তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ গাদীত বিজেপি: উৎফুল্লিত বৰপেটাৰ সত্ৰাধিকাৰসকল

ৰাজ্যত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ’ব ৷ এই কথাই উৎফুল্লিত কৰিছে বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে জিলাখনত থকা আন আন সত্ৰসমূহৰ উপৰিও সত্ৰাধিকাৰসকলক ৷

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বিশেষ ফটো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 6, 2026 at 7:57 PM IST

বৰপেটা: ৰাজ্যত তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ গুৰি ধৰিব বিজেপিয়ে ৷ বিগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৮২ খন লাভ কৰি বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৷ চৰ্চা অনুসৰি, পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত উপৱিষ্ট হ’বলৈ সাজু হৈছে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

ৰাজ্যত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ’ব ৷ এই কথাই উৎফুল্লিত কৰিছে বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে জিলাখনত থকা আন আন সত্ৰসমূহৰ উপৰিও সত্ৰাধিকাৰসকলক ৷ সকলোৱে একেমুখে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱালৈ বাট চাই ৰৈছে ৷ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা জনাই তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে ৷

একেদৰে পাটবাউসী সত্ৰ, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ স্থাপিত সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ, গণককুছি সত্ৰৰ লগতে একাধিক সত্ৰ-নামঘৰসমূহেও ভাবী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷

দামোদৰদেৱ গুৰুজনাৰ দ্বাৰা স্থাপিত পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভাস্কৰ দেৱগোস্বামী বাপজনাই এই বিজয়ক অসমীয়া জাতি আৰু সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ জয় বুলি অভিহিত কৰে ৷ আনহাতে, পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে বিগত কাৰ্যকালত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহিৰাগতৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা সত্ৰসমূহক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় ৷

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, হৰিদেৱ আৰু দামোদৰদেৱ গুৰু স্থাপিত প্ৰায় দুকুৰিখন সত্ৰৰ সমষ্টিৰে পৰিপূৰ্ণ বৰপেটা সমষ্টিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ সমষ্টি বুলি অভিহিত কৰি সত্ৰাধিকাৰ বাপসকলে অগপৰ পৰা নিৰ্বাচিত দীপক কুমাৰ দাসক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে ৷ অৱশ্যে মন্ত্ৰীসভাত কোনে কোনে স্থান লাভ কৰে, সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ’ব ৷

