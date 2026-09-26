ETV Bharat / state

পৰিয়ালৰ বিবাদ সমাধানৰ বাবে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া, এডিআৰ একত্ৰীকৃত গুৰুত্ব উচ্চতম ন্যয়ালয়ৰ

পাৰিবাৰিক বিবাদৰ গোচৰৰ ৰায়দানত পলম হোৱা বিষয়ক লৈ মন্তব্য ন্য়ায়াধীশ নাগাৰত্নৰ ৷ ৰায়দানত পলম হোৱা প্ৰক্ৰিয়া দূৰ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় এডিআৰ ।

SC judge Nagarathna stresses integrating adjudication and ADR for resolving family disputes
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰত্ন (File/IANS)
author img

By PTI

Published : September 26, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শনিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰত্নই গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে, পাৰিবাৰিক বিবাদৰ বিষয়ত ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰ আৰু বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তি একেলগে কাম কৰিব লাগিব । উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পৰিয়াল আদালত বিষয়ক সমিতিৰ অধ্যক্ষই এই কথাতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে অৰ্থপূৰ্ণ আৰু ন্যাৰ্য ফলাফলৰ মূল্যত ক্ষিপ্ৰ সমাধান আহিব নোৱাৰে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰিয়াল আদালত বিষয় সমিতিৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সহযোগত ইয়াত আয়োজন কৰা ‘এডিআৰ বনাম পৰিয়াল বিবাদত বিচাৰ: প্ৰত্যাহ্বান আৰু আগুৱাই যোৱাৰ পথ’ শীৰ্ষক দুদিনীয়া পূৰ্বাঞ্চলৰ আঞ্চলিক সন্মিলনৰ মুকলি সভাত ন্যায়াধীশ নাগাৰত্নই এই মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ কয়,"এইটো বিচাৰ কৰা উচিত হ'ব যে এই বিষয়টোৰ ৰূপৰেখাই স্পষ্টভাৱে সংঘৰ্ষৰ সংকেত দিছে নেকি । বিকল্প বিতর্ক সমাধান ব্যৱস্থাৰ উদ্দেশ্য আদালতৰ স্থান লোৱাটো নহয় । বৰঞ্চ আদৰ্শৰূপে দুয়ো পক্ষক ন্যায় প্ৰদান কৰাত সহায় কৰা উচিত, য'ত এডিআৰ তন্ত্ৰ পাৰিবাৰিক বিষয়ত গতি, গোপনীয়তা আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।"

পাৰিবাৰিক বিবাদৰ গোচৰত ৰায়দানৰ ক্ষেত্ৰত পলম হোৱা বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ কয় যে য'ত কোনো গোচৰত সময় অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক সম্বন্ধত থকা অসমানতাক আৰু বৃদ্ধি হয় । অত্যাধিক পলম হোৱা বিষয়টোত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইয়াক দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ উপায় এডিআৰ বুলি উল্লেখ কৰে ।

ন্য়ায়াধীশ নাগাৰত্নই কয় যে বিবাদ সমাধানৰ উপায় গোচৰৰ প্ৰকৃতিৰ আধাৰৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত । তেওঁ এই বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে যদি গোচৰসমূহ এডিআৰৰ মাধ্যমৰে লোৱা হয় তেন্তে আদালতৰ ভিতৰত কটুতা আৰু বিৰোধী শৈলীৰ অনুপস্থিতিও বুজাবুজিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ।

তেওঁ কয় যে এডিআৰ তন্ত্ৰৰ ৰণনৈতিক ব্যৱহাৰৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ গোচৰ কম কৰাত সহায়ক হ'ব পাৰে । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰলৈকে পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত দীঘলীয়া গোচৰৰ সংখ্যা বিহাৰত ৭০,৩৬৫ ৰ পৰা ওড়িশাত ৩৬,৭৯২, অসমত ৭,৩৯৯ ৰ পৰা চিক্কিমত ১৪৯ লৈকে আছে ।

ন্য়ায়াধীশ নাগাৰত্নই কয় যে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে বিবাদ সমাধানক একত্ৰিত কৰা এনে প্ৰণালী বৰ্তমানলৈকে বিকশিত হোৱা নাই, যাৰ জৰিয়তে সেই গোচৰসমূহত বিবাদসমূহ শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব পাৰি ।

তেওঁ লগতে কয়,"মধ্যস্থতাৰ উদ্দেশ্য ন্যায়নিৰ্ণয়ৰ বিকল্প হোৱা নহয় আৰু এগৰাকী মহিলাৰ উপস্থিতিৰ মূল্য সিমানেই যিমান তেওঁৰ আইনী অধিকাৰৰ মূল্য ।"

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আশা কৰে যে সন্মিলনে এনে ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা আৰু শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰিক আৰু কাৰ্যকৰী পৰামৰ্শ আগবঢ়াব ।

লগতে পঢ়ক: গুজৰাটত ২,৩০০ কোটি টকাৰ ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন

বানৰ ৰঙাচকুৰ মাজতে ওড়িশাত ৩৫৬ গৰ্ভৱতীক নিৰাপদে স্থানান্তৰ: ১৮২ প্ৰসূতিৰ কোলাত নৱজাতক

TAGGED:

NAGARATHNA GAUHATI HIGH COURT
FAMILY DISPUTE CASE
উচ্চতম ন্যয়ালয়
বি ভি নাগাৰত্ন
SUPREME COURT JUDGE NAGARATHNA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.