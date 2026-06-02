ETV Bharat / state

ৰ'জ আলীৰ দৰে মানসিকতাৰ মানুহক য’তে পাই তাতে মাৰি পেলাই দিব লাগে: সত্যৰঞ্জন বৰা

নলবাৰীৰ মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা আৰু বজালীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ ৰয়, ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন ৷

Satya Ranjan Bora and Dharmeswar Roy visited family of deceased madhurjya barman in nalbari
মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 2, 2026 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: ‘‘মাধুৰ্য বৰ্মন ৰামায়ণৰ জটায়ু পক্ষী স্বৰূপ ৷ এগৰাকী নাৰীক বচাবলৈ গৈ তেওঁ মৃত্যুক সাবটিব লগাত পৰিল ৷ তেওঁৰ ভনীয়েকগৰাকী হৈছে ৰামায়ণৰ সীতা স্বৰূপ ৷ আমাৰ অসমীয়া হিন্দু ছোৱালী-বোৱাৰীয়ে যদি নিবিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ গাত হাত দিবলৈ কোনো মানুহৰ কলিজাত ইমান সাহস নাই ৷’’ মঙলবাৰে প্ৰয়াত আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যুৱতীগৰাকীৰ সাহস মানিবলগীয়া ৷ তেওঁ সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ৷ পুডুচেৰীত হ’ব লগা আগন্তুক হিন্দু সন্মিলনত তেওঁক হিন্দু চেতনা বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷’’

প্ৰয়াত মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা (ETV Bharat Assam)

হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘এয়া এদিন বা দুদিনৰ কথা নহয়, আপুনি বা মই মানুহ মাৰিব নোৱাৰো, আমাৰ মানসিকতাই সেয়া নকয়, কাৰণ আমাক তেনেদৰে লালন-পালন কৰা হোৱা নাই ৷ কিন্তু যিসকলক সৰুৰে পৰা হত্যা-হিংসাৰ মাজেৰে লালন-পালন কৰিছে, যিসকলক মাদ্ৰাছাত তাৰেই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, যাৰ ধৰ্মপুথিতেই সেই কথা লিখা আছে তেওঁলোকে পাৰে ৷’’

তেওঁ লগতে অভিযুক্ত ৰ'জ আলীক পগলe কুকুৰৰ লগতো তুলনা কৰে ৷ এনে মানসিকতা থকা মানুহক য’তে পাই তাতে মাৰি পেলাই দিব লাগে বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই ৷

মাধুৰ্য বৰ্মনক হত্যা কৰাৰ পাছতে অভিযুক্ত ৰ'জ আলী চৰাঞ্চলত লুকাই থকা প্ৰসংগত বৰাই কয়, ‘‘চৰত তেওঁক কোনে ৰাখিছিলে, ক’ত পালে পিষ্টল ? তাৰ মানে চৰত গোলা-বাৰুদ-পিষ্টল বনোৱা কাৰখানা আছে !’’

আনহাতে, সত্যৰঞ্জন বৰাৰ লগতে প্ৰয়াত মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত বজালীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ ৰয়ো উপস্থিত হয় ৷ মাধুৰ্য বৰ্মনৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ লগতে হত্যা-হিংসাৰ পথ পৰিহাৰ কৰি সকলোকে মিলিজুলি বসবাস কৰিবলৈ কয় বিধায়ক ৰয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘এই ঘটনাই কেৱল নলবাৰীকে নহয়, সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে ৷ সকলোকে হতচকিত কৰিছে ৷ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয়, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷’’

ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, দেওবাৰে সন্ধিয়া ৰ'জ আলীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল মাধুৰ্য বৰ্মন, লগতে তেওঁৰ ভগ্নী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ বৰ্তমানেও জিএমচিএইছত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজি আছে । এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হয় ৰ'জ ৷

এই ঘটনাৰ পাছতে আজিও উত্তপ্ত হৈ আছে নলবাৰী জিলা ৷ ইতিমধ্যে এঘৰীয়া কৰা হৈছে অভিযুক্ত ৰ'জ আলীৰ পৰিয়ালক ৷ ৰাজহুৱা কবৰস্থানৰ পৰিৱৰ্তে নিজা ঘৰৰ এটা চুকত কেৱল পৰিয়ালৰ লোকৰ উপস্থিতিত ৰ'জ আলীৰ জানাজা সম্পন্ন হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : অপৰাধীয়ে ভয় খাব পৰা ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে: সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য

লগতে পঢ়ক : আৰক্ষীৰ পাঁচটা বুলেটে প্ৰাণ ল’লে ৰ’জৰ...কিদৰে ঘটিছিল সমগ্ৰ ঘটনা ?

লগতে পঢ়ক : সংকটমুক্ত নহয় নলবাৰীৰ ঘটনাৰ ভুক্তভোগী কিশোৰী: আইচিইউত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজিছে

লগতে পঢ়ক : মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল নলবাৰী

লগতে পঢ়ক : আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত নলবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আছিফ আলী

TAGGED:

হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা
মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ড
হিন্দু চেতনা বঁটা প্ৰদান
অভিযুক্ত ৰোজ আলী
MADHURJYA BARMAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.