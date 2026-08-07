বান সাহাৰ্যৰ নামত ব্যাপক খেলিমেলি: বন্ধ হ’ল ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্ট
ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ নামত চৰকাৰী ধন সোমোৱা একাউণ্ট বন্ধ কৰা হৈছে ৷ বানপীড়িতক সংস্থাপন প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰযোজ্য হ'ব আধাৰ লিংক ৷
Published : August 7, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 4:18 PM IST
যোৰহাট : ৰাজ্যত বান সাহাৰ্যৰ নামত হৈছে ব্যাপক খেলিমেলি ? বানাক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা হোৱা বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি সাধাৰণ ৰাইজে পাইছেনে ? এই প্ৰশ্ন আমি কৰা নাই ? ১৯ জুলাইৰ পৰা ৰাজ্যত হৈ অহা বানৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতিত বৃদ্ধি পোৱা বান সাহাৰ্যত বেমেজালি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷
এইবাৰ বানত আক্ৰান্ত তিনিখন জিলা ক্ৰমে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত বান সাহাৰ্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা খেলিমেলিত ভুক্তভোগী ৰাইজে অভিযোগ কৰি অহাৰ সময়তেই এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা এক ভাষ্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ ৬ জুলাইত গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই খেলিমেলিৰ কথা উত্থাপন কৰে ৷
‘‘শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত আমি প্ৰথম ১৫ হাজাৰ টকাকৈ পঠিয়াইছিলো । ৰাইজে মোক অভিযোগ কৰিছে যে কিছু বানাক্ৰান্তই পোৱা নাই । চৰকাৰৰ পুঁজি যাতে বানাক্ৰান্তৰ মাজলৈ যায় তাৰ বাবে বানে আক্ৰান্ত নকৰা পৰিয়ালসমূহে আমাক সহায় কৰিব লাগে । বান নোহোৱা ঠাইলৈ পুঁজি গ'লে ক'ব লাগে যে তাত বানপানী হোৱা নাই । যাৰ বানত ক্ষতি হৈছে তেওঁক দিবলৈ ক'ব লাগে । আমি আধাৰ বা ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰবোৰ লোৱা নাই বাবে এই খেলিমেলিবোৰ থাকিব । কিন্তু শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ ৰাইজে যেতিয়া নিজে আমাক সহায় কৰিব তেতিয়া খেলিমেলিবোৰ নাথাকিব ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
অন্য এক অভিযোগ মতে, চৰকাৰে প্ৰদান কৰা এককালীন বান সাহাৰ্যৰ ১৫০০০ টকা প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তৰ সলনি অন্য কেতবোৰ লোকৰ হাতলৈ যোৱা বুলিও চৰ্চা চলিছে ৷ উল্লেখ্য যে, কেতবোৰ বেংকৰ একাউণ্টত ১৫০০০ টকাৰ সলনি একেলগে ৩০,০০০ টকা পৰ্যন্ত ধন সোমোৱা বুলিও অন্য এক অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে ৷ এই অভিযোগ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই কেবাগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট সাম্যকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ এই কথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নিজেই সদৰী কৰে ৷
এনে পেক্ষাপটত ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শুকুৰবাৰে যোৰহাটত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৷ এই মন্তব্য অনুসৰি, এতিয়াৰে পৰা সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিহে বানাক্ৰান্তৰ একাউণ্টত চৰকাৰী ধন জমা কৰা হ’ব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে ৷
মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, ‘‘চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট এই চাৰিখন জিলাত যিসকল বানত বিধ্বস্ত হ’ল, সেইসকল বানপীড়িতক সহায় কৰিবলৈ পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ি গৈ আছো ৷ এতিয়া বানপীড়িতক পুনৰ সংস্থাপন, ক্ষয় ক্ষতিৰ দ্ৰুত মূল্যাংকন সমীক্ষা কৰা আদি কাম কৰি থকা হৈছে । বানপীড়িতক পুনৰ সংস্থাপনৰ কাম এক্সন মুডত কৰি থকা হৈছে ৷’’
আনহাতে বেংকত ভুৱা হিতাধিকাৰী নাম সোমোৱা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘যিটো ছাৰ্ভে কৰিছিলো, এই ছাৰ্ভে কৰা টীম ঘৰে ঘৰে গৈছিল আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল । তাত তেওঁলোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ লৈছে, সেই একাউণ্ট নম্বৰটোকে মূল একাউণ্ট নম্বৰ বুলি ভাবিছিলো ৷ ক’ৰবাত যদি ডুপ্লিকেট হৈছে সেই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি বন্ধ কৰি দিছো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এইবাৰ আমি আধাৰ লিংক আৰম্ভ কৰিম, তেতিয়া ইয়াৰ ডুপ্লিকেট নাথাকিব । ইয়াৰ পিছৰ খিনি কাম আমি এইদৰে আগবাঢ়ি যাম ।’’
উল্লেখ্য যে, হঠাৎ অহা বানত সম্পূৰ্ণৰূপে উজনি অসম বিধ্বস্ত হৈ পৰিল ৷ ঘৰ-দুৱাৰ, পথাৰ-বাৰী, ধন-জন ইত্যাদি সকলো হেৰুৱাই বনাক্ৰান্ত ৰাইজ দিশহাৰা হৈ পৰিছে ৷ কোনে কাক ক’ব দুখৰ কথা, সকলোৰে একেই বেথা ৷ এই স্পৰ্শকাতৰ সময়খিনিত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ বহু লোকেও উজনিবাসীৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা দেখা গৈছে ৷
উজনিৰ বিশেষকৈ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট - এই চাৰিখন জিলাৰ বন্যাৰ্তক সকাহ দিবলৈ কোনোৱে যদি খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে, আন কোনোৱে আকৌ ঘৰৰ আচবাব দিছে ৷ আন কোনোবাজনে কাপোৰ, চিকিৎসাসেৱা, শ্ৰমদান বা অন্যান্য সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ৷