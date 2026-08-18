ETV Bharat / state

পূৰ্ণশিল্পম্ত প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ মুখা, গুৰু আসন, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে

ভাস্কৰ্যশিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ অনন্য প্ৰচেষ্টাৰে ২০১২ চনত স্থাপিত হৈছিল পূৰ্ণশিল্পম্ ।

PURNASILPAM
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাত থকা পূৰ্ণশিল্পম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 11:40 AM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 11:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ‘পূৰ্ণশিল্পম্’ - আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এটা চিনাকি নাম ৷ এই পূৰ্ণশিল্পম্ত নিতৌ অসমৰ শিল্প-সংস্কৃতি আৰু জাতীয় জীৱনৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন প্ৰতীক, ভাস্কৰ্য আৰু স্মাৰক ইত্যাদি গঢ় লৈ উঠে ৷ ভাস্কৰ্যশিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ অনন্য প্ৰচেষ্টাৰে ২০১২ চনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাত পূৰ্ণশিল্পম্ স্থাপন কৰা হৈছিল ।

এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তি, মুখা, গুৰু আসন আৰু অসমৰ ঐতিহ্য সম্বলিত স্মাৰক আদি নিৰ্মাণ কৰি সময়ে সময়ে ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈ আহিছে ।

ভাস্কৰ্যশিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ অনন্য প্ৰচেষ্টাৰে ২০১২ চনত পূৰ্ণশিল্পম স্থাপন কৰা হৈছিল (ETV Bharat Assam)

বিশ্বৰ আগশাৰীৰ তথা আটাইতকৈ ধনী দেশ আমেৰিকালৈও এই শিল্পকৰ্ম প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বিগত বৰ্ষত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ পদচিহ্ন সংৰক্ষণ কৰাৰ দৰে মহৎ কামো দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ পূৰ্ণশিল্পমে্ সম্পন্ন কৰিছে ৷

আৰম্ভণিতে নিজাববীয়াকৈ শিল্পকৰ্ম আৰম্ভ কৰা দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ সৈতে বৰ্তমান ১২-১৫ গৰাকী শিল্পী জড়িত হৈ আছে । পূৰ্ণশিল্পম্ত বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ লগতে অসমৰ জাতীয় চিহ্ন সম্বলিত স্মাৰকসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে দিনে-নিশাই এই শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ থাকে ।

PURNASILPAM
অসমৰ মুখাশিল্প (ETV Bharat Assam)

পূৰ্ণশিল্পমৰ বিষয়ে চমু আভাস

এই সন্দৰ্ভত ভাস্কৰ্যশিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে কয়, 'পূৰ্ণশিল্পম্ আমাৰ এটা শিল্প অনুষ্ঠান । ২০১২ চনৰ পৰা আমি এই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিছিলোঁ । তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ লাহে লাহে আমি এটা-দুটাকৈ শিল্পকৰ্ম কৰি আহিছো । বৰ্তমান আমি কেইবাগৰাকীও শিল্পী, কলা-কুশলী লগ হৈ একেলগে শিল্পৰ কাম কৰি আছো । বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি, স্মাৰক আমি তৈয়াৰ কৰো । অসমীয়া জাতিয় জীৱনৰ বহু চিহ্ন লৈ আমি স্মাৰকসমূহ তৈয়াৰ কৰো । সমান্তৰালভাৱে অডিঅ'-ভিডিঅ’ৰ কাম আমি কৰি আছো । কেৱল ভাস্কৰ্য শিল্পই নহয়, সংগীতৰ সৈতেও আমি জড়িত হৈ আছোঁ । এনেদৰেই পূৰ্ণশিল্পমৰ চিত্ৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে ।’’

পূৰ্ণশিল্পমৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বৰ্তমানলৈ

পূৰ্ণশিল্পমত প্ৰথমাৱস্থাত প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম কৰা হৈছিল । সমান্তৰালভাৱে ভাস্কৰ্যশিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে চেণ্ড এনিমেছন কৰিছিল । লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু-সুৰা স্মাৰক আদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘প্ৰথমাৱস্থাত যিখিনি কাম মই অকলে কৰিব পাৰো, তেনেধৰণৰ কামখিনি কৰিছিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হোৱাত আমি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু শিল্পী, কলা-কুশলী জড়িত হ'ল আৰু আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰি আছো ।’’

PURNASILPAM
প্ৰতিমূৰ্তিয়ে যেন প্ৰাণ পালে ! (ETV Bharat Assam)

ভাস্কৰ্যশিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ শিল্প যাত্ৰা

এই সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘শৈশৱত মই মোৰ মামাৰ ঘৰত থাকি প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলো । মোৰ ককা মহাপুৰুষীয়া শিল্পকলাৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি আছিল । তাতেই মই শিল্পকলা শিকিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিলো । এই জগতখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ তেনেদৰেই বাঢ়িল আৰু এই যাত্ৰাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ ।’’

প্ৰতিমূৰ্তি আৰু স্মাৰকসমূহৰ মূল্য কেনেধৰণৰ ?

প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ মানুহৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা হয় । সৰু প্ৰতিমূৰ্তি এটাত প্ৰায় ১০-১৫ হাজাৰ টকা খৰচ হয় । আনহাতে, স্মাৰকসমূহৰ মূল্য প্ৰায় ৩০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ।

PURNASILPAM
পূৰ্ণশিল্পমত শিল্পকৰ্মত ব্যস্ত প্ৰতিগৰাকী কৰ্মী (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে জীয়াই থাকোতে তেওঁৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ শিল্পীগৰাকীক কৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘মোৰ বাবে এটা সৌভাগ্যৰ কথা জুবিনৰ দাই জীয়াই থাকোতে মোৰ দৰে এগৰাকী সামান্য শিল্প অনুৰাগীক মানুহৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিছিল । তেওঁ ইচ্ছা কৰিছিল জীৱনকালত তেওঁৰ এটি মূৰ্তি নিৰ্মাণ হওক । যিটোৰ দায়িত্ব মোক অৰ্পণ মোক কৰা হৈছিল । তেওঁৰ ইচ্ছাতে মই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছিলো । বৰ্তমান সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো ডিগবৈত আছে ।’’

উল্লেখ্য যে, শিল্প সাধনাৰ সৈতে জড়িত কোনো শিল্পীয়ে যদি পূৰ্ণশিল্পমৰ এইসমূহ কাম কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ বিচাৰে, তেন্তে দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: লক্ষাধিক ভকত-বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ

Last Updated : August 18, 2026 at 11:47 AM IST

TAGGED:

পূৰ্ণশিল্পম্
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি
ভাস্কৰ্যশিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামী
ইটিভি ভাৰত অসম
PURNASILPAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.