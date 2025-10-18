কাতি বিহুৰ পৰম্পৰাৰ আঁৰত থকা বিজ্ঞানসন্মত তথ্য
অসমীয়া ৰাইজৰ প্ৰাণৰ তিনিটি বিহুৰ অন্যতম কাতি বিহু । কাতি বিহুৰ অন্তৰালত লুকাই আছে কিছু ধৰ্মীয় তথা বিজ্ঞানসন্মত কেতবোৰ কথা । আহক জানোঁ ।
October 18, 2025
লখিমপুৰ: 'কাৰ ঘৰে লগাই বন্তি,
গোসাই ফুৰে দিনে ৰাতি ।
কাৰ ঘৰে হৰি নাম লয় ঐ ৰাম ৰাম ।
তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে,
গোঁসাই শৰধেনু জোৰে ।'
অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ তিনিটি বিহুৰ অন্যতম কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া এনেদৰে তুলসীৰ ভেটিত বন্তি জ্বলাই অসমীয়া ৰাইজে কৃষ্ণ আৰু তুলসীৰ বন্দনা কৰে । বছৰটোত সাধাৰণতে কাতি মাহৰ সময়খিনিত আন সময়ৰ তুলনাত কিছু আকাল হয় । সেয়ে কেৱল আধ্যাত্মিকতাৰে সংপৃক্ত নিয়মৰ বাদে কাতি বিহু বেছি ৰহণীয়া নহয় । তুলসীৰ ভেটি সাজি নৈবেদ্য আগবঢ়াই বন্তি জ্বলাই সন্ধ্যা নাম গুণ গোৱাৰ উপৰি আকাশ বন্তি জ্বলাই আনন্দ উপভোগ কৰা হয় ।
কাতি বিহুৰ কিছু তাৎপর্য ব্যাখ্যা কৰি লখিমপুৰৰ বোৱালগুৰি নিবাসী বিশিষ্ট লেখক, নিবন্ধকাৰ নৃপেন ফুকনে কয়,"কাতি মাহটো দেৱতাসকলৰ সেনাপতি কাৰ্তিকৰ নামৰ লগত সংপৃক্ত হৈ আছে । কাৰ্তিকৰ সলনি কাতি বুলি কোৱা হয় এই মাহটোক । অসমখন যিহেতু কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য । সেয়ে বহুত কৃষিৰ বতৰাও নিহিত হৈ থাকে । কাতি বিহুৰ দিনা পদূলিমুখৰ পৰা ঘৰৰ চোতাল আদি চিকুণাই নিকা কৰি চোতালৰ মূৰত ভেটি সজা হয় । ভেটিত তুলসী ৰোপণ কৰা হয় । সন্ধ্যা তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে নৈবেদ্য আগবঢ়াই ভক্তিমূলক নাম গোৱা হয় । পদুলিৰ পৰা ঘৰলৈকে বিভিন্ন স্থানত বন্তি জ্বলোৱা হয় । পথাৰত আকাশ বন্তি জ্বলোৱা হয় । অসমৰ ৰাইজ যিহেতু কৃষ্ণ সংস্কৃতিত নিমজ্জিত সেয়ে কৃষ্ণ নামৰ লগতে তুলসীৰ নাম গোৱা হয় ।"
কাতি বিহুৰ বিজ্ঞানসন্মত কেতবোৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়,"এই সময়ত ধানৰ গেৰ ধৰে গাখীয়তি হয় । গাখীয়তি ধানৰ সোৱাদ পাই নানা কীট-পতংগই ধানৰ অনিষ্ট কৰে । সেয়ে সন্ধ্যা পথাৰত বন্তি জ্বলোৱা হয় । আকাশ বন্তিও জ্বলোৱা হয় । বন্তিৰ শিখা দেখি শস্য ক্ষেত্রৰ কীট-পতংগ আকৰ্ষিত হৈ উৰি আহে । কিছুমান বন্তিৰ শিখাত জাহ যায় । আন কিছুমানক নিশাচৰ কেতবোৰ চৰায়ে খাই পেলায় ।"
নৃপেন ফুকনে কয়,"আনহাতে তুলসী এবিধ মহৌষধি গছ । বিভিন্ন দৰৱত তুলসীৰ প্ৰয়োজন । এই সময়ত তুলসীৰ পুলি হয় । সেয়ে তুলসীৰ পুলিবোৰ এনেদৰে ৰোপণ কৰিলে সংৰক্ষিত হ'ব । নহলে তুলসী দুস্প্ৰাপ্য হৈ পৰিব । তুলসীৰ লগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ধৰ্মীয় কাহিনীও জড়িত হৈ আছে । সেয়ে আধ্যাত্মিক অথবা বিজ্ঞান মনস্কতাৰ বহু দিশ কাতি বিহুত জড়িত হৈ আছে । পিছে পৰিৱৰ্তনশীল সময়ৰ ধামখুমীয়াত পুৰণি দিনৰ বিহুৰ পৰম্পৰাত আঁচোৰ পৰিছে ।"