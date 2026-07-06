ETV Bharat / state

প্ৰচণ্ড গৰমত পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ বিজ্ঞানীৰ আহ্বান

উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য । লখিমপুৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক তাপমানৰ তথ্য । আগন্তক কেইবা দিনলৈ পৰিবেশ অপৰিৱৰ্তিত থকাৰ সম্ভাৱনা ।

Assam heatwave situation
প্ৰচণ্ড গৰমত পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ বিজ্ঞানীৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 9:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য । গৰমৰ প্ৰকোপত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে লখিমপুৰতো দেই-পুৰি নিয়া পৰিবেশ । ৰাজ্যৰ ভিতৰতে লখিমপুৰত সৰ্বাধিক ৩৬.৫ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমান হৈছে লখিমপুৰত । লখিমপুৰত থকা মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রৰ চৌহদত স্থাপন কৰা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ স্বয়ংক্রিয় বতৰ নিৰীক্ষণ কেন্দ্রৰ তথ্য এয়া ।

কেন্দ্রটোৰ তথ্য মতে, জুন মাহত সৰ্বাধিক ৩৪.৬ ডিগ্রী চেলচিয়াছ তাপমান হোৱাৰ বিপৰীতে জুলাই মাহৰ ২ আৰু ৫ তাৰিখে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ৩৬.৫ ডিগ্রী চেলচিয়াছ তাপমাত্রা হয় ।

প্ৰচণ্ড গৰমত পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ বিজ্ঞানীৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰৰ দিনটোতো ৩৪ ডিগ্রীৰ অধিক হয় তাপমাত্রা । যাৰ ফলত সকলো ক্ষেত্রতে ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । উৎকট গৰমৰ প্ৰকোপত কৃষক ৰাইজে কৃষিকাৰ্য কৰাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । বেহা-বেপাৰতো পৰিছে নেতিবাচক প্রভাৱ । ৰাইজে শীতল পানীয়, কুঁহিয়াৰ ৰস আদি পান কৰি তৃষ্ণা নিবাৰণৰ চেষ্টা কৰিছে ।

পৌৰসভাই বিশেষ বাহনেৰে নগৰখনত পানী ছটিয়াই শীতল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । এনেহেন দেই-পুৰি নিয়া পৰিৱেশত ৰাইজে চাটিফুটি কৰিবলগীয়া হৈছে । ভূতৰ ওপৰতে দানহ পৰাদি সঘন লোডশ্বেডিঙেও ৰাইজৰ যাতনা বঢাইছে ।

এনে পৰিবেশত লখিমপুৰৰ মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রৰ মুখ্য বিজ্ঞানী ডঃ প্ৰবাল শইকীয়াই কয়, "অহা ৯ জুলাই পৰ্যন্ত বৰষুণৰ মাত্ৰা কম হ'ব । হ'লেও স্বাভাবিক বৰষুণতকৈ ইয়াৰ পৰিমাণ ৪০ শতাংশ কম হ'ব । এনে হ'লে স্বাভাবিকভাৱেই গৰমৰ প্ৰকোপ আৰু বৃদ্ধি পাব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পৃষ্ঠৰ তাপমান বৃদ্ধিয়ে সমগ্র বিশ্বকে চিন্তিত কৰি তুলিছে । কিন্তু অসমত দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ুৰ বাবে স্বাভাৱিক বৰষুণ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল । পিছে বাস্তৱত তাৰ তাৰতম্য ঘটিল ।"

তেওঁ লগতে কয় যে বৰঝাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্র, হায়দৰাবাদস্থিত শুকান অঞ্চল গবেষণা কেন্দ্র, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানী, পশুপালন, মীন পালন আদি বিভাগৰ বিষয়াসকলক লৈ অলপতে এখন সভা হৈছিল । তাত বতৰ বিজ্ঞানীসকলে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত খাৰিফ শস্যৰ বতৰত দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ুৰ তাৰতম্য হ'ব আৰু মধ্য আৰু নামনি অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল । ফলত তাপমান বৃদ্ধি পাব । ই কৃষি ক্ষেত্রৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব । কেৱল কৃষি ক্ষেত্রয়ে নহয়, ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ পৰা ছাত্র-ছাত্রী পৰ্যন্ত সকলোতে প্ৰভাৱ পেলাব ।

তেওঁ আৰু কয় যে ইয়াৰ বাবে সকলো সাজু হ'বৰ হ'ল । কৃষি বিজ্ঞানীসকল ইতিমধ্যে সাজু হৈ কৃষক ৰাইজক প্ৰয়োজনীয় দিহা-পৰামৰ্শ দিছে । এনেদৰে সকলো বিভাগ সাজু হৈ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিলে সংকট কিছু হ'লেও কমিব বুলি বিজ্ঞানী ডঃ শইকীয়াই নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :উৎকট গৰমত বিপর্যস্ত জনজীৱন: অসমত কেতিয়া মুষলধাৰে বৰষুণ ?
লগতে পঢ়ক :গৰমৰ বাবে চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ কামৰ সময় সাল-সলনিৰ দাবী আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ

TAGGED:

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ
অসমত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ
গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ
লখিমপুৰ কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ
ASSAM HEATWAVE SITUATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.