লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা : দ্বিতীয় দিনাও আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান

লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা : দ্বিতীয় দিনাও আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান
একাংশ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানেও যমুনা জলাশয় বেদখল কৰাৰ অভিযোগ আছে ।
Published : October 30, 2026 at 4:41 PM IST
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজমজিয়াৰ ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়ক বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই (আটাছু) বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । যুমনা বেদখল কৰা একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে আটাছুৱে এই অভিযান চলাইছে ।
বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সংগঠনটোৱে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বসন্ত গগৈ নেতৃত্বাধীন আটাছুৱে শুকুৰবাৰে যমুনাৰ পূব দিশত অবৈধভাৱে দখল কৰা একাংশ লোকৰ অস্থায়ী ঘৰ ভাঙি দিয়ে ।
আটাছুৰ স্পষ্ট ঘোষণা যেতিয়ালৈ ঐতিহাসিক শিৱ দ'ল, দেৱী দ'ল, বিষ্ণু দ'ল আৰু শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ আয়ুসৰেখা যমুনা জলাশয় বেদখলমুক্ত নহয় তেতিয়ালৈ উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকিব ।
আটাছুৰ মতে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে এই অভিযানক বেআইনী বুলি ক'লেও সংগঠনটোৱে অভিযান চলাই থাকিব । সংগঠনটোৰ মতে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবে সংগঠনটোৱে উচ্ছেদ চলাবলৈ বাধ্য হৈছে ।
উল্লেখ্য যে স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ দিনত বৰৰজা অম্বিকাই ১৭৩১-৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত ১২৯ একৰ ভূমিত শিৱসাগৰ পুখুৰী খন্দোৱাইছিল । তাৰ পাৰত ১৭৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দত তিনিটা দ'ল নিৰ্মাণ কৰিছিল । এই পুখুৰী আৰু দ'লৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে চাৰিফালে বৃহৎ যমুনা জলাশয় খন্দোৱা হৈছিল ।
এই জলাশয়ে পুখুৰীৰ পানীৰ স্তৰ ৰক্ষাৰ লগতে দ'লকেইটাৰ আৰ্দ্ৰতা ৰক্ষাত সহায় কৰে । ফলত দ'লকেইটাৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু দেৱাল মজবুত হৈ থাকে । কিন্তু অবৈধ দখল আৰু আৱৰ্জনাৰ ফলত ক্ৰমে যমুনাই মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে । যাৰ বাবে শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ লগতে ঐতিহাসিক দ'ল কেইটালৈও সংকট নামি আহিছে ।
চৰকাৰী-বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ দখলত যমুনা
যমুনাত বেদখল যে কেৱল একাংশ লোকে কৰিছে এনে নহয় । এই বেদখলৰ অংশীদাৰ হৈছে বহুকেইটা চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান । তাই সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ বাবে গঢ় লৈ উঠা তাই আহোম সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰই এক বুজন পৰিমাণৰ যমুনাৰ মাটি বেদখল কৰি স্থায়ী নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । একেদৰে বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ে একাধিক ভৱন যমুনাৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে যমুনাৰ মাটি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ আছে ।
যমুনা পৰিষ্কাৰ কৰা কিয় সম্ভৱ নহয় ?
আনহাতে যমুনাৰ খনন আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে ইতিমধ্যে আৱণ্টন দিয়া ৯.২৭ কোটি টকাৰ ঠিকাক লৈও আটাছু সৰৱ হৈছে । আটাছুৱে যমুনাৰ সম্পূৰ্ণ সীমা নিৰ্ধাৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই ঠিকা বন্ধ ৰখাৰো দাবী জনাইছে ।
কিন্তু যমুনাৰ খনন আৰু পৰিষ্কাৰ কৰাক লৈ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দিলীপ বুঢ়াগোহাঁয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ জনোৱা মতে যেতিয়ালৈকে শিৱসাগৰ নগৰৰ নৰ্দমাসমূহৰ সংযোগ ঐতিহাসিক যমুনাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে যমুনা পৰিষ্কাৰ কৰা সম্ভৱ নহয় ।
তেওঁ কয় যে নগৰৰ জাবৰ নৰ্দমাসমূহৰ দ্বাৰা যমুনাত পেলোৱাৰ ফলত পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে পুনৰ যমুনাখন পোত যাবলৈ ধৰে । গতিকে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে নৰ্দমা ব্যৱস্থাৰ এক বিকল্প চিন্তা নকৰিলে এই সমস্যাৰ অন্ত নপৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
ইফালে দ্বিতীয় দিনাও উচ্ছেদ চলাই থকা আটাছুৰ নেতাসকলে কয়, "প্ৰয়োজন হ'লে আটাছুৱে তেজ দিব কিন্তু যমুনাক বেদখলকাৰীৰ গ্ৰাসত পৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । আমাৰ দুখ এটাই চৰকাৰে নকৰিলে, প্ৰশাসনে নকৰিলে, শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনেও একো নকৰিলে । কিয় নকৰিলে ? শিৱসাগৰবাসীয়ে ভোট আপোনাকে দিলে ? সেই কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ ।"
অৱশ্যে আটাছুৰ এই উচ্ছেদ অভিযানক লৈ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । আটাছুৰ পদক্ষেপক সঁহাৰি জনাই প্ৰশাসনেও ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়ৰ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাব নে ?
লগতে পঢ়ক :
প্ৰশাসন-বিধায়কক দোষ জাপি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাত নামিল আটাছু