দিগন্ত গোঁহাইৰ হাতত ন-ৰূপ লৈছে নাৰিকলৰ খোলা, গছৰ বাকলিয়ে

এক অসাধাৰণ প্ৰতিভা । নাৰিকলৰ খোলা, বাকলি, গছৰ বাকলি, শিপা আদিও হ'ব পাৰে বহু দৃষ্টিনন্দন !

Sculptor Diganta Gohain
দিগন্ত গোহাঁইৰ হাতত নৰূপ লৈছে নাৰিকলৰ খোলা, গছৰ বাকলিয়ে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 3:42 PM IST

5 Min Read
বিশ্বনাথ : বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পী । তেওঁৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠে বহু ব্যতিক্ৰমী ভাস্কৰ্য । তেওঁ ভাবিলেই ভাস্কৰ্যৰ জৰিয়তে একোজন ব্যক্তিৰ আকাৰ দিব পাৰে । তেওঁৰ শিল্প-কলাৰ কৌশলো সুকীয়া । কাৰণ তেওঁৰ নিপুণ হাতৰ পৰশত নিৰ্জীৱ কাঠ, গছৰ বাকলি, পেলনীয়া নাৰিকল, নাৰিকলৰ ধকুৱা, নাৰিকলৰ খোলা, নাৰিকলৰ পাত, বাঁহ, গছৰ পাত, গছৰ শিপা এটুকুৰাইও প্ৰাণ পাই উঠে । তেওঁৰ সৃষ্টি একোটা দুৰ্লভ শিল্পলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । তেওঁৰ প্ৰতিটো শিল্পই যেন একোটা কাহিনী বৰ্ণনা কৰে । গছৰ ছাল, গছৰ শিপা, নাৰিকলৰ খোলা আদিৰে তেওঁ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ আবক্ষ মূৰ্তি আৰু ভাস্কৰ্য ।

সৰুৰে পৰাই শিল্পকলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী শিল্পীগৰাকীৰ নাম হৈছে দিগন্ত গোঁহাই । তেতিয়াৰ শিৱসাগৰ জিলা আৰু বৰ্তমানৰ চৰাইদেউৰ মথুৰাপুৰ গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা দিগন্ত গোঁহাই বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ বাসিন্দা ।

দিগন্ত গোঁহাইৰ হাতত ন-ৰূপ লৈছে নাৰিকলৰ খোলা, গছৰ বাকলিয়ে (ETV Bharat)

শিক্ষা জীৱন

মথুৰাপুৰ গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা দিগন্ত গোঁহাইৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হৈছিল গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চশিক্ষাৰ বাবে গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁও কমল দুৱৰা মহাবিদ্যালয়ত স্নাতক শিক্ষা সমাপ্ত কৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম ফিল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ১৯৭৮ চনত গহপুৰ সমষ্টিৰ একমাত্ৰ উচ্চশিক্ষাৰ অনুষ্ঠান ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগৰ এজন প্ৰবক্তা হিচাপে চাকৰি জীৱনৰ পাতনি মেলে ।

Sculptor Diganta Gohain
পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে মহান ব্যক্তিসকলৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ (ETV Bharat)

দিগন্ত গোঁহায়ে ২০১৬ চনত ছয়দুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । মহাবিদ্যালয়খনত অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা হিচাপে ৩৭ বছৰে সেৱা আগবঢ়োৱা দিগন্ত গোঁহাইৰ আছে এক সৃষ্টিশীল মন । মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত অৱস্থাৰ পৰাই আজৰি সময়খিনিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ মুখা তৈয়াৰ কৰি আহিছে গোঁহায়ে । উল্লেখ্য যে পেলনীয়া নাৰিকলৰ বাকলি, গছৰ বাকলি আদি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ ভাস্কৰ্য শিল্পত নতুনত্ব অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰবক্তা দিগন্ত গোঁহায়ে ।

Sculptor Diganta Gohain
ব্যতিক্ৰমী ভাস্কৰ্য শিল্প (ETV Bharat)

ভাস্কৰ্য শিল্পৰ সাধনা

সাধাৰণ দৃষ্টিৰে প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠা আবক্ষ মূৰ্তিসমূহ দেখিলে সকলোৰে মন‌ পুলকিত হৈ উঠে । প্ৰাণৱন্ত‌ হৈ পৰা এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ আঁৰতেই লুকাই আছে ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীৰ কষ্ট আৰু সাধনা । নিজৰ সৃষ্টিকৰ্মৰে জগত জিনিবলৈ প্ৰতিদিনে তেওঁ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

উল্লেখ্য যে পূৰ্বে এনে বহু সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও ২০০০ চনৰ পৰাহে তেওঁ সামগ্ৰীসমূহৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে বুলি দিগন্ত গোঁহায়ে উল্লেখ কৰে । চাকৰি জীৱনৰ অতিৰিক্ত আজৰি সময়খিনি নিজৰ গৃহতে হওঁক বা মহাবিদ্যালয়তে হওঁক তেওঁ আৰম্ভ কৰে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ সাধনা ।

Sculptor Diganta Gohain
নাৰিকলৰ খোলা, গছৰ বাকলিৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ (ETV Bharat)

গোঁহাইৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে 'সুগন্ধি পখিলাৰ কবি' হীৰেন ভট্টাচাৰ্যৰ আবক্ষ মূৰ্তি । বিশিষ্ট কবিগৰাকীৰ মূৰ্তি তেওঁ গছৰ বাকলিৰে প্ৰস্তুত কৰিছে । কেৱল এয়াই নহয়, নাৰিকলৰ খোলাৰে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰো আবক্ষ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰিছে ।

ই টিভি ভাৰতৰ আগত দিগন্ত গোঁহায়ে কয়, "মহাবিদ্যালয়ত পাঠদান কৰাৰ পাছত যিখিনি আজৰি সময় পোৱা যায় সেইখিনি সময়তে এই কামসমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ । আচলতে এইবোৰ কাম কৰিবলৈ সকলো মানুহৰে সৰুৰে পৰাই চিন্তা ধাৰণা থাকেই, কোনোবাই বিভিন্ন সামগ্ৰীক বিভিন্ন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে । মোৰো আছিল সৰু ভাস্কৰ্য শিল্পকলাৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা । কিন্তু পূৰ্বে বহুত কাম কৰিছিলোঁ যদিও ২০০০ চনৰ পৰা কৰা কামসমূহৰ বৰ্তমান সংৰক্ষণ হৈ আছে । বাকী কিবা কিবি সাজিছিলো যদিও সেইবোৰ ক'ত হেৰাল ঠিকনা নাই । বিশেষকৈ এই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰোঁতে নাৰিকলৰ পাত, নাৰিকলৰ বাকলি, বাঁহ গছৰ শিপা আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।"

Sculptor Diganta Gohain
নাৰিকলৰ খোলাৰে সুধাকণ্ঠ (ETV Bharat)

ইফালে এনে শিল্পকলা সন্দৰ্ভত যুৱ প্ৰজন্মৰ আকৰ্ষণ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "আচলতে আজিৰ প্ৰজন্ম বুলি নহয়, প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মনত সৃষ্টিশীল কলা থাকে আৰু বহুতে চেষ্টা কৰে । তাৰ আকাৰ দিবলৈ কোনোবাই কাম নকৰে কিন্তু সকলোৰে মনত এটা সৃষ্টিশীল কলা থাকে ।

ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এইবোৰ কাম কৰিবলৈ আচলতে মই ক'তো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই । মনলৈ ভাব আহে আৰু আহিলেই বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মাজেৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । আচলতে এনে কাম কৰিবলৈ মনৰ ধাৰণা, ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা আৰু আন্তৰিকতাৰ প্ৰয়োজন । যদি কোনোবাই ভাস্কৰ্য শিল্প শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰে মই আজৰি সময়ত শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম । লগতে সেই যুৱক-যুৱতীসকলে যদি শিকি লয় ভৱিষ্যতে ইয়াক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ল'ব পাৰিব ।"

Sculptor Diganta Gohain
নাৰিকলৰ খোলা, বাকলিৰে কলাগুৰু আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি (ETV Bharat)

দিগন্ত গোঁহাইৰ এই শিল্পকৰ্মই বহুতকে আকৰ্ষণ কৰিছে । কেৱল জিলাখনতে নহয়, সমগ্ৰ ৰাজ্যত তেওঁৰ শিল্পকৰ্ম চৰ্চিত হৈ পৰিছে । শিল্পীগৰাকীৰ এই প্ৰতিভা বহুতৰে বাবে প্ৰেৰণৰো উৎস । কিয়নো আপুনি, মই পেলাই দিয়া সামগ্ৰীৰে তেওঁ ৰচিছে অসমৰ ইতিহাস ।

