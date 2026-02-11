ETV Bharat / state

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছত বনভূমিত উচ্ছেদ চলোৱাৰ ক্ষেত্রত এতিয়া কোনো বাধা নাথাকে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 3:37 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ বনভূমিক বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্রত এতিয়াৰ পৰা কোনো বাধা নাথাকিব । এইক্ষেত্রত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে ঐতিহাসিক ৰায় । বনভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ ক্ষেত্রত এতিয়াৰে পৰা আৰু অসম চৰকাৰে লুকা-চুৰি খেলিব নালাগে । আগতে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে আদালত বন্ধ থকালৈ চাই শুকুৰবাৰে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল । এতিয়া আৰু তেনে কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছত বনভূমিত উচ্ছেদ চলোৱাৰ ক্ষেত্রত কোনো বাধা নাথাকে । এই কথা সদৰী কৰিছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত বনভূমিত উচ্ছেদ চলোৱাক লৈ মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায় সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।

ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে চলোৱা উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বিশেষকৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ লগতে গোৱালপাৰা আৰু নগাঁও জিলাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল । এতিয়ালৈকে আমি ১ লাখ ২৫ হাজাৰ ৩২৬ বিঘা বনভূমি বেদখলমুক্ত কৰিব পাৰিছোঁ । ৰাজহ ভূমিৰ হিচাপ ল'লে ১.৬০ লাখ বিঘাৰ ওপৰত হ'ব । উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত একাংশ বেদখলকাৰী তথা ব্যক্তিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালত অসম চৰকাৰৰ উচ্ছেদ কৰাৰ অধিকাৰ নাই বুলি আবেদন কৰিছিল । ন্যায়ালয়ে প্ৰায় ৩০০ আবেদনকাৰীক উচ্ছেদ নকৰিবলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিয়ে । যাৰ ফলত গোলাঘাট আৰু নগাঁৱত ১০-১৫ শতাংশ ভূমিত উচ্ছেদ কৰিব পৰা নাছিলোঁ । অসমৰ বনভূমি উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠে মঙলবাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিয়ে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "উচ্ছেদৰ ক্ষেত্রত ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰক কিছু নিৰ্দেশনা দিয়ে । ন্যায়ালয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ফৰেষ্টৰ মাটিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্ছেদ চলোৱাৰ অধিকাৰ আছে । কিন্তু উচ্ছেদ কৰোতে এখন কমিটী গঠন কৰিব লাগিব । যিখন কমিটীত জিলা আয়ুক্তৰ লগতে ফৰেষ্টৰ বিষয়া থাকিব । কমিটীখনে উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰিব । কাৰোবাৰ কিবা ওজৰ-আপত্তি থাকিলে কমিটীখনে শুনি এটা স্পিকিং অৰ্ডাৰ দিব । ফৰেষ্টৰ মাটি হ'লে স্পিকিং অৰ্ডাৰৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত উচ্ছেদৰ ক্ষেত্রত আগতে মাজে মাজে আদালতৰ পৰা অহা স্থগিতাদেশৰ যি সমস্যা আছিল সেয়া দূৰ হ'ব । এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায় । এতিয়া আমাৰ কাৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এটা দিশ লাভ কৰিলে ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "উচ্ছেদৰ পূৰ্বে গঠন কৰিব লাগিব কমিটী । এই কমিটীত থাকিব জিলা আয়ুক্ত, জিলা বন বিষয়া । উচ্ছেদৰ পূৰ্বে এই কমিটীয়ে শুনিব ওজৰ-আপত্তি আৰু ওজৰ-আপত্তি শুনি কমিটীয়ে দিব সিদ্ধান্ত । কমিটীয়ে ফৰেষ্টৰ মাটি বুলি ক'লে ১৫ দিনৰ ভিতৰত উচ্ছেদ চলিব । কমিটীয়ে যদি কয় এইটো ৰাজহভূমি তেন্তে ৰাজহ কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'ব । বন বিভাগে যিখিনিত উচ্ছেদ চলাই সাধাৰণতে সেইখিনি বনভূমিয়েই থাকে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাক উচ্ছেদৰ ক্ষেত্রত সময় দিছিল এমাহ । উচ্চ ন্যায়ালয়ে ১৫ দিনত কৰাৰ কথা ক'লে । অসমৰ বাবে এইটো এটা ঐতিহাসিক ৰায় । মই আছোঁ বাবে ব্যক্তিগত পদক্ষেপ আছে । এতিয়াৰে পৰা ব্যক্তিগত উদ্যোগৰ প্ৰয়োজন নহ'ব । এইটো এটা চিষ্টেম হৈ গ'ল । ন্যায়ালয়ে ক'লে যে বনভূমিত বেদখল হ'ব নোৱাৰে । যদি বেদখল হৈছে তেন্তে চৰকাৰৰ উচ্ছেদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে । উচ্ছেদ পূৰ্বে জিলা আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত থকা কমিটীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব ভূমিখিনি বনভূমি নে ৰাজহভূমি । ফৰেষ্টখন পঞ্চায়তৰ অধীনত পৰিলেও উচ্ছেদ কৰিব পাৰিব । সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰত উচ্ছেদ কৰিব পৰা যাব । ন্যায়ালয়ত অসম চৰকাৰৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ছ'লিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "আজি বিয়লি আমি জিলা আয়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত কমিটীখন নটিফাই কৰিম । কমিটীখনত ডি এফ অ' সদস্য সচিব হ'ব আৰু এ ডি চি ৰেভিনিউ সদস্য হ'ব আৰু সংশ্লিষ্ট ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু চাৰ্ক'ল অফিচাৰ সদস্য হ'ব । তেওঁলোকে চাব যে মাটিখিনি ফৰেষ্টৰ নে ৰেভিনিউৰ । মুঠ ৬ টা গোচৰ আছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত থকা উচ্ছেদ সম্পৰ্কীয় সকলো গোচৰ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰি দিছে । বন বিভাগ এতিয়া উচ্ছেদৰ ক্ষেত্রত মুক্ত । ইয়াৰ জৰিয়তে কাজিৰঙা, মানাহকে ধৰি বহু বনাঞ্চলৰ আমি মাটি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম । বনভূমিক বেদখলমুক্ত কৰি বনভূমি হিচাপে গঢ় দিয়া হ'ব । সফলতা হৈছে যে ওৰাং আৰু কাজিৰঙাৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । উচ্ছেদক লৈ পূৰ্বে প্ৰশাসনে লুকাভাকু খেলিব লাগিছিল ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক আমি সহজতে ভূমিৰ অধিকাৰ দিব পাৰিম । বনভূমি হ'লেও ভূমিপুত্ৰক মাটিৰ অধিকাৰ দিব পাৰিম । উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে খিলঞ্জীয়া ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণ নাই । খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্রসকলে বনভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব । বনভূমিত ভূমিপুত্রসকলক ফৰেষ্ট পট্টা দিয়া হ'ব । ভূমিপুত্রসকল উচ্ছেদকলৈ শংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । উচ্ছেদৰ সমান্তৰালকৈ আমি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্রসকলক ফৰেষ্ট পট্টা দিয়াৰ কাম কৰিম । ৰাজ্যৰ প্ৰায় ২৬-২৭ লাখ বিঘা বনভূমি বেদখল হৈ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্রক ফৰেষ্ট পট্টা দিলে বেদখলকৃত বনভূমিৰ পৰিমাণ ২০ লাখ বিঘা মান হ'ব ।"

