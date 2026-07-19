ETV Bharat / state

পাঁচগৰাকী মহিলাক বিদেশী ঘোষণা সন্দৰ্ভত দুসপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰক

অসম চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অধিবক্তাই পাঁচখন আবেদন সন্দৰ্ভত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ সময় বিচৰাৰ পিছতে বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ গৃহীত কৰে ।

FOREIGNER DECLARATION ORDERS
উচ্চতম ন্যায়ালয় (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : July 19, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৰাজ্যত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা পাঁচগৰাকী মহিলাক বিদেশী ঘোষণা কৰা আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এক আবেদন সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰক উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দুসপ্তাহৰ সময়সীমা প্ৰদান কৰিছে । অসম চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অধিবক্তাই পাঁচখন আবেদন সন্দৰ্ভত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ সময় বিচৰাৰ পিছতে ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ গৃহীত কৰে ।

‘‘আবেদন কৰা মতে অসমৰ অধিবক্তাক সকলো গোচৰতে ওকালতনামা আৰু প্ৰত্যুত্তৰৰ শপতনামাসমূহ দাখিল কৰিবলৈ দুসপ্তাহৰ সময় দিয়া হৈছে । দুসপ্তাহৰ পিছত তালিকাভুক্ত কৰা হ’ব ৷" বিচাৰপীঠে ১৬ জুলাইৰ নিৰ্দেশত কয় । যোৱা ৫ জুনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৃথক নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনকাৰী আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে আবেদনকাৰীসকলক বিতাড়নৰ ক্ষেত্ৰত যথাৰ্থ অৱস্থাৰ নিৰ্দেশ দিছিল শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে ।

বৃহস্পতিবাৰে শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰীসকলৰ এজনৰ হৈ হাজিৰ হোৱা এজন অধিবক্তাই ১৩ জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ কথা উল্লেখ কৰে, য’ত কোৱা হৈছিল যে নাগৰিকত্বৰ মৰ্যাদা নিৰ্ণয় কৰাটো ন্যায্য, বৈধ আৰু যুক্তিযুক্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে হ’ব লাগিব ।

একাংশ আবেদনকাৰীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা আন এজন অধিবক্তাই কয় যে ইয়াৰে দুগৰাকী মহিলাক আটক কৰি ৰখা হৈছে আৰু শীৰ্ষ আদালতে বিষয়টোত যথাৰ্থ অৱস্থাৰ নিৰ্দেশ দি তেওঁলোকৰ বিতাড়ন স্থগিত ৰাখিছে । অসম চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অধিবক্তাই উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ দুসপ্তাহৰ সময় বিচাৰিছিল, যিটো বিচাৰপীঠে মঞ্জুৰ কৰে ।

বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বিদেশী বা অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী বুলি ঘোষণা কৰি বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে গৃহীত কৰা নিৰ্দেশ বাতিল কৰাৰ বাবে আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা আবেদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে খাৰিজ কৰিছিল ।

অসমৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ আৰু পূৰ্বৰ অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী (নিৰ্ণয়) ন্যায়াধিকৰণৰ সন্মুখত চলি থকা কাৰ্যবিধিৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা পৃথক পৃথক আবেদনৰ এটা গোট সন্দৰ্ভত ১৩ জুলাইৰ ৰায়দানত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান বাতিল কৰিছিল ৷ যি ৰায়ে কিছুমান ব্যক্তিক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰা আদেশক ন্যায়তা প্ৰদান কৰিছিল ।

উচ্চ ন্যায়ালয় বা ন্যায়াধিকৰণৰ পূৰ্বৰ কোনো পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নোহোৱাকৈ সংশ্লিষ্ট ন্যায়াধিকৰণসমূহক ৰেফাৰেন্সসমূহৰ বিষয়ে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ কৈছিল । ইয়াত কোৱা হৈছিল যে যিসকল ব্যক্তিৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দাবী কৰাৰ আইনগত অধিকাৰ নাই, তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়াৰ অপব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা, ভুৱা দাবীৰ দ্বাৰা বা পদ্ধতিগত পলমৰ সুবিধা লৈ এনে মৰ্যাদা লাভ নকৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ বৈধ আৰু বাধ্যতামূলক স্বাৰ্থ আছে । শীৰ্ষ আদালতে কয় যে একে সময়তে এনে মৰ্যাদা নিৰ্ণয় কৰাটো এনে এক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব যিটো ন্যায্য, বৈধ আৰু যুক্তিসংগত ।

লগতে পঢ়ক: 'বিদেশী ঘোষিত' অসমৰ ২৭ জনলৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সাময়িক সকাহ: 'স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়া'ৰে পুনৰ হ'ব নাগৰিকত্বৰ পৰীক্ষা

TAGGED:

অবৈধ বিদেশী
উচ্চতম ন্যায়ালয়
বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ
GAUHATI HIGH COURT
FOREIGNER DECLARATION ORDERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.