৱে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ সৈতে জড়িত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘প্ৰকল্পটোৰ এটা প্ৰধান উপাদান হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ’বলগা ১.৩ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ দ্বৈত পথ আৰু ৰে’ল দলং । তলৰ ডেকত দ্বৈত ৰে’লপথৰ সুবিধা থাকিব ৷ আনহাতে, ওপৰৰ ডেকত ফুটপাথৰ সৈতে তিনি লেনযুক্ত পথৰ সুবিধা থাকিব । বৰ্তমানৰ শৰাইঘাট দলঙত একক ৰে’লপথৰ লগতে দুইলেনযুক্ত পথ ব্যৱস্থা আছে ৷ মূল দলংখন কূপৰ ভেটিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত ১২৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৱেল্ডেড অ’পেন-ৱেব গাৰ্ডাৰ(Open Web Girder) থাকিব । এই ৰে’ল দলঙে এফালে জালুকবাৰী আৰু আনফালে আজ্ঞাঠুৰিক পথৰ সৈতে সংযোগ কৰিব ৷’’
এই প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা আৰু ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিক নিৰ্মাণ কৌশল, অভিযান্ত্ৰিকৰ ডিজিটেলকৰণ, গুণগত মান আৰু সুৰক্ষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
তেওঁ কয়, ‘‘গাঁথনিগত ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ উন্নত মানদণ্ডৰ ডিজিটেল নিৰীক্ষণ আৰু দলঙত ব্যৱহৃত যন্ত্ৰপাতি ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হ’ব । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই দলং নিৰ্মাণ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ সমান্তৰালভাৱে ভেটি স্থাপন, আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ, গুণগত নিশ্চয়তা, নিৰ্মাণ সুৰক্ষা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী স্থায়িত্বৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।’’
এই দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কিছু বছৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘ব্রহ্মপুত্র নদীৰ ওপৰত শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয়খন ৰে’ল আৰু পথ দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ৰে’ল চলাচল আৰু পথ পৰিবহণৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব ৷ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৈতে দুইপাৰৰ সংযোগ শক্তিশালী হ’ব আৰু যিকোনো লোকৰ আহ-যাহ অথবা কোনো সা-সামগ্ৰীৰ পৰিবহণত ই যথেষ্ঠ সহায়ক হৈ পৰিব ৷ যাৰ ফলত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব ।’’
লগতে পঢ়ক: মিজোৰামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘প্লাক এণ্ড পে’ ফেষ্টিভেল, কৃষি কৰ্মৰ জয়গান