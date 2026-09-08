ETV Bharat / state

অসমৰ শিক্ষক সমাজৰ বাবে দুঃখবৰ: প্ৰাদেশিকীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত শিক্ষক নিযুক্তি নিদিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ

পিআইএলখনত প্ৰাদেশিকীকৰণৰ আন্তঃগাঁথনিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল ।

SUPREME COURT
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 2:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ৰাজ্যৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তি বা গ্ৰহণ নকৰিবলৈ অসম চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে ।

ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীক প্ৰাদেশিকীকৰণৰ বাবে বিধিগত আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট দৰমহা আৰু গ্ৰেচুইটি, পেঞ্চন আৰু ছুটীৰ বিনিময়ত নগদ লাভ প্ৰদানৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । এই লাভ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত বৰ্তমানৰ নিয়মৰ অধীনত দিয়া হয় ।

এই সন্দৰ্ভত এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ (পিআইএল) আবেদনকাৰী ৰাজেশ চৌহান আৰু মাধৱ মুকুন্দ পূজাৰীৰ হৈ উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰঞ্জিত কুমাৰে দাখিল কৰা বিষয়সমূহ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।

পিআইএলত প্ৰাদেশিকীকৰণৰ আন্তঃগাঁথনিক এই ভিত্তিত প্ৰত্যাহ্বান জনায় যে ই ন্যায্য, স্বচ্ছ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অবিহনে বস্তুনিষ্ঠ চৰকাৰী সেৱাত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়ে বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক-কৰ্মচাৰীক প্ৰাদেশিকীকৰণৰ বাবে বিধিগত আঁচনিৰ সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদন সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট আয়ুক্ত আৰু সচিব আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ সঞ্চালকলৈ দেশৰ শীৰ্ষ আদালতে জাননী জাৰি কৰে ।

আবেদনখনত প্ৰাদেশিকীকৰণৰ গাঁথনিক এইবুলি প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে যে ইয়াত ন্যায্য, স্বচ্ছ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অবিহনে বস্তুনিষ্ঠ চৰকাৰী সেৱাত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

আবেদনকাৰীসকলে দাবী কৰিছে যে এনে ব্যৱস্থা অসাংবিধানিক আৰু ই সংবিধানৰ ১৪ আৰু ১৬ নং অনুচ্ছেদ উলংঘা কৰে, যিয়ে আইনৰ দৃষ্টিত সকলো সমান আৰু ৰাজহুৱা নিয়োগৰ বিষয়ত সমান সুযোগৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে ।

অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন ব্যৱস্থা হিচাপে শীৰ্ষ আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে যে বিষয়টোৰ অধিক বিবেচনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়ত শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন, নেচনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন এক্ট, ১৯৯৩, ইউনিভাৰ্চিটী গ্ৰাণ্টছ কমিছন এক্ট, ১৯৫৬কে ধৰি প্ৰযোজ্য বিধিগত গাঁথনিৰ অধীনত কোনো শিক্ষকক বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত নিযুক্তি বা গ্ৰহণ কৰা নহ’ব ।

আবেদনখনত বিশেষভাৱে অসম শিক্ষা (শিক্ষকৰ সেৱাৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ পুনৰ সংগঠন) আইন, ২০১৭ৰ বিধানসমূহক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে । কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা সংসদীয় প্ৰণয় আৰু শিক্ষকৰ যোগ্যতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বিধিগত নিয়ম-নীতিৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত ন্যূনতম অৰ্হতা নথকা ব্যক্তিক প্ৰাদেশিকীকৰণৰ অনুমতি দিয়া বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

নিৰ্ধাৰিত অৰ্হতা নথকা ব্যক্তিক চৰকাৰী বা প্ৰাদেশিক শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াটোৱে সংবিধানৰ ১৪, ২১ক আৰু ২৫৪ অনুচ্ছেদ উলংঘা কৰা বুলি আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰি টিউটৰৰ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ সৈতে জড়িত বিধানসমূহক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰযোজ্য আইনৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত ন্যূনতম অৰ্হতা নাই তেওঁলোকক চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকীকৃত শিক্ষানুষ্ঠানত শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষা প্ৰদানৰ অনুমতি দিয়া উচিত নহয় ।

আন আন সকাহৰ লগতে অসম ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান (সেৱা প্ৰাদেশিকীকৰণ) আইন, ২০১১ আৰু ২০১৭ আইনৰ অধীনত প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা সকলো ব্যক্তিৰ বিস্তৃত পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

প্ৰস্তাৱিত পৰ্যালোচনাত এনে ব্যক্তিৰ প্ৰযোজ্য সংসদীয় আইন আৰু বিধিগত নিয়মৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত অৰ্হতা আছেনে নাই সেইটো পৰীক্ষা কৰাত সীমাবদ্ধ থাকিব লাগে বুলিও কোৱা হৈছে ।

এই আবেদনত লগতে নিৰ্দেশনা বিচৰা হৈছে যে যিসকল ব্যক্তিৰ নিৰ্ধাৰিত ন্যূনতম অৰ্হতা নাই তেওঁলোকক চৰকাৰী বা প্ৰাদেশিক শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষকতা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ পৰা কৰ্তৃপক্ষক বাধা দিয়া হওক ।

ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্য আৰু অন্যান্যসকলক প্ৰাদেশিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষকৰ কোনো নতুনকৈ নিযুক্তি আৰম্ভ কৰা বা অনুমতি দিয়াৰ পৰা বাধা দিয়াৰ আদেশ বিচাৰিছে ।

আবেদনখনত এইটো নিৰ্দেশনাও বিচৰা হৈছে যে ভৱিষ্যতে চৰকাৰী শিক্ষক পদত সকলো নিযুক্তি কেৱল সংবিধানৰ ১৪ আৰু ১৬ নং অনুচ্ছেদ আৰু শিক্ষকৰ অৰ্হতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বিধিগত গাঁথনিৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ন্যায্য, স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তেহে কৰা হওক ।

লগতে পঢ়ক :গীতৰ কথাৰে স্বাৰ্থান্বেষী, সুবিধাবাদীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি গ'ল ভূপেনদাই

TAGGED:

SUPREME COURT
শিক্ষকৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ আঁচনি
অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগ
উচ্চতম ন্যায়ালয়
ASSAM PROVINCIALISATION SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.