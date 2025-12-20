ETV Bharat / state

জাৰ্মান চেফাৰ্ড, লাব্ৰাডৰ, বেলজিয়ান ৰটৱেইলাৰ, বেলজিয়ান চেফাৰ্ডৰে ভৰি পৰিছে এখন ষ্টেডিয়াম

যোৰহাট কেনেল ক্লাবৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় ডগ শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীয়ে ।

Dog Show 2025 in Jorhat
যোৰহাট কেনেল ক্লাবৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় ডগ শ্ব'ত অংশগ্ৰহণকাৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 20, 2025 at 6:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: জাৰ্মান চেফাৰ্ড, লাব্ৰাডৰ, বেলজিয়ান ৰটৱেইলাৰ, বেলজিয়ান চেফাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু ক'ত কিমান প্ৰজাতিৰ কুকুৰ...। ভিন্ন প্ৰজাতিৰ কুকুৰেৰে ভৰি পৰিছে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম । এই কুকুৰৰ গৰাকীয়ে এফালৰ পৰা শাৰী পাতিছে নিজৰ নিজৰ কুকুৰটোৰ কলা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ।

যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ডগ শ্ব'। যোৰহাট কেনেল ক্লাবৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে যোৰহাট ডগ শ্ব'ৰ আয়োজন কৰা হয় । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা অহা বিভিন্ন প্ৰজাতি কুকুৰে যোৰহাট ডগ শ্ব' ২০২৫ত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

যোৰহাট কেনেল ক্লাবৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় ডগ শ্ব'ত অংশগ্ৰহণকাৰী (ETV Bharat Assam)

জাৰ্মান চেফাৰ্ড, লাব্ৰাডৰ, বেলজিয়ান ৰটৱেইলাৰ, বেলজিয়ান চেফাৰ্ড আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কুকুৰে যোৰহাট ডগ শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে । যোৰহাট কেনেল ক্লাব হৈছে যোৰহাটৰ প্ৰথমটো কেনেল ক্লাব । ইউনাইটেড কেনেল ক্লাব অৱ ইণ্ডিয়াৰ তত্বাৱধানত তথা পশু চিকিৎসক, পোহনীয়া কুকুৰৰ অনুৰাগী আৰু পোহনীয়া কুকুৰৰ অভিভাৱকসকলৰ সহযোগত যোৰহাট কেনেল ক্লাব গঠন কৰা হৈছে । যোৰহাট কেনেল ক্লাব গঠনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জাতৰ কুকুৰৰ পঞ্জীয়ন কৰা তথা পেছাদাৰী মালিকীস্বত্ব আৰু বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতিৰ প্ৰসাৰ কৰা ।

এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট কেনেলৰ এগৰাকী আয়োজকে কয়, "আমাৰ এই ডগ শ্ব'ত কাষৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা লোকসকল আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এই ডগ শ্ব'ত জাৰ্মান চেফাৰ্ড, লাব্ৰাডৰ, বেলজিয়ান ৰটৱেইলাৰ আদি প্ৰজাতি কুকুৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । বাহিৰৰ তিনিজন বিচাৰকে এই শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰা শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন দেখুওৱা কুকুৰক বিচাৰি উলিয়াব । শ্ৰেষ্ঠ হোৱা কুকুৰৰ গৰাকীক ট্ৰফী আৰু মানপত্ৰৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব । ১১ ৰাউণ্ডত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কুকুৰৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব । ইয়াৰ পিছত চেলেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে লাইন আপ কৰা হয়, এটা কুকুৰে যেতিয়া চাৰিখন চেলেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট পায়, তেতিয়া সেই কুকুৰটোক নেচনেল চেম্পিয়ন কাউণ্ট কৰা হয় । তেনেদৰে বাচনি প্ৰক্ৰিয়া হয় ।" লগতে আন এজন উদ্যোক্তাই কয়, কেনেল ক্লাবৰ চণ্ডীগড়ৰ লগত টাই আপ আছে । কুকুৰক ভেকচিন দিয়া হৈছে নে নাই, কেনেদৰে ৰখা হৈছে তাৰ সকলো দিশ চোৱাচিতা কৰিহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হয় ।"

Dog Show 2025 in Jorhat
যোৰহাট কেনেল ক্লাবৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় ডগ শ্ব'ত অংশগ্ৰহণকাৰী (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিযোগিতালৈ কুকুৰ অনা অনুস্কা বৰাই কয়, "মই ডগ শ্ব' প্ৰতিযোগিতালৈ অনা কুকুৰটো এটা লোকেল বিডৰ হয় । ইয়াক এডপ কৰা হৈছে । ই আমাৰ লগতে শুৱে আৰু খাইয়ো । ই মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা । আমি যেনেদৰে থাকো সিও তেনেদৰে থাকে । এক সাধাৰণ পৰিৱেশতে থাকে । ইয়াক ভেকচিন সঠিক সময়ত দি থকা হয় আৰু অকণমান বেমাৰ হ'লেও আমি শীঘ্ৰে চিকিৎসালয়লৈ আনো, লগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰো ।"

যোৰহাট কেনেল ক্লাবে ডগ শ্ব' আয়োজন কৰাৰ লগতে কুকুৰৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰি জনসাধাৰণক দায়িত্বশীল পোহনীয়া জন্তুৰ মালিকীস্বত্ব আৰু পশু কল্যাণৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই ক্লাবটোৱে পোহনীয়া কুকুৰৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰি জনসাধাৰণ আৰু তেওঁলোকৰ পোহনীয়া জন্তুৰ মাজত বন্ধন সুদৃঢ় তথা শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । শৈক্ষিক প্ৰচেষ্টাৰ উপৰি যোৰহাট কেনেল ক্লাবে স্থানীয় প্ৰজাতিৰ কুকুৰৰ প্ৰজননকাৰীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি কুকুৰৰ প্ৰজননত বৈজ্ঞানিক তথা নৈতিক পদ্ধতি নিশ্চিত কৰে ।

Dog Show 2025 in Jorhat
যোৰহাট কেনেল ক্লাবৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় ডগ শ্ব'ত অংশগ্ৰহণকাৰী (ETV Bharat Assam)

বৃহত্তৰ যোৰহাট জিলাৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত এই বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণে এক নৱ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বহন কৰিছে, য'ত আছে শ্বিহ-ট্জু আৰু গোল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ স্পেচিয়েলিটি শ্ব'ৰ সৈতে একাধিক জাতৰ প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা, পশু চিকিৎসা সজাগতা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ লগতে পশু ঔষধ, পশুখাদ্য আৰু আনুসংগিক ব্ৰেণ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰা । আনহাতে প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণকাৰী কুকুৰগৰাকীক ট্ৰফী প্ৰদান কৰি পুৰস্কৃত কৰা হয় । আনহাতে একে সময়তে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত আছাম ৰাইফলছৰ তত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰৰ জৰিয়তে দুঃসাহসিক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক:বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাত এক নতুন অধ্যায়: কাজিৰঙাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত ফৰেনছিক কে-৯ কৰ্মশালা

বিদায় বীৰাংগনা কোৱাৰ্মী: কাজিৰঙাৰ গৌৰৱময় বন সংৰক্ষণৰ যোদ্ধা

TAGGED:

JORHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
DOG SHOW
GERMAN SHEPHERD
DOG SHOW IN JORHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.