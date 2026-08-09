ETV Bharat / state

বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ, গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ, খোৱাপানীৰ হাহাকাৰ

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও অসাৰ । অৰুণ চাপৰি-মধুপুৰৰ বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰিব কেতিয়া ?

school of Arun Chapori in Jonai, destroyed by the flood, hasn't been repaired; there is a lack of roads and drinking water.
বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ,গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ , খোৱা পানীৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 4:22 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ বানে ধোৱা অৰুণ চাপৰি -মধুপুৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ আজিও অন্ত পৰা নাই । এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত এতিয়া চৌদিশে দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ ৷ বিধ্বস্ত অঞ্চলটোৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা আজিও সুচল হোৱা নাই ৷ পলসে পুতি পেলোৱা অঞ্চলটোত চৌদিশে এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ ৷

অৰুণ চাপৰি আৰু মধুপুৰত আজি চৌদিশে বানে ধ্বংস কৰা কৰুণ ছবিখনহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ যোৱা ২৮ জুনতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বৈ অহা দিখাৰী নদীৰ বলীয়া বানে বিধ্বস্ত কৰিছিল জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আৰুণ চাপৰি আৰু মধুপুৰ অঞ্চলৰ দুইশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী আৰু কৃষিভূমি ।

বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ,গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ , খোৱা পানীৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

আজিৰ পৰা এমাহ পূৰ্বে অৰ্থাৎ যেতিয়া বানে অঞ্চলটো তচনচ কৰিছিল, তেতিয়া মন্ত্ৰী, বিধায়ক, জনপ্ৰতিনিধি, স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লানি নিছিগা ভিৰ হৈছিল । ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন, উচিত ক্ষতিপূৰণ আৰু সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল; কিন্তু বানপানী শুকোৱাৰ পeছত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে ।

মন্ত্ৰীৰ আশ্বাস ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত :

সেই বানৰ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে বুজ লৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনকি জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই আৰু ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈকে প্ৰৰণ কৰিছিল । আনকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৱে বানবিধ্বস্ত জোনাইৰ ভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছিল ৷

বাঢ়নী পানীও শুকালে; কিন্তু বানৰ ক্ষতি মচা নগ'ল:

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদুগৰাকীয়ে দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীত অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত জোনাইৰ অৰুণ চাপৰি, মধুপুৰ, লোহিত পুৰীয়া, চিকেৰ, চেলেক অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বান্যাৰ্তৰ সৈতে মতবিনিময় কৰি সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল । লাহে লাহে বানৰ বিভীষিকা আঁতৰিল, বাঢ়নী পানীও শুকালে; কিন্তু বানৰ ক্ষতি আজিও মচা নগ'ল ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ নামনি অৰুণ চাপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা ।

school of Arun Chapori in Jonai, destroyed by the flood, hasn't been repaired; there is a lack of roads and drinking water.
বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ,গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ , খোৱা পানীৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

৪০ দিন উকলি গ'ল...

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদুগৰাকীয়ে বানত ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বানৰ পিছত ক্ষতিগ্রস্ত আন্তঃগাঁথনি পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত প্রয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্রদান কৰিছিল; কিন্তু সেই আশ্বাসৰ পাছতো আজি প্রায় ৪০ দিন উকলি গ'ল । বিদ্যালয়খনক পুনৰ পাঠদানৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা স্থানীয় প্রশাসনৰ তৰফৰ পৰা দৃশ্যমান কোনো ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্রহণ নকৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

গছৰ তলত, নির্মীয়মাণ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত পাঠগ্রহণ :

কণ কণ ছাত্র-ছাত্রীসকলে আজিও নিজৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱৰ্তে কেতিয়াবা গছৰ তলত, কেতিয়াবা নির্মীয়মাণ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত বহি পাঠগ্রহণ কৰিবলগীয়া হৈছে । এসময়ত যিখন বিদ্যালয়ৰ চৌহদ কণ কণ শিশুৰ হাঁহি-ধেমালি আৰু পঢ়া-শুনাৰ কোলাহলে মুখৰিত হৈ আছিল,তাত এতিয়া বানৰ বোকা-পলস আৰু ধ্বংসাৱশেষহে আছে ।

school of Arun Chapori in Jonai, destroyed by the flood, hasn't been repaired; there is a lack of roads and drinking water.
বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ,গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ , খোৱা পানীৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

বানৰ বোকা-পলস সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰোৱা, বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা মেৰামতি কৰা আৰু কণ কণ ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুৰক্ষিত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো প্রয়োজনীয় তৎপৰতা দেখা নগ'ল বুলি স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্রকাশ কৰিছে ।

বিদ্যালয়ত বোকা-পলসৰ অৱশিষ্ট :

বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত এতিয়াও বানৰ বোকা-পলসৰ অৱশিষ্ট থকাৰ লগতে শ্ৰেণীকোঠাসমূহো পাঠদানৰ উপযোগী হৈ উঠা নাই । এনে পৰিস্থিতিত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নিয়মীয়া পাঠদান ব্যাহত হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত বিদ্য়ালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকে কয়,"বানৰ পানী নামি যোৱাৰ ৪০ দিন পাছতো বিদ্যালয়খনৰ চৌহদ আৰু শ্ৰেণীকোঠা বোকা-পলসে পুতি পেলোৱাত বিদ্যালয়খন পাঠদানৰ বাবে অনুপযোগী হৈ আছে । আমি শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈছো । সেইবাবে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে আজি বিদ্য়ালয়খন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । অৱেশ্য়ে আমি কেবল বিদ্যালয়খন পৰিষ্কাৰ কৰিলেই নহ'ব, ৰাস্তা-পদূলি আদিও যাতায়তৰ বাবে উপযোগী কৰিব লাগিব । কণ-কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আহিবলৈ অসুবিধা হৈছে ।"

২৮ জুনৰ বিভীষিকা :

উল্লেখ্য় যে, যোৱা ২৮ জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা খৰস্রোতা দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে নামনি অৰুণ চাপৰি অঞ্চলত সৃষ্টি কৰিছিল ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ । বাঢ়নী পানীয়ে অঞ্চলটোৰ শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, কৃষিভূমি আৰু অন্যান্য সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়খনো বানে সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰাই পেলাইছিল ।

school of Arun Chapori in Jonai, destroyed by the flood, hasn't been repaired; there is a lack of roads and drinking water.
বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ,গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ , খোৱা পানীৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে, যোৱা ১ আগষ্টৰ পৰা বিদ্যালয়খনত পুনৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে যদিও বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি এতিয়াও পাঠদানৰ উপযোগী হৈ নুঠাত শিক্ষার্থীসকলে সন্মুখীন হৈছে । মুকলি আকাশৰ তলত পাঠদানৰ ফলত বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড ৰ'দে নিয়মীয়া পাঠদানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে । বহু সময়ত বতৰ বেয়া হ'লে পাঠদান বন্ধ ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয় ।

এতিয়াও আঁতৰা নাই বানৰ বিভীষিকা :

বানৰ বিভীষিকা অঞ্চলটোত এতিয়াও আঁতৰা নাই ৷ বান আহিল আৰু গ’ল; কিন্তু শেষ হোৱা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুখ-দুৰ্দশা, যান্ত্ৰণা ৷ পৰ্বতসম আৱৰ্জনা, দুৰ্গন্ধ আৰু ৰোগৰ আতংকত দিন কটাইছে জোনাইৰ মধুপুৰ-অৰুণ চাপৰিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজে ৷ অৰুণ চাপৰি আৰু মধুপুৰ অঞ্চলত বানে বিধ্বস্ত কৰা পথত উপায়হীন বানাক্ৰান্ত ৰাইজে চাঙীত বেমাৰী কঢ়িয়াই লৈ যাবলগা অৱস্থা । বানপানীয়ে যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে অচল কৰি পেলোৱাত এনে জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত সাধাৰণ ৰোগীক এনেদৰে চিকিৎসালয়লৈ নিবলগা হৈছে বানাক্ৰান্তই ।

জাৱৰ-জোঁথৰৰ স্তূপ :

এতিয়াও স্বাভাৱিক হোৱা নাই জনজীৱন । ঘৰৰ চাৰিওফালে আজিও বানত ভাহি অহা কাঠ, জাৱৰ-জোঁথৰ আৰু আৱৰ্জনাৰ স্তূপ । সেই আৱৰ্জনাৰ পৰা ওলোৱা দুৰ্গন্ধই সমগ্ৰ অঞ্চলটো দুৰ্গন্ধময় কৰি তুলিছে । এই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।

school of Arun Chapori in Jonai, destroyed by the flood, hasn't been repaired; there is a lack of roads and drinking water.
বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ,গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ , খোৱা পানীৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে নাই কোনো চিকিৎসা সেৱা, কোনো বিশুদ্ধ খোৱাপানী শৌচাগাৰ আদি । ফলত বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত তীব্ৰ সমস্যাই দেখা দিছে । আজি ডেৰ মাহে বোকা-পলসে আৱৰি ধৰি আছে ঘৰৰ চোতাল, পথাৰ, কৃষিভূমি । সেইবাবে যাতায়ত ব্যৱস্থাও ব্যাহত হৈ পৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, " শিৱসাগৰ, যোৰহাট, নাজিৰাৰ বানাক্ৰান্তক চৰকাৰ, প্ৰশাসনে যেনেদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ঠিক তেনেকৈ আমাকো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক । আমাক প্ৰশাসনে তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে চাউল, দাইল দিছে; কিন্তু কেবল চাউল দাইলেৰে আমাৰ ঘৰ নচলে । আমি আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালী ,স্কুল- কলেজলৈ পঠিয়াব লাগে । ইয়াৰ বাবে বাট -পথ নাই । বৰ্তমানো দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীত উটি অহা জাৱৰ জোঁথৰৰ মাজত আছে বাট-পথ ঘৰ দুৱাৰ, বিদ্যালয় আদি ।" ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন, উচিত ক্ষতিপূৰণ, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ভুক্তভোগী ৰাইজে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰি

জোনাইত আজিও জলমগ্ন মাছখোৱা, বুঢ়ীমুৰী অঞ্চল

জোনাইত বাঢ়নী পানীয়ে কুঁৱাত পেলালে পলস; বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ

বানে ভাঙিলে আহাৰৰ সপোন : জোনাইৰ কৃষকৰ চকুত অনিশ্চয়তাৰ ছবি

TAGGED:

জোনাই
ইটিভি ভাৰত অসম
আৰুণ চাপৰি
ALOOD AFFECTED JONAI
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.