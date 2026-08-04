ETV Bharat / state

নতুন নিয়মেৰে গঠন হ’ব অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিসমূহ

অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি গঠনৰ যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।

SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEES
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ । নতুন নিয়মেৰে গঠন হ’ব বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি(SMC) ।

অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন ২০১৯ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত নিম্ন প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি গঠনৰ যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।

অধিসূচনাখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ৰাজ্যৰ প্ৰত্যকখন বিদ্যালয়ত পূৰ্বৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা উন্নয়ন সমিতিৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰিব লাগিব । শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰত এই বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰিব লাগিব । বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক, স্থানীয় চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিনিধি, শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি অনুসৰি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি অধিসূচনাখনক পুনৰ কোৱা হয় যে এশজন পৰ্যন্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিত ১২-১৫ জন সদস্য, ১০০-৫০০ পৰ্যন্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ১৫-২০ জন সদস্য আৰু ৫০০ তকৈ অধিক হ’লে সদস্যৰ সংখ্যা ২০-২৫ জন হ'ব ।

অধিসূচনাখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যালয় ২ বছৰৰ হ'ব । সমিতিখনে মাহত এবাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব । অধিসূচনাখনত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

সেই অনুসৰি সমিতিয়ে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুনৰ নামভৰ্তি কৰা, প্ৰধানমন্ত্ৰী পোষণ শক্তি নিৰ্মাণ আঁচনি আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় পদক্ষেপ সমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰা, বিদ্যালয়ৰ বাজেট পুনৰীক্ষণ কৰা আদি কাম-কাজসমূহ পৰ্যবেক্ষণ, নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব ।

লগতে পঢ়ক: চৰাইদেউ জিলাত ১০ আগষ্টলৈকে বৃদ্ধি বিদ্যালয়ৰ গৰম বন্ধ

TAGGED:

বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি গঠন
ডাঃ ৰণোজ পেগু
অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি
SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.