ETV Bharat / state

লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা : দ্বিতীয় দিনাও আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান

একাংশ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানেও যমুনা জলাশয় বেদখল কৰাৰ অভিযোগ আছে ।

ATASU eviction drive
লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 30, 2026 at 4:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজমজিয়াৰ ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়ক বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই (আটাছু) বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । যুমনা বেদখল কৰা একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে আটাছুৱে এই অভিযান চলাইছে ।

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সংগঠনটোৱে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বসন্ত গগৈ নেতৃত্বাধীন আটাছুৱে শুকুৰবাৰে যমুনাৰ পূব দিশত অবৈধভাৱে দখল কৰা একাংশ লোকৰ অস্থায়ী ঘৰ ভাঙি দিয়ে ।

লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা (ETV Bharat)

আটাছুৰ স্পষ্ট ঘোষণা যেতিয়ালৈ ঐতিহাসিক শিৱ দ'ল, দেৱী দ'ল, বিষ্ণু দ'ল আৰু শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ আয়ুসৰেখা যমুনা জলাশয় বেদখলমুক্ত নহয় তেতিয়ালৈ উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকিব ।

আটাছুৰ মতে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে এই অভিযানক বেআইনী বুলি ক'লেও সংগঠনটোৱে অভিযান চলাই থাকিব । সংগঠনটোৰ মতে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবে সংগঠনটোৱে উচ্ছেদ চলাবলৈ বাধ্য হৈছে ।

উল্লেখ্য যে স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ দিনত বৰৰজা অম্বিকাই ১৭৩১-৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত ১২৯ একৰ ভূমিত শিৱসাগৰ পুখুৰী খন্দোৱাইছিল । তাৰ পাৰত ১৭৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দত তিনিটা দ'ল নিৰ্মাণ কৰিছিল । এই পুখুৰী আৰু দ'লৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে চাৰিফালে বৃহৎ যমুনা জলাশয় খন্দোৱা হৈছিল ।

ATASU eviction drive
শিৱসাগৰত আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat)

এই জলাশয়ে পুখুৰীৰ পানীৰ স্তৰ ৰক্ষাৰ লগতে দ'লকেইটাৰ আৰ্দ্ৰতা ৰক্ষাত সহায় কৰে । ফলত দ'লকেইটাৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু দেৱাল মজবুত হৈ থাকে । কিন্তু অবৈধ দখল আৰু আৱৰ্জনাৰ ফলত ক্ৰমে যমুনাই মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে । যাৰ বাবে শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ লগতে ঐতিহাসিক দ'ল কেইটালৈও সংকট নামি আহিছে ।

চৰকাৰী-বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ দখলত যমুনা

যমুনাত বেদখল যে কেৱল একাংশ লোকে কৰিছে এনে নহয় । এই বেদখলৰ অংশীদাৰ হৈছে বহুকেইটা চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান । তাই সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ বাবে গঢ় লৈ উঠা তাই আহোম সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰই এক বুজন পৰিমাণৰ যমুনাৰ মাটি বেদখল কৰি স্থায়ী নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । একেদৰে বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ে একাধিক ভৱন যমুনাৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে যমুনাৰ মাটি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ আছে ।

যমুনা পৰিষ্কাৰ কৰা কিয় সম্ভৱ নহয় ?

আনহাতে যমুনাৰ খনন আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে ইতিমধ্যে আৱণ্টন দিয়া ৯.২৭ কোটি টকাৰ ঠিকাক লৈও আটাছু সৰৱ হৈছে । আটাছুৱে যমুনাৰ সম্পূৰ্ণ সীমা নিৰ্ধাৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই ঠিকা বন্ধ ৰখাৰো দাবী জনাইছে ।

কিন্তু যমুনাৰ খনন আৰু পৰিষ্কাৰ কৰাক লৈ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দিলীপ বুঢ়াগোহাঁয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ জনোৱা মতে যেতিয়ালৈকে শিৱসাগৰ নগৰৰ নৰ্দমাসমূহৰ সংযোগ ঐতিহাসিক যমুনাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে যমুনা পৰিষ্কাৰ কৰা সম্ভৱ নহয় ।

ATASU eviction drive
যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat)

তেওঁ কয় যে নগৰৰ জাবৰ নৰ্দমাসমূহৰ দ্বাৰা যমুনাত পেলোৱাৰ ফলত পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে পুনৰ যমুনাখন পোত যাবলৈ ধৰে । গতিকে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে নৰ্দমা ব্যৱস্থাৰ এক বিকল্প চিন্তা নকৰিলে এই সমস্যাৰ অন্ত নপৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

ইফালে দ্বিতীয় দিনাও উচ্ছেদ চলাই থকা আটাছুৰ নেতাসকলে কয়, "প্ৰয়োজন হ'লে আটাছুৱে তেজ দিব কিন্তু যমুনাক বেদখলকাৰীৰ গ্ৰাসত পৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । আমাৰ দুখ এটাই চৰকাৰে নকৰিলে, প্ৰশাসনে নকৰিলে, শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনেও একো নকৰিলে । কিয় নকৰিলে ? শিৱসাগৰবাসীয়ে ভোট আপোনাকে দিলে ? সেই কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ ।"

অৱশ্যে আটাছুৰ এই উচ্ছেদ অভিযানক লৈ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । আটাছুৰ পদক্ষেপক সঁহাৰি জনাই প্ৰশাসনেও ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়ৰ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাব নে ?

লগতে পঢ়ক :

প্ৰশাসন-বিধায়কক দোষ জাপি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাত নামিল আটাছু

TAGGED:

ATASU EVICTION DRIVE
আটাছু
ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়
শিৱসাগৰ
সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.