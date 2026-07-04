উদ্ভাৱনী ক্ষেত্ৰখনত বিশ্বৰ বুকুত উজলি উঠা অসমৰ কেইগৰাকীমান বিজ্ঞানী
অধ্যৱসায় আৰু গৱেষণাৰ জৰিয়তে উদ্ভাৱনী ক্ষেত্ৰখনত বিশ্বমঞ্চত উজলিছে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও বিজ্ঞানী । বিশ্বত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা এইসকল বিজ্ঞানীক জানো আহক ।
Published : July 4, 2026 at 5:16 PM IST
গুৱাহাটী : ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই লিখিছিল, "গাঁৱলীয়া বাটেৰে, লুইতৰ ঘাটেৰে, পৃথিৱী চাবলে ওলালি কোন/গাঁৱৰে সোণ, তয়ে হ'বি দেশৰে জিলিকা জোন..." । হয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজন অসম সন্তান নিজ নিজ প্ৰতিভা আৰু কৰ্মৰ বলত আজি উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে । শেহতীয়াভাৱে বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তি তথা উদ্ভাৱনী ক্ষেত্ৰখনতো অসম সন্তানে সবল খোজ পেলাইছে।
কেৱল সেয়াই নহয়, বিশ্বৰ শীৰ্ষ বিজ্ঞানীৰ ৰেংক পাবলৈও সক্ষম হৈছে বহুকেইগৰাকী অসম সন্তানে । ইয়াৰে উদাহৰণ হৈছে SciRank Global Registry 2025 । এই বিশ্ব ৰেংকিঙৰ শেহতীয়া তালিকাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেইবাগৰাকীও অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিজ্ঞানীয়ে । তাৰে ভিতৰত কেইগৰাকীমান উদ্ভাৱক তথা বিজ্ঞানীৰ জীৱন আৰু কৰ্ম সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
তেজপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৪ গৰাকী বিজ্ঞানীয়ে
SciRank Global Scientist Index হৈছে এক সন্মানজনক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন ব্যৱস্থা, যিয়ে গৱেষকসকলৰ গৱেষণা প্ৰকাশন, উদ্ধৃতি (citation) আৰু সামগ্ৰিক বৈজ্ঞানিক অৱদানৰ ভিত্তিত বিশ্বজুৰি বিজ্ঞানীসকলৰ মূল্যায়ন কৰে । তথ্য-আধাৰিত আৰু স্বচ্ছ বায়'মেট্ৰিক (bibliometric) পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এই সূচকে বিশ্বৰ লাখ লাখ সক্ৰিয় গৱেষকৰ প্ৰফাইল আৰু গৱেষণা প্ৰকাশন বিশ্লেষণ কৰি বিশ্বজনীন সৰ্বাধিক প্ৰভাৱশালী গৱেষকসকলক চিনাক্ত কৰে ।
দক্ষিণ কোৰিয়াত মুখ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত ডঃ গৌতম দাসৰ কৃতিত্ব
শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ কলিবাৰীৰ সুযোগ্য সন্তান তথা বৰ্তমান দক্ষিণ কোৰিয়াত মুখ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়া (Chief Scientific Officer) হিচাপে কৰ্মৰত ডঃ গৌতম দাসে বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰি অসম তথা শোণিতপুৰ জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । গৱেষণা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰকাশন আৰু প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁ 'Global Scientist Index 2025' বা 'SciRank Global Registry 2025'ত অন্তৰ্ভুক্ত বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ডঃ গৌতম দাসে ২০০৭ চনত পলিমাৰ বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত ২০১৪ চনত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পলিমাৰ বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰি গৱেষণামূলক কৰ্মজীৱনৰ বাবে দক্ষিণ কোৰিয়ালৈ যায় । তাত তেওঁ বিভিন্ন আগশাৰীৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মত নিয়োজিত হৈ নিজৰ উদ্ভাৱনী চিন্তা আগবঢ়াই নিছে ।
ঔদ্যোগিক গৱেষণা আৰু বিকাশ (R&D) খণ্ডৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিচাপে ডঃ দাসে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গৱেষণাক বাস্তৱ জীৱনৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান দিব পৰা ব্যৱহাৰিক প্ৰযুক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
তেওঁৰ গৱেষণা ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত উন্নত পলিমাৰ, শক্তি সামগ্ৰী, স্মাৰ্ট মেটেৰিয়েল, বহনক্ষম প্ৰযুক্তি, জৈৱ-সামগ্ৰী (Biomaterials), বহনক্ষম ৰসায়ন বিজ্ঞান, উন্নত আৱৰণ (Advanced Coatings), কাৰ্যক্ষম সামগ্ৰী, শক্তি প্ৰযুক্তি, আঠাজাতীয় পদাৰ্থ (Adhesives), পৰিৱেশ-অনুকূল সূত্ৰকৰণ (Formulations) আৰু উচ্চ কাৰ্যক্ষমতাসম্পন্ন সামগ্ৰী প্ৰণালী বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য ।
আনহাতে, এতিয়ালৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন জাৰ্নেল আৰু সন্মিলনত তেওঁৰ অৰ্ধ শতাধিক গৱেষণামূলক প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পোৱাৰ সুবাদত বিশ্বৰ বৈজ্ঞানিক সমাজত এক সুপ্ৰতিষ্ঠিত গৱেষক হিচাপে পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তিনিগৰাকী অধ্যাপকৰ তালিকাত স্থান লাভ
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়নবিজ্ঞান বিভাগৰ তিনিগৰাকী বিশিষ্ট অধ্যাপক ক্ৰমে অধ্যাপক উৎপল বৰা, অধ্যাপক পংকজ ভৰালী আৰু অধ্যাপক ডঃ বিপুল চন্দ্ৰ শৰ্মাই SciRank Global Scientist Index 2025-ত বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই তিনিগৰাকী অধ্যাপকৰ সাফল্যই ৰসায়নবিজ্ঞান বিভাগত চলি থকা উচ্চমানৰ গৱেষণা, অধ্যৱসায়, উৎকৰ্ষতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।
বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত উজলিল তিতাবৰৰ অধ্যাপক ডঃ প্ৰণৱানন্দ ভট্টাচাৰ্য
তিতাবৰৰ নন্দনাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপক ডঃ প্ৰণৱানন্দ ভট্টাচাৰ্যই এক বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ৷ অসমৰ বিজ্ঞান আৰু গৱেষণা ক্ষেত্ৰখনলৈ মহাবিদ্যালয়খনৰ উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ প্ৰণৱানন্দ ভট্টাচাৰ্যই এক ঐতিহাসিক আৰু বিৰল সাফল্য কঢ়িয়াই আনিছে।
SciRank Global Registry 2025ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত Global Scientometric Ranking-ত স্থান লাভ কৰিছে তিতাবৰ নন্দনাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ প্ৰণৱানন্দ ভট্টাচাৰ্যই । ২০২৫ চনত তেওঁ Linnean Society (FLS), London আৰু Royal Entomological Society (FRES), UK ৰ ফেল’শ্বিপো লাভ কৰিছিল ।
বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত ইউএছটিএমৰ দুই গৱেষক
২০২৫ বৰ্ষৰ পঞ্জীয়নভুক্ত 'SciRank Global Registry'ৰ এক স্বাধীন আৰু কঠোৰ মূল্যায়ন অনুসৰি বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইউএছটিএমৰ (USTM) দুগৰাকী গৱেষক ক্ৰমে ডঃ যুগল কিশোৰ মহন্ত আৰু ডঃ মোহিত এল দেৱে । বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰত অতুলনীয় অৱদান আৰু শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতাৰ বাবে তেওঁলোকক এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰায়োগিক জীৱবিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ যুগল কিশোৰ মহন্তই প্ৰায়োগিক জীৱবিজ্ঞান, ঔষধি উদ্ভিদ, অণুজীৱ বিজ্ঞান (Microbiology), প্ৰাকৃতিক উৎপাদন আৰু জনস্বাস্থ্য আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৱেষণা চলাই আহিছে । তেওঁৰ এই গৱেষণাসমূহে বিশ্বজনীন স্বাস্থ্য খণ্ডৰ জটিল প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত বিশেষ অৰিহণা যোগাইছে ।
আনহাতে, ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ মোহিত এল দেৱে সেউজ জৈৱ সংশ্লেষণ (Green Organic Synthesis) আৰু চি-এইচ ফাংচনেলাইজেচন (C–H Functionalization) আদি অত্যাধুনিক বিষয়ত অগ্ৰণী কাম কৰিছে । বহনক্ষম তথা পৰিৱেশ অনুকূল পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰা তেওঁৰ গৱেষণাৰ সমলসমূহে ঔষধি ৰসায়ন আৰু উন্নত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ।
৫% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত মঙলদৈৰ ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতা
অসমীয়া মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰি প্ৰতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মঙলদৈৰ ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতা । প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ এই সাফল্য ৰাজ্য তথা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান কোকৰাঝাৰৰ (CIT Kokrajhar) ৰসায়নবিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাই SciRank Global Registry 2025-ত বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰি এক গৌৰৱোজ্জ্বল সাফল্য অৰ্জন কৰিছে ।
এই সন্মানজনক স্বীকৃতি OpenAlexত সূচীবদ্ধ ৮ মিলিয়নতকৈ অধিক সক্ৰিয় গৱেষক আৰু ২ কোটিৰো অধিক গৱেষণা প্ৰকাশনৰ মূল্যায়নৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হৈছে । এই ৰেংকিং গৱেষকৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰকাশন আৰু সেইসমূহৰ উদ্ধৃতিৰ (citation) জৰিয়তে পৰিমাপ কৰা গৱেষণাৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ।
ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ শিক্ষা আৰু কৰ্মজীৱন
ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতা দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ উপহুপাৰাৰ তৃতীয় কল'নীৰ নিবাসী প্ৰয়াত খঙীৰাম কলিতা আৰু প্ৰয়াত ধনেশ্বৰী কলিতাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ । তেওঁ মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । পাছত NET-CSIR-Junior Research Fellowship (NET-CSIR-JRF) লাভ কৰি পুণেৰ National Chemical Laboratory (NCL)-ৰ পৰা পিএইচডি ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে ।
ইয়াৰ পাছত তেওঁ জাপানৰ National Institute for Materials Science (NIMS)ত পোষ্ট-ডক্টৰেট গৱেষণা সম্পন্ন কৰে । তদুপৰি, আমেৰিকাৰ Ames Laboratory আৰু Iowa State Universityৰ লগতে Georgia Institute of Technology, Atlantaত গৱেষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ।
অঅনুঘটক বিজ্ঞান (Catalysis) ক্ষেত্ৰৰ এজন বিশিষ্ট গৱেষক হিচাপে ডঃ কলিতাই বহুতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন গৱেষণা আলোচনীত উচ্চমানৰ গৱেষণা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ (DST) আৰু বৈজ্ঞানিক তথা ঔদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদ (CSIR)-ৰ আৰ্থিক সাহায্যত বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত গৱেষণাৰ ফলাফল উপস্থাপন কৰিছে ।
ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাই লাভ কৰা সন্মানসমূহ
তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য সন্মানসমূহৰ ভিতৰত আছে ২০১৬ চনত The Institution of Engineers (India) আৰু IIT Roorkee-ৰ পৰা লাভ কৰা Best Technical Presentation Award, ২০১৫ চনত TERI, New Delhi-ৰ Team Spirit Award আৰু ২০২৫ চনত Venus International Foundation, Chennai-ৰ পৰা Heterogeneous Catalysis ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা 11th Venus International Research Award । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ৩০টাতকৈ অধিক আমন্ত্ৰিত বক্তৃতা আগবঢ়াইছে ।
ডঃ প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ গৱেষণাৰ মূল ক্ষেত্ৰ
বৰ্তমান ডঃ কলিতাৰ গৱেষণাৰ মূল ক্ষেত্ৰ হৈছে হেটেৰ’জিনিয়াছ কেটালাইছিছ (Heterogeneous Catalysis), আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা (Waste Management), মূল্য সংযোজিত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ (Value-added Chemicals) আৰু জৈৱ ইন্ধন (Biofuels) । তেওঁ পৰিৱেশ-অনুকূল আৰু বহনক্ষম ঔদ্যোগিক প্ৰযুক্তি বিকাশৰ দিশত গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছে ।
বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত জিলিকিল ডঃ মধুমিতা বৰুৱা
যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণৱিক জীৱবিজ্ঞান আৰু জৈৱ-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডঃ মধুমিতা বৰুৱাই কৃষি জৈৱ-প্ৰযুক্তি ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা গৱেষণাৰ বাবে বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ।
১৯৯১ চনত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদান কৰাৰ পিছৰে পৰা ৩৫ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি ডঃ বৰুৱাই আণৱিক জীৱবিজ্ঞান, অণুজীৱ আৰু উদ্ভিদ জৈৱ-প্ৰযুক্তি, বহনক্ষম কৃষি আদি ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য গৱেষণা চলাই আহিছে ।
এই সময়ছোৱাত তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ ইউনিভাৰ্ছিটী অব ৰিডিং, ইউনিভাৰ্ছিটী অব এক্সেটাৰ, আমেৰিকাৰ পেনছিলভেনিয়া ষ্টেট ইউনিভাৰ্ছিটী, টেক্সাছ এ এণ্ড এম ইউনিভাৰ্ছিটী, জৰ্জটাউন ইউনিভাৰ্ছিটী আদিৰ পৰা ডিবিটি অ'ভাৰচিজ ফেল'শ্বিপ, নৰ্মান ই ব'ৰলগ ফেল'শ্বিপ, কমনৱেলথ স্ক'লাৰশ্বিপ আৰু ফুলব্ৰাইট ফেল'শ্বিপকে ধৰি একাধিক সন্মানজনক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ লাভ কৰিছে ।
ডঃ বৰুৱাৰ গৱেষণাৰ এক বিশেষ দিশ হৈছে অসমৰ পৰম্পৰাগত ফাৰ্মেণ্টেড খাদ্য আৰু পানীয়ৰ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ । অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি জৈৱ-প্ৰযুক্তি বিভাগ আৰু ডিবিটি-নৰ্থ ইষ্ট চেণ্টাৰ ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল বায়'টেকন'লজীৰ সহযোগত তেওঁৰ গৱেষক দলে জিনোম ছিকুৱেঞ্চিং, মাচ স্পেকট্ৰ'মেট্ৰি, এট'মিক এবজৰ্পচন স্পেকট্ৰ'মেট্ৰি আৰু এফটিআইআৰ স্পেকট্ৰ'স্কপি আদি আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ বহু পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ পুষ্টিগুণ আৰু স্বাস্থ্যগত উপকাৰিতা বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰিছে ।
এই গৱেষণাত দেখা গৈছে যে মাত্ৰ ১২ ঘণ্টা ফাৰ্মেণ্টেচনৰ ফলত খাদ্যত থকা ফাইটিক এচিড প্ৰায় ৭৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস পায় আৰু লৌহ, মেগনেছিয়াম, কেলচিয়াম আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজ পদাৰ্থৰ শৰীৰে গ্ৰহণ কৰিব পৰা ক্ষমতা বহু গুণ বৃদ্ধি পায় ।
আন এক গৱেষণাত অসমৰ ঐতিহ্যবাহী কলাখাৰ কেৱল সোৱাদ বৃদ্ধিকাৰী উপাদান নহয়, বৰং এক পুষ্টিকৰ খাদ্য উপাদান হিচাপেও প্ৰমাণিত হৈছে । কলাখাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাটিমাহ ৰান্ধিলে টেনিন আৰু ফাইটিক এচিডৰ পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে প্ৰ'টিন হজমক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি পায় ।
ইয়াৰ উপৰি অসমৰ পৰম্পৰাগত সৰিয়হৰ ফাৰ্মেণ্টেড খাদ্য কাহুদি আৰু খাৰলিৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাই এই দুয়োটা খাদ্যত ভিন্ন ধৰণৰ উপকাৰী বেক্টেৰিয়াৰ উপস্থিতি আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে লাভদায়ক জৈৱ-সক্ৰিয় উপাদান থকাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । এই গৱেষণা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আলোচনীত বিশেষ সমাদৃত হৈছে ।
ডঃ বৰুৱাৰ গৱেষক দলে অসমৰ পৰম্পৰাগত চাউল-ভিত্তিক ফাৰ্মেণ্টেড পানীয় সাঁজ আৰু লুক লাওক কেন্দ্ৰ কৰিও উন্নত প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে । ব্যৱসায়িক কাৰণত ইয়াৰ সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যে এই প্ৰযুক্তি কেইবাটাও কৃষি-খাদ্যভিত্তিক ষ্টাৰ্টআপলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত অসমৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য আৰু পানীয় বিজ্ঞানসন্মত মূল্য সংযোজনৰ জৰিয়তে বৃহৎ বজাৰলৈ আগবঢ়াৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি হৈছে ।
বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত ছিপাঝাৰৰ সাগৰ ভট্টৰায়
দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত ছিপাঝাৰৰ টেকেলীয়াকুৰ গ্ৰাণ্ট গাঁৱৰ সন্তান ডঃ সাগৰ ভট্টৰায়ে পুনৰবাৰ বিশ্ব বিজ্ঞানৰ মঞ্চত অসমৰ নাম উজলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । ডঃ ভট্টৰায়ে সৌৰশক্তি আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অনবদ্য অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত পুনৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এডি চাইণ্টিফিক ইনডেক্সৰ (AD Scientific Index) তথ্য অনুসৰি, ডঃ সাগৰ ভট্টৰায় অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আগশাৰীৰ বিজ্ঞানীসকলৰ অন্যতম হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । তেওঁৰ এই সাফল্যই ছিপাঝাৰৰ কুৰুৱা খলৈহৈ অঞ্চলৰ লগতে দৰং জিলা তথা সমগ্ৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
ইতিমধ্যে সৌৰশক্তি গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ডঃ সাগৰ ভট্টৰায়ে অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ শীৰ্ষস্থানৰ বিজ্ঞানী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হৈছে । উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও ২০২৪ আৰু ২০২৫ চনত ডঃ ভট্টৰায়ে বিশ্বৰ শীৰ্ষ ২% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ভট্টৰায়ৰ ধাৰাবাহিক সাফল্যই তেওঁক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক বিশেষ স্থান প্ৰদান কৰিছে । বৰ্তমানলৈকে তেওঁৰ গৱেষণা প্ৰবন্ধসমূহে ৪,০০০ তকৈ অধিক উদ্ধৃতি (Citations) লাভ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ এইচ-ইনডেক্স ৩৫ লৈ উন্নীত হৈছে ৷ ই হৈছে এগৰাকী গৱেষকৰ প্ৰভাৱ আৰু গৱেষণাৰ গুণমানৰ এক উল্লেখযোগ্য সূচক ।
আইআইটি গুৱাহাটীৰ বিজ্ঞানী আৰু উদ্ভাৱক ডঃ সাগৰ ভট্টৰায়ে সৌৰ শক্তিচালিত হাইস্পীড চাইকেল উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে বিশেষ খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পৰা অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক বাহন আৰু বেটাৰীচালিত তিনিচকীয়া বাহন উদ্ভাৱন কৰি তেওঁ পৰিষ্কাৰ শক্তি নিৰ্ভৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে । আনহাতে, পৰিষ্কাৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ উদ্ভাৱনসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিশ্বৰ শীৰ্ষ দুই শতাংশ প্ৰভাৱশালী বিজ্ঞানীৰ তালিকাত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক
বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুই অধ্যাপক যথাক্ৰমে ডঃ হেমেন শৰ্মা আৰু ডঃ সঞ্জয় বসুমতাৰীয়ে বিশ্বৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ষ্টেনফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়–এলছেভিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা বিশ্বৰ শীৰ্ষ প্ৰভাৱশালী ২% বিজ্ঞানীৰ তালিকা ২০২৫-ত স্থান পাবলৈ সক্ষম হয় ।
প্ৰতিবছৰে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান ষ্টেনফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে এলছেভিয়াৰৰ সৈতে যৌথভাৱে এই তালিকা প্ৰস্তুত কৰে । এই তালিকাত ২২ টা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰ আৰু ১৭৪ টা উপক্ষেত্ৰ সামৰি লোৱা হৈছে । ইয়াত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা আগশাৰীৰ গৱেষকসকলক চিনাক্ত কৰা হয় ।
এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলৈ হ’লে বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্দিষ্ট মাপকাঠি পূৰণ কৰিব লাগে । সেয়েহে এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো এক আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি আৰু সন্মানীয় বিষয় বুলি বিবেচনা কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে ২০২৫ বৰ্যত ভাৰতৰ ৬,২৩৯ গৰাকী বিজ্ঞানীয়ে এই তালিকাৰ উদ্ধৃতি প্ৰভাৱৰ শ্ৰেণীত স্থান লাভ কৰে আৰু ৩,৩৭২ গৰাকীক কৰ্মজীৱনৰ প্ৰভাৱৰ শ্ৰেণীত স্থান দিয়া হয় ।
২০২৫ বৰ্ষত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী ডঃ হেমেন শৰ্মাই দুয়োটা শ্ৰেণীতে স্থান পাবলৈ সক্ষম হয় । ডঃ শৰ্মাই ২০২৫ বৰ্ষত বিশ্বৰ ৪১,৭১১ সংখ্যক স্থানত আছে আৰু যথাক্ৰমে ২০২৩, ২০২৪ আৰু ২০২৫ এই তিনিবছৰ ধৰি এই তালিকাৰ “Earth & Environmental Sciences” (Environmental Sciences উপ-শাখা) ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
একেদৰে ৰসায়ন বিভাগৰ অধ্যাপক আৰু বিভাগীয় মুৰব্বী ডঃ সঞ্জয় বসুমতাৰীয়ে এই তালিকাৰ গৱেষণাৰ উদ্ধৃতি প্ৰভাৱৰ শ্ৰেণীত স্থান লাভ কৰিছে । ডঃ বসুমতাৰীক গৱেষণা ক্ষেত্ৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি, সাধাৰণ ৰসায়ন আৰু কৌশলগত প্ৰযুক্তিত আগবঢ়োৱা উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । তেওঁ ২০২৫ চনত বিশ্বৰ ৯৬,১৪৬ সংখ্যক স্থান লাভ কৰে আৰু ২০২৪ আৰু ২০২৫ এই দুই বছৰ ধৰি একবছৰীয়া তালিকাত স্থান লাভ কৰে ।
ধেমাজিৰ বিজ্ঞানী তথা উদ্ভাৱক নৱজিৎ ভৰালীক আন্তৰ্জাতিক উদ্ভাৱন বঁটা প্ৰদান
পেৰিছত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মুগা সূতাকটা যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰাৰ বাবে ধেমাজি জিলাৰ বৰদলনি অঞ্চলৰ এগৰাকী যুৱ উদ্ভাৱকক এক বিশেষ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷
Innovation Team Best Practices চমুকৈ ITBP Awards 2026 অনুষ্ঠানত সূতা স্পিনিং আৰু ৰিলিং মেচিন (Silk Spinning cum Reeling Machine) উদ্ভাৱন কৰাৰ বাবে যুৱ উদ্ভাৱক নৱজিৎ ভৰালীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানটো ৩-৬ জুন, ২০২৬ লৈকে অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত মুগা শিল্পৰ বিকাশৰ বাবে “মিছন চেনেহ জৰী“ আৰম্ভ কৰিছে ৷ এনে সময়তে ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত European Institute for Creative Strategies and Innovation আৰু Club De paris, Des Directeurs De L'innovation-এ যুটীয়াভাৱে Maison de l’Océan ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা ITBP Awards 2026 অনুষ্ঠানত নৱজিতে এই বঁটা লাভ কৰে ৷
বঁটা গ্ৰহণৰ সময়ত নৱজিতে অসমৰ মুগা সূতা, মালবাৰী সূতা আৰু এৰী সূতাৰ গৌৰৱময় পৰিচয় দাঙি ধৰে ৷ লগতে পেৰিছৰ মঞ্চত তেওঁ উদ্ভাৱন কৰা যন্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে বহু দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰথমবাৰ বাবে অসমৰ তিনিবিধ সূতাৰ বিষয়ে অৱগত হয় ৷
উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে একেটা যন্ত্ৰতে কম খৰচত এই পাট, এৰী সকলো সূতা কাটিব পৰা বাবে অসমৰ সকলো শিপিনীয়ে ইয়াক আদৰি লৈছে ৷ বিশ্ব বজাৰতো এতিয়া এই যন্ত্ৰবিধ সমাদৃত হৈছে । এতিয়ালৈকে তেওঁ উদ্ভাৱন কৰা দুটা যন্ত্ৰৰ নামত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পেটেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।