স্ক্ৰেপ কৰক অচল বাহন : নতুন বাহন ক্ৰয়ত লাভ কৰক বিশেষ ৰেহাই

আপোনাৰ ঘৰত যদি আছে চলাচলৰ অনুপযোগী বাহন আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ ।

Assam vehicle scrapping policy
স্ক্ৰেপ কৰক অচল বাহন : নতুন বাহন ক্ৰয়ত লাভ কৰক বিশেষ ৰেহাই (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 6:27 PM IST

5 Min Read
গুৱাহাটী : প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কেতবোৰ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন চহৰৰ লগতে অসমৰ গুৱাহাটীকে ধৰি কেইবাখনো চহৰ প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে তালিকাভুক্ত হৈছে । তেনেস্থলত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনক প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বহুকেইটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে পুৰণি অচল বাহন স্ক্ৰেপ কৰাৰ ব্যৱস্থা ।

চলাচলৰ অনুপযোগী হৈ ঘৰৰ চৌহদ নাইবা পথৰ কাষত পৰি থাকি ভয়ানক প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰা বাহনসমূহ নোহোৱা কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ সকাহ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে । পুৰণি অচল বাহনে সৃষ্টি কৰা প্ৰদূষণ ৰোধ কৰি অসমক এখন সেউজ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে বাহনৰ গৰাকীক আর্থিকভাৱে বৃহৎ সকাহ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে । যান-বাহনৰ যাৱতীয় কৰৰ মাত্র ২৫ শতাংশ পৰিশোধ কৰিয়ে চলাচলৰ বাবে অক্ষম বাহন স্ক্রেপ কৰি অসমক প্ৰদূষণমুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাত সংশ্লিষ্ট সকলেও অৰিহণা যোগাব পাৰিব ।

অচল বাহন স্ক্ৰেপ কৰিলে নতুন বাহন ক্ৰয়ত ২৫ শতাংশলৈ ৰেহাই (ETV Bharat)

যান-বাহনৰ গৰাকীৰ সুবিধা হোৱাকৈ ইতিমধ্যে প্ৰৱৰ্তন কৰা 'অসম যান-বাহন স্ক্রেপিং নীতি ২০২২'ৰ এককালীন নিষ্পত্তি (One time Settlement) প্রক্রিয়া আগন্তুক বৰ্ষলৈকে বাহাল ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ১৫ মে', ২০২৫ৰ অধিসূচনা নং TMV/E194696/97 মর্মে এই এককালীন নিষ্পত্তি আঁচনিখনৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি বাহনৰ গৰাকীয়ে আগন্তুক বৰ্ষৰ ৩১ মার্চলৈকে যান-বাহনৰ বকেয়াসহ যাৱতীয় কৰৰ মাত্ৰ ২৫ শতাংশ পৰিশোধ কৰিয়ে পথত চলাচলৰ অনুপযোগী বাহনৰ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰিব পাৰিব । অর্থাৎ এইক্ষেত্ৰত বাহনৰ গৰাকীয়ে বাহনৰ বকেয়াসহ যাৱতীয় কৰৰ ৭৫ শতাংশলৈকে ৰেহাই পাব ।

স্ক্ৰেপ কৰক অচল বাহন : নতুন বাহন ক্ৰয়ত লাভ কৰক বিশেষ ৰেহাই (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে যান-বাহন আইন অনুসৰি যিধৰণৰ বাহনেই নহওঁক লাগে আয়ুসকাল শেষ হৈ চলাচলৰ বাবে অক্ষম হোৱাৰ লগে লগে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ন বিভাগত বাহনখনৰ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰাটো বাধ্যতামূলক । কিয়নো সঠিকভাৱে পঞ্জীয়ন বাতিল নকৰালৈকে চৰকাৰী তথ্য অৰ্থাৎ 'বাহন পৰ্টেল'ত বাহনখন জীৱন্ত হৈ থাকে আৰু বাহনৰ বিপৰীতে দিবলগীয়া যাৱতীয় কৰ-কাটলসমূহ সময়ৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাই থাকে । তদুপৰি কৰ-কাটল নিদিয়াকৈ থাকিলে তাৰ বিপৰীতে বিলম্ব জৰিমনাও বাঢ়ি থাকে । ফলত এসময়ত কৰ-কাটল আৰু বিলম্ব জৰিমনা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হয়গৈ । সেয়ে সুৰক্ষিত যাতায়াত আৰু অসমক এখন যান-বাহন প্রদূষণমুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থত চলাচলৰ অনুপযোগী বাহনৰ পঞ্জীয়ন বাতিলৰ কাৰণে শীঘ্ৰে পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ন বিভাগত আৱেদন কৰিব পাৰে ।

পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ ঘোষণা (ETV Bharat)

এই পঞ্জীয়ন বাতিলৰ কাৰণেই চৰকাৰে বৰ্তমান সময়ত বাহনৰ বকেয়া কৰৰ ৭৫ শতাংশলৈকে ৰেহাই দিছে । অর্থাৎ মাত্র ২৫ শতাংশ কৰ পৰিশোধ কৰিলেই বাহনখনৰ পঞ্জীয়ন পত্র বাতিল হ'ব । তদুপৰি গৰাকীয়ে তেওঁৰ বাহনৰ পঞ্জীয়ন বাতিলৰ প্ৰমাণপত্ৰখন 'Registered Vehicle Scrappage Facility (RVSF)'ত জমা দি স্ক্রেপৰ বাবে আৱেদন জনালে সেই বাহনৰ বিপৰীতে তেওঁ এখন জমাকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিব ।

অসম যান-বাহন স্ক্রেপিং নীতি ২০২২ৰ এককালীন নিষ্পত্তি বাহাল ৰখাৰ সিদ্ধান্ত (ETV Bharat)

বাহন স্ক্রেপিঙৰ পিছত সেইখন প্ৰমাণপত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁ নতুন বাহন ক্ৰয় কৰিলে ব্যক্তিগত বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক ১৫ বছৰলৈ ২৫ শতাংশ কৰ ৰেহাই আৰু বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক ৮ বছৰলৈ ১৫ শতাংশ কৰ ৰেহাই লাভ কৰিব । যাৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ যান-বাহনৰ গৰাকীৰ সুবিধা হোৱাকৈ এই এককালীন নিষ্পত্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়সীমা পুনৰ আগন্তুক বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে । সেয়েহে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ কর্তব্যৰত বিষয়া গৌতম দাসে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা স্থান অথবা পথৰ কাষত বিশৃংখলভাৱে পৰিত্যক্ত চলাচলৰ অনুপযোগী তথা পৰিৱেশৰ অনিষ্টকাৰী বাহনসমূহৰ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰি পৰ্যায়ক্রমে সেইসমূহ নির্মূল কৰি অনুকূল পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ বাহনৰ গৰাকীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে ।

কেনেদৰে কৰিব পঞ্জীয়ন বাতিল (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে পূর্বে ২৮ জুন ২০২৪ তাৰিখৰ অধিসূচনা eCF নং 194696/811 ভিত্তিত ৩১ মার্চ, ২০২৫ লৈকে বৃদ্ধি কৰা এই এককালীন নিষ্পত্তি আঁচনিখনৰ সময়সীমা পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে কাৰ্যকৰী হ'ব । ইফালে পৰিবহণ বিভাগে স্ক্ৰেপিঙৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । ২০২২ চনৰ ৫ জুলাইত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত পৰিবহণ বিভাগৰ পৰিত্যক্ত যান-বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

অচল বাহন স্ক্ৰেপ কৰিলে লাভ কৰিব বিশেষ ৰেহাই (ETV Bharat)

সেই অনুসৰি তেতিয়াৰে পৰা ফিটনেচ নথকা গাড়ী স্ক্ৰেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । চৰকাৰৰ ১৫ বছৰ পুৰণি গাড়ী স্ক্ৰেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিল । পুৰণি বাহনসমূহে অধিক প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে । সেয়ে এনে বাহনসমূহ নষ্ট কৰা, পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তোলা সন্দৰ্ভত আঁচনি গ্ৰহণৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । পুৰণি বাহন নষ্ট কৰাৰ পাছত একেজন মালিকে নতুন বাহন কিনিলে নতুন বাহনখনত ২৫ শত‍াংশ পৰ্যন্ত ৰেহাই ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।

ASSAM TRANSPORT DEPARTMENT
VEHICLE SCRAPPAGE FACILITY
ইটিভি ভাৰত অসম
VEHICLE REGISTRATION CANCEL
ASSAM VEHICLE SCRAPPING POLICY

