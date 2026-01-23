ETV Bharat / state

এদিনৰ বাবে অচল হৈ পৰিল মুদ্ৰা ব্যৱস্থা !

আজি জোনবিল মেলাৰ দ্বিতীয়টো দিন ৷ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মামা-মামীৰ সৈতে বিনিময় প্ৰথাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা ৷

JONBEEL MELA 2026
ঐতিহাসিক বিনিময় প্ৰথা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 23, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
মৰিগাঁও: বিনিময় প্ৰথাৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখি আৰম্ভ হোৱা ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ আজি(শুকুৰবাৰ) দ্বিতীয়টো দিন ৷ দ্বিতীয়টো দিনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় বিনিময় প্ৰথাৰে ৷

শুকুৰবাৰে পুৱা ৬ বজাত ঐতিহাসিক গোভা দেওঁৰজাৰ জোনবিল মেলাত শুভাৰম্ভ কৰা হয় বিনিময় প্ৰথা । ১৪ শতিকাৰ পৰাই গোভা দেওঁৰজাৰ এই পৰম্পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে চলি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে । গোভা দেওঁৰজাৰ আদান-প্ৰদানৰ এই পৰম্পৰা পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলে মিলি ৰক্ষা কৰা আজিও জোনবিল পথাৰত দেখা যায় ৷

এদিনৰ বাবে অচল হৈ পৰিল মুদ্ৰা ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)

জোনবিল মেলাৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী হৈছে ঐতিহাসিক বিনিময় প্ৰথা । এই প্ৰথা অনুসৰি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা তিৱা মামা-মামীসকলে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী যেনে - কচু, হালধি, আদা, জলকীয়া, ধূনা আদিৰ সৈতে ভৈয়ামৰ লোকসকলে লৈ অনা পিঠা-পনা, জলপান, খাৰ আদিৰ বিনিময় কৰিব ৷

JONBEEL MELA 2026
ভিৰ কৰিছেহি ভিন্ন স্থানৰ লোকে (ETV Bharat Assam)

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই বিনিময় প্ৰথাই আজিও পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ মাজত একতা তথা ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে । বিনিময় প্ৰথাৰ সময়ত এদিনৰ বাবে মুদ্ৰা অচল হৈ পৰা বুলি ক’লেও ভুল কোৱা নহ’ব ৷

JONBEEL MELA 2026
পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মামা-মামীৰ সৈতে বিনিময় প্ৰথাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা (ETV Bharat Assam)

জোনবিল মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থানীয় বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘এই জোনবিল মেলা এক প্ৰাচীন ঐতিহাসিক মেলা ৷ এই মেলা পাহাৰ-ভৈয়ামৰ মিলনৰ সংযোগস্থলী হৈ পৰিছে ৷ প্ৰাচীন গোভা দেওঁৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই মেলালৈ পাহাৰৰ মামা-মামীসকলে পাহাৰত উৎপন্ন হোৱা কেঁচাসামগ্ৰী ইয়ালৈ আনি ভৈয়ামত প্ৰস্তুত কৰা পিঠা-পনাৰ সৈতে বিনিময় কৰিব ৷ এই বিনিময় প্ৰথাটো আজিও জীয়াই ৰাখিছে জোনবিল মেলাই ৷ সেইটোৱেই হ’ল ঐতিহ্য ৷ সেই ঐতিহ্যৰ পৰাই জাতি, ধৰ্ম, পাহাৰ-ভৈয়াম নিৰ্বিশেষ সকলোৱে একতাৰ বাণী অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মই আশা ৰাখিছো যাতে বিশ্ব দৰবাৰত আমি এই সংস্কৃতি সদায়ৰ বাবে ধৰি ৰাখিব পাৰো ৷’’

JONBEEL MELA 2026
জোনবিল মেলাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, জোনবিল মেলাত উপস্থিত থাকি তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে কয়, ‘‘কালিৰে পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা শুভাৰম্ভ হৈছে ৷ আজি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ আহি সমবেত হৈছে আৰু বিনিময় প্ৰথা বুলি কওঁতে আমি সকলোৱে জানো যে Barter System সমগ্ৰ বিশ্বতে বিৰল ৷ এই Barter System ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু সমবেত হোৱা লোকসকলে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ বিনিময় কৰা আৰম্ভ কৰিছে ৷ জোনবিল মেলা এক সম্প্ৰীতিৰ উৎসৱ ৷ জোনবিল মেলা মাথোঁ তিৱাসকলৰে উৎসৱ নহয়, বিভিন্ন লোকে ইয়াত উপস্থিত হৈ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ গতিকে আশা ৰাখিম ভৱিষ্যতেও যাতে সমগ্ৰ বিশ্বত বিৰল এই বিনিময় প্ৰথা ইয়াত ধৰি ৰাখিব পৰা যায় ৷’’

JONBEEL MELA 2026
আজি জোনবিল মেলাৰ দ্বিতীয়টো দিন (ETV Bharat Assam)

জোনবিল মেলাৰ সম্পাদক জুৰচিং বৰদলৈয়ে কয়, ‘‘হাজাৰ হাজাৰ লোক আপোনালোকে দেখিছে ৷ বিনিময় প্ৰথা সম্পন্ন হৈ আছে ৷ পাহাৰ-ভৈয়ামৰ লোকৰে সমৃদ্ধ এয়া হৈছে গোভা ৰজাৰ বিশ্বাস ৷ পুৰণিকলীয়া ১৪ শতিকাতে আৰম্ভ হোৱা এই মেলাত আপোনালোকে দেখিছেই কেনে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ ক্ৰমান্বয়ে মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে ৷’’

BARTER SYSTEM IN JONBEEL MELA
JONBEEL EXCHANGE SYSTEM
ইটিভি ভাৰত অসম
জোনবিল মেলা
JONBEEL MELA 2026

