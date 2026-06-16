ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ

ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ
লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনন্য সৃষ্টি ‘বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ’ ৷
Published : June 16, 2026 at 10:46 AM IST
মাজুলী : অসমবাসী তথা অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক অত্যন্ত গৌৰৱ তথা আৱেগিক ক্ষণ । লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত মাজুলীৰ আউনিআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনন্য সৃষ্টি ‘বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ ।
সোমবাৰে (স্থানীয় সময় মতে) সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত উপস্থিত হয় ৷ তাৰ পাছতে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ সঞ্চালকগৰাকীৰ লগতে কেবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াই সত্ৰাধিকাগৰাকীক বিশেষভাৱে আদৰণি জনায় ৷ লগতে তেওঁলোকে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ সৈতে এক বাৰ্তালাপ কৰে ।
যিটো স্থানতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ‘বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ’ অসমলৈ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল, ঠিক সেই একেতা স্থানতে উপস্থিত হৈ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ ।
সত্ৰাধিকাগৰাকীয়ে কেৱল সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰাই নহয়, ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ ভিতৰ চ’ৰাত প্ৰতিধ্বনিত হ’ল সত্ৰীয়া পৰম্পৰা । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ সঞ্চালক আৰু সেই স্থানত উপস্থিত থকা অন্যান্য বিদেশী অতিথিসকলক নিজ হাতেৰে বিতৰণ কৰিলে সত্ৰৰ পবিত্ৰ প্ৰসাদ আৰু মিঠাই । অসমৰ এই পবিত্ৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আপ্লুত হৈ পৰিল বিদেশী বিষয়াসকলো । সৃষ্টি হ’ল এক অপূৰ্ব সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ ।
উল্লেখ্য যে, ১৭ জুন তাৰিখে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ১৫ নম্বৰ গৃহত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা এখন বিশেষ সভা অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে ৮ জুন তাৰিখে মাজুলীৰ পৰা লণ্ডত অভিমুখে ৰাওনা হয় আউনিআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী ৷ তাৰ পাছত লণ্ডনত উপস্থিত হৈ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে অসমীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি অস্থায়ীভাৱে এগৰাকী প্ৰবাসী অসমীয়াৰ ঘৰত সৰুকৈ মহাপ্ৰভুৰ আসন স্থাপন কৰে ।
জানিব পৰা মতে, লণ্ডনৰ সময় অনুসৰি উক্ত সভাখন ১৭ জুনৰ সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা নিশা ৮ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’ব লগা এক কাৰ্যসূচীত কেৱল বক্তৃতাই নহয়, অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্য-গীতো প্ৰদৰ্শিত কৰা হ’ব । ইয়াৰে লগতে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে এই অনুসষ্ঠানত ৩০ মিনিট ভাষণ প্ৰদান কৰিব ।