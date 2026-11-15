ম'বাইল আৰু নিসংগতাই বিপথে নিছে নেকি নতুন প্ৰজন্মক ? জানক বিশেষজ্ঞৰ মত
ম'বাইলৰ আসক্তি, নিসংগতা আৰু শৈক্ষিক হেঁচাই কিশোৰৰ অপৰাধপ্ৰৱণতা বঢ়াইছে । ইয়াক ৰোধিবলৈ অভিভাৱকৰ সময় আৰু মূল্যবোধৰ শিক্ষা অতি জৰুৰী ।
Published : November 15, 2026 at 2:06 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যখনত শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ মাজত অতি চিন্তনীয় ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধপ্ৰৱণতা । বিশেষকৈ হত্যা আৰু নিজক শেষ কৰাৰ দৰে গুৰুতৰ ঘটনা শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ মাজত সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । শেহতীয়াকৈ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত তেনে এক অতি হৃদয় বিদাৰক তথা চিন্তনীয় ঘটনা সংঘটিত হয় ।
যিটো ঘটনাত নৱম শ্ৰেণীৰ এটি কিশোৰে নিজ মাতৃৰ ডিঙিত ছুৰীৰে আঘাত কৰি পাছত নিজকে শেষ কৰে । মাতৃক ছুৰীৰে আঘাত কৰি ৰক্তাক্ত অৱস্থাত এৰি থৈ কিশোৰজনে এটা বহুমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা জাঁপ দি মৃত্যুক সাৱটি লোৱা এই ঘটনাই মহানগৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ইফালে সন্তানৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত মাতৃগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত সংকটজনক অৱস্থাত জীৱনৰ সৈতে যুঁজ দি আছে । বামুণীমৈদামৰ জ্যোতি নগৰত মাতৃৰ সৈতে বাস কৰিছিল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে ।
শুকুৰবাৰে তেওঁ এবিচিৰ ময়ূৰ গার্ডেন এপার্টমেণ্টত থকা মাতৃৰ বায়েক তথা নিজৰ জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ যায় । তাৰ পৰাই অট্টালিকাটোৰ ওপৰ মহলালৈ গৈ কিশোৰজনে তললৈ জাঁপ দিয়ে । এই ঘটনাত তেওঁৰ প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এজন কিশোৰৰ জীৱনৰ এনে আকস্মিক আৰু কৰুণ পৰিসমাপ্তিয়ে শিশুৰ মনোজগত, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সমস্যাৰ প্ৰতিপৰিয়ালৰ সতৰ্কতা আৰু সময়মতে সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে ।
অৱশ্যে ঘটনাটোৰ আঁৰত কি আছে সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব যদিও এই ঘটনাই বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বেই ৰাজ্যখনত এনেধৰণৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বিশেষকৈ নিজক শেষ কৰাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।
চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত ম'বাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাত মাতৃয়ে বাধা দিয়াৰ বাবেই এজন পুত্ৰই নিজ মাতৃক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ দৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল । একেদৰে, হাইলাকান্দি জিলাত এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধভাৱে আতিশয্য চলোৱা আৰু হত্যা কৰাৰ দৰে নৃশংস ঘটনাত কেইবাজনো কিশোৰ জড়িত থকাৰ তথ্যই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল । তদুপৰি ধুবুৰী, বঙাইগাঁও আদি জিলাত চাইবাৰ অপৰাধ, অনলাইন প্ৰৱঞ্চনা, নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন আৰু কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দৰে ঘটনাত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা যুৱক জড়িত হৈ পৰা দেখা গৈছে ।
কি কাৰণত এনে ধৰণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । কিদৰে এটি কিশোৰে নিজ মাতৃক হত্যা কৰি নিজক শেষ কৰিব পাৰে । তথ্য প্ৰযুক্তিৰ আজিৰ যুগত মানুহৰ মানসিকতা সলনি হ'ব ধৰিছে নেকি ? সমাজ ব্যৱস্থা, সামাজিক মাধ্যম, ম'বাইল ফোন আদি দিশবোৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি ? এনে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা মনোবিজ্ঞানী আৰু মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰে যোগাযোগ কৰা হৈছিল । তাৰেই আধাৰত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত বিশিষ্ট মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ নাহিদ ইছলামে কয়,"গুৱাহাটীত শুকুৰবাৰে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি চিন্তনীয় । ইয়াৰ অন্তৰালত নিশ্চয় কেতবোৰ কাৰণ থাকিব । কিশোৰ-কিশোৰীৰ মাজত অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰত বহুতো কাৰণ আছে ।"
সাম্ভাৱ্য কাৰণসমূহ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"ইয়াৰ ভিতৰত মূলত পাৰিবাৰিক তদাৰকীৰ অভাৱ, ডিজিটেল মাধ্যমৰ অনিয়ন্ত্রিত ব্যৱহাৰ, নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ প্ৰসাৰ আৰু মানসিক অস্থিৰতা । কৈশোৰ কালছোৱা শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিৱৰ্তনৰ সময় হোৱা বাবে সঠিক দিক নিৰ্দেশনা নাপালে তেওঁলোক সহজেই বিপথে পৰিচালিত হয় ।"
তেওঁ কয়,"পাৰিবাৰিক আৰু সামাজিক কাৰণো জড়িত আছে । অভিভাৱকৰ সময় আৰু মনোযোগৰ অভাৱত বহু সময়ত শিশু তথা কিশোৰ-কিশোৰী বিপথে পৰিচালিত হয় । কৰ্মব্যস্ততাৰ বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তানক পৰ্যাপ্ত সময় দিব নোৱাৰিলে কিশোৰ-কিশোৰীসকলে একাকীত্বত ভোগে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ আচৰণত নিয়ন্ত্ৰণহীনতা আৰু বিদ্ৰোহী মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠে ।"
অভিভাৱকৰ কাম-কাজে কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাই, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"সেইদৰে ঘৰুৱা কন্দল, বিবাহ বিচ্ছেদ বা পিতৃ-মাতৃৰ কঠোৰ আচৰণে শিশুৰ মনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় । মৰম আৰু সুৰক্ষাৰ অভাৱত তেওঁলোকে বাহিৰৰ অসামাজিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় । তদুপৰি কৈশোৰ কালত সমনীয়াৰ প্ৰভাৱ অত্যন্ত বেছি থাকে । বন্ধু-বান্ধৱীৰ হেঁচাত বা দলীয় আনুগত্য দেখুৱাবলৈ গৈ বহুতো কিশোৰে অপৰাধমূলক কামত লিপ্ত হয় ।"
ম'বাইল ফোন ইণ্টাৰনেটৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাই সেই সন্দৰ্ভত মনোৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়,
"আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হৈছে ম'বাইল আৰু ইণ্টাৰনেটৰ অনিয়ন্ত্রিত ব্যৱহাৰ । অভিভাৱকৰ নিৰীক্ষণ নোহোৱাকৈ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ হাতত হিংসাত্মক গেম, অশ্লীল সমল আৰু চাইবাৰ অপৰাধৰ তথ্য সহজে উপলব্ধ হৈছে । সেইদৰে চিনেমা আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ নেতিবাচক অনুকৰণ । বৰ্তমানৰ বহু চিনেমা, ৱেব চিৰিজ বা ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ভিডিঅ’ত অপৰাধ, হিংসা আৰু নিচাক বীৰত্ব হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । কিশোৰসকলে বাস্তৱ আৰু কল্পনাৰ পাৰ্থক্য বুজি নাপাই এইবোৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ লয় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আনহাতে মনস্তাত্ত্বিক আৰু অৰ্থনৈতিক কাৰণো জড়িত থাকিব পাৰে । পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ হেঁচা, কেৰিয়াৰৰ অনিশ্চয়তা আৰু সমাজৰ অত্যধিক প্ৰতিযোগিতামূলক মনোভাৱে কিশোৰ-কিশোৰীসকলক মানসিকভাৱে ভাগি পেলায় । আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে বহু সময়ত বিপথে পৰিচালিত হয় তথা জীৱনৰ প্ৰতি মোহ নোহোৱা হয় ।"
নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"সেইদৰে ড্ৰাগছ, মদ বা আন নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আসক্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কিশোৰ অপৰাধৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে । নিচাৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চুৰি, ডকাইতি বা আন গুৰুতৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰে । কৈশোৰ অৱস্থা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কিশোৰ-কিশোৰীৰ মানসিক, বৌদ্ধিক, আৱেগিক আৰু সামাজিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন হয় । এই সময়খিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বৰ্তমান সময়ত সমাজত কিশোৰসকলৰ মাজত গা কৰি উঠা অপৰাধ প্ৰৱণতা এক মাৰাত্মক ব্যাধি ৰূপে দেখা দিছে । কৈশোৰ সময়ছোৱাত আৱেগিক অনুভুতি অন্তহীন । এই সময়ছোৱাত কিশোৰসকলৰ মন কেতিয়াবা আশা আৰু কেতিয়াবা নিৰাশাৰ দোমোজাত পৰে আৰু সামাজিকভাৱে মিলিব নোৱাৰাৰ বাবেই বহুতো কিশোৰে পৰিচয় সংকটত ভোগে । সমাজখনৰ প্ৰতি নেতিবাচক ধাৰণা এটা মনত গঢ়ি উঠাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মনত অপৰাধ প্ৰৱণতাই গা কৰি উঠে ।"
কিদৰে সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"এনে কিশোৰসমূহক বিশেষভাৱে মৰম আৰু তদাৰকীৰ প্ৰয়োজন । তেওঁলোকৰ প্ৰতি অমনোযোগিতাই তেওঁলোকক বেছি অপৰাধপ্ৰৱণ কৰি তুলিব পাৰে । গতিকে অভিভাৱকসকলে এইক্ষেত্রত মনোযোগ দিয়া উচিত । সন্তানৰ আচৰণত কিবা সলনি দেখিলে তাৰ প্ৰতি সজাগ-সচেতন হোৱাটো প্ৰয়োজন । প্ৰয়োজনত মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে ।"
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী নিমি বৰগোঁহায়ে কয়,"এইক্ষেত্রত প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে ম'বাইল ফোন । মোবাইল ফোনে বহুত ল'ৰা-ছোৱালীক প্ৰভাৱিত কৰিছে । বিশেষকৈ বিচ্ছিন্ন তথা একাকী কৰি দিছে । আনহাতে অভিভাৱকসকলৰ বিশেষ এটা ভূমিকা আছে । বহুত অভিভাৱকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই। তদুপৰি বহু অভিভাৱকৰ ক্ষেত্রত সন্তানৰ মাজত বয়সৰ বহু বেছি পাৰ্থক্য দেখা যায় । তেতিয়া বহু সময়ত সমস্যাসমূহ উপলব্ধি কৰাত অসুবিধা হয় ।"
ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীখনে কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে সেই সন্দৰ্ভত মনোবিজ্ঞানীগৰাকীয়ে কয়,
"বৰ্তমান সময়ত ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে মোবাইল ফোনটো সংগী হৈ পৰিছে । ফলত তেওঁলোক অন্য এখন পৃথিৱীত থাকিবলৈ লয় । ভাৰ্চুৱেল জগতখনত তেওঁলোকৰ বন্ধু-বান্ধৱ হয় । বহু সময়ত সেই বন্ধু আঁতৰি গ'লে তেওঁলোক হতাশ আৰু নিৰাশ হৈ নিজকে আঘাত কৰে । আনকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে । সেইদৰে বিচ্ছিন্ন তথা একাকী হৈ থাকিলে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় । যাৰ ফলত অপৰাধ প্ৰৱণতা বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে ।"
শৈক্ষিক হেঁচা, প্ৰতিযোগিতাই কিদৰে শিশু-কিশোৰৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলাইছে সেই প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"বৰ্তমান সময়ত ল'ৰা-ছোৱালীৰ মাজত শৈক্ষিক হেঁচা বহুত বেছি পৰিছে । প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ যুগত তেওঁলোক বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱিত হৈছে । মনত ভয় ভাৱৰ জন্ম হয় । ভৱিষ্যতকলৈ চিন্তিত হৈ পৰে । ফলত তেওঁলোক হতাশা আৰু নিৰাশাত ভোগে । ইয়াৰ বাবে আচলতে নীতিশিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে ।"
পৰিয়ালৰ সমস্যাই কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাই এই বিষয়ে বৰগোঁহাইয়ে কয়, "আনহাতে বৰ্তমান সময়ত পৰিয়ালসমূহ সৰু হৈ পৰিছে । অভিভাৱকে সন্তানক সময় দিব নোৱাৰে । ফলত ম'বাইল ফোনটোৱে সাৰথি হৈ পৰে । অভিভাৱকে আচলতে নিজৰ সন্তানৰ লগত সময় দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে । যাতে আগলৈ গৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় ।"
শিশু তথা কিশোৰ-কিশোৰৰ মাজত দেখা দিয়া অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ প্ৰসংগত বিশিষ্ট মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জয় সিঙে কয়,"এইক্ষেত্রত নিৰ্দিষ্ট কোনো এটা কাৰণ নাই । বহু কাৰকে এইক্ষেত্রত ক্ৰিয়া কৰে । বহু সময়ত অভিভাৱকসকলৰ সন্তানৰ প্ৰতি হোৱা সময়ৰ আৰু মনোযোগিতাৰ অভাৱত নিসংগতাই কিশোৰ এজনৰ মনোজগতত বাৰুকৈয়ে নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । পৰিয়ালত মৰমৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি কেতিয়াবা কিছুমান কিশোৰে নিজক শেষ কৰাৰ দৰে সিদ্ধান্তও লোৱা দেখা যায় ।"
সমাজে কিদৰে অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ জন্ম দিছে সেই সন্দৰ্ভত সিঙে কয়,"সমাজখন ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ পৰাটোৱেও কৈশোৰসকলৰ মাজত পৰোক্ষভাৱে অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ জন্ম দিয়ে । শিশু অৱস্থাৰ পৰাই কেৱল পঢ়া-শুনা আদিত ব্যস্ত কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ কৰি আত্মকেন্দ্ৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিলে সিঁহতৰ ভালপোৱা, বেয়াপোৱাক গুৰুত্ব নিদিলে মনত জেদ ভাৱ সৃষ্টি হৈ অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আনহাতে আধুনিক বিলাসিতাপূৰ্ণ জীৱনৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ গৈ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ কিশোৰসকলে চুৰি আদি অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা দেখা যায় । বন্ধুমহলৰ প্ৰভাৱেও কিশোৰ এজনৰ মনত অপৰাধ প্ৰৱণতা জগাই তুলিব পাৰে । তেওঁ যদি সকলো সময়তে মদ ভাং আদি সেৱন কৰা অপৰাধ প্ৰৱণ মনৰ বন্ধুৰে পৰিৱেষ্টিত হৈ থাকে তেন্তে তেওঁৰ মানসিকতাও তেনে হোৱাটো স্বাভাৱিক ।"
আন কেইজনৰ সমান্তৰালভাৱে ম'বাইল ফোন, ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কয়,"বৰ্তমান সকলোৰে হাতে হাতে থকা ম'বাইল ফোনটোৰ সঠিক ব্যৱহাৰ নজনাৰ ফলতো কিশোৰ সকলৰ অপৰাধপ্ৰৱণ মানসিকতা বৃদ্ধি পাইছে । ইণ্টাৰনেটৰ জগতখনৰ ভাল, বেয়া সকলো দিশ আছে । যিসকলে বেয়া দিশটো আকোঁৱালি লৈছে তেওঁলোক লাহে লাহে এখন নিষিদ্ধ পৃথিৱীত ভৰি দি এনে মানসিকতাৰ চিকাৰ হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ।"
অভিভাৱকৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰে এইদৰে,"কেতিয়াবা অভিভাৱকসকলেও সন্তানৰ মূৰত অত্যধিক প্ৰতিযোগিতামূলক বোজা জাপি দি সিঁহতক মানসিকভাৱে অস্থিৰ কৰি তোলে আৰু এনে এটি পৰিৱেশত কিশোৰ এজনৰ মন সহজেই অনৈতিক কাৰ্যৰ প্ৰতি ঢাল খাব পাৰে । কিশোৰ-কিশোৰীৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় হ’ল মূল্যবোধৰ শিক্ষা । যাৰ অভাৱেও কিশোৰ এজনক অপৰাধ প্ৰৱণ কৰি তুলিব পাৰে । সেয়া শৈশৱতেই আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।"
এনে সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, সেই সন্দৰ্ভত সঞ্জয় সিঙে কয়,"এই ব্যাধি দূৰ কৰিবলৈ আমি সকলোৱে সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে আগুৱাই যাব লাগিব । কিশোৰ-কিশোৰীৰ অপৰাধপ্ৰৱণতা দূৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমৰ পৰাই অৰ্থাৎ শিশু অৱস্থাৰ পৰাই আমি তেওঁলোকক মূল্যবোধৰ শিক্ষা দি প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব । প্ৰথম দায়িত্ব অভিভাৱকসকলৰ । লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীৰ । শিশু অৱস্থাৰ পৰাই মূল্যবোধৰ শিক্ষা দিয়াতো অতি জৰুৰী ।"
তেওঁ কয়,"মনোসামাজিক পৰিৱৰ্তন এক প্ৰাকৃতিক নিয়ম । ই এক নিৰৱচ্ছিন্ন ধাৰা । এক সুস্থ মানসিকতা গঢ়িবলৈ সুস্থ বাতাৱৰণৰ প্ৰয়োজন । পিতৃ-মাতৃৰ ব্যৱহাৰ কৰ্তৃত্বশীল হোৱাৰ লগে লগে বন্ধুভাৱাপন্ন, সহযোগিতামূলকো হোৱা উচিত । কিশোৰ এজনৰ মানসিক বিকাশত সামাজিকীকৰণৰ এক গুৰুত্বপুৰ্ণ ভুমিকা আছে । শিশু অৱস্থাতে পোৱা সামাজিক মুল্যবোধৰ শিক্ষাই কিশোৰ এজনক সুস্থিৰ জীৱন প্ৰণালী এটি উপহাৰ দিব পাৰে ।"
মনোৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে শেষত কয়,"বেছিভাগ অভিভাৱকেই চকু নিদিয়ে কিশোৰজনে ম'বাইল বা লেপটপত অনবৰতে কি বিচাৰি থাকে । তেওঁ কোনো নিষিদ্ধ জগতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে নেকি ? কিশোৰ কালতে যিহেতু বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আৰম্ভ হয় । সন্তানৰ চাৰিত্ৰিক স্খলন ঘটিছে নেকি সেইবোৰ চকু দিয়াটো অভিভাৱকৰ কৰণীয় । কিশোৰ মন চঞ্চল । এই সময়ত তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ ওচৰত অভিযোগো বেছি থাকে । অভিভাৱকেও সন্তানক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যিকোনো প্ৰকাৰে বিচৰা বস্তুটো হাতত তুলি দিয়া অনুচিত । তেওঁলোকৰ জেদসমূহ মৰমেৰে বুজাই ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ।"