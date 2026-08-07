বানাক্ৰান্ত জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহত ১০ আগষ্টৰ পৰা পাঠদান, চাফা নোহোৱা বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হ'ব বিকল্প চিন্তা : শিক্ষামন্ত্ৰী

বানাক্ৰান্ত জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহত ১০ আগষ্টৰ পৰা পাঠদান, চাফা নোহোৱা বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হ'ব বিকল্প চিন্তা : শিক্ষামন্ত্ৰী
প্ৰলয়ংকৰী বানত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত বিধ্বস্ত হৈছিল কেইবাশতাধিক বিদ্যালয় । পানী শুকাইছে যদিও বিদ্যালয় চৌহদ আৰু শ্ৰেণীকোঠাত পলস পৰাত কদৰ্যময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
Published : August 7, 2026 at 11:07 PM IST
গুৱাহাটী: উজনিৰ বানবিধ্বস্ত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই । ইতিমধ্যে গৰম বন্ধৰ পাছত বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে যদিও জিলা দুখনৰ বান প্ৰভাৱিত বিদ্যালয়সমূহত পাঠদানৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, ‘‘বিদ্যালয়সমূহত বৰ্তমান নিষ্কাশনৰ কাম চলি আছে । ১০ আগষ্টলৈ পাঠদানৰ উপযোগী হোৱা বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব । বোকা চাফা নোহোৱা তথা মেৰামতি নোহোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে বিকল্প চিন্তা কৰা হ'ব । শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰায় ৫৪৫ খন বিদ্যালয় বানত প্ৰভাৱিত হৈছে । তাত প্ৰায় চাৰে বাৰশ বিদ্যালয় আছে । বানত প্ৰভাৱিত নোহোৱা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । বাকীখিনি বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব পাৰে ।’’
শিক্ষামন্ত্ৰী পেগুৱে কয়, ‘‘ক্ষতিগ্ৰস্ত ৫৪৫ খন বিদ্যালয়ৰ যিখিনি চাফ-চিকুণ কৰি পাঠদান কৰিব পৰা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পৰা যাব তাতো পাঠদান আৰম্ভ হ'ব । বাকী বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্রত বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । সেইটো আজি কৈ দিব নোৱাৰো । ১০ আগষ্টৰ ভিতৰত সাজু হৈ উঠা বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব । আমি যিমান সোনকালে পাৰো, পাঠদান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো ।’’
উল্লেখ্য যে, প্ৰলয়ংকৰী বানত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত বিধ্বস্ত হৈছিল কেইবা শতাধিক বিদ্যালয় । পানী শুকাইছে যদিও বিদ্যালয় চৌহদ আৰু শ্ৰেণীকোঠাত পলস পৰাত এক কদৰ্যময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ইতিমধ্যে গৰম বন্ধ অন্ত পৰাৰ লগে লগে ১ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ হৈছে । কিন্তু বানবিধস্ত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আছে । শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বানাক্ৰান্ত জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহত ১০ আগষ্টৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ’ব বুলি সদৰী কৰিছে ।
আনহাতে, পাঠদানৰ পৰিৱেশ নোহোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিকল্প চিন্তা কৰাৰ কথা কৈছে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বিদ্যালয়সমূহত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে চাফ-চিকুণ কৰি থকা হৈছে আৰু ১০ আগষ্টৰ পৰা যিমান পাৰি সিমান বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । ইফালে বানত আক্ৰান্ত জিলা দুখনৰ শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম আৰু কিতাপ পত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে । তদুপৰি এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন লাভৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ