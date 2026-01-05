উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমগৰাকী ফুটবল নিৰ্মাতা, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক লক্ষ্মীকান্ত মহন্তৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি
অসম সত্ৰ মহাসভাই সৰ্বোচ্চ সন্মান 'সত্ৰৰত্ন' উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল সত্ৰাধিকাৰ লক্ষ্মীকান্ত মহন্তক ।
শিৱসাগৰ : সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক, বিশিষ্ট ক্ৰীড়া উদ্যোগী, উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমগৰাকী ফুটবল নিৰ্মাতা, সমাজকৰ্মী তথা শ্ৰীশ্ৰী উজনিয়াল সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ লক্ষ্মীকান্ত মহন্তৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ।
বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত বিগত কিছুদিন ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা লক্ষ্মীকান্ত মহন্তই ৯৪ বছৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । শিৱসাগৰ গণকপট্টিৰ সেউজপুৰৰ বাসিন্দা প্ৰয়াত মহন্তক আজি বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা ব্য়ক্তি বিশেষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰ্ট নামৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰা প্ৰয়াত মহন্তৰ নশ্বৰদেহ সোমবাৰে পুৱা প্ৰতিষ্ঠানখনলৈ লৈ অনা হয় । ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰ্টৰ সন্মুখতে মহন্তৰ গুণমুগ্ধসকলে প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীলৈ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । শিৱসাগৰ জিলাৰ বহু অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁলৈ জ্ঞাপন কৰা হয় অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । শিৱসাগৰ পৌৰসভা, অসম সত্ৰ মহাসভা, শিৱসাগৰ জিলা সাংবাদিক সংস্থা, শিৱসাগৰ ই-মিডিয়া সংস্থা, শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাব, শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভা আদিকে ধৰি শতাধিক অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলৈ অন্তিম শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ।
সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক, বিশিষ্ট ক্ৰীড়া উদ্যোগীগৰাকীৰ মৃত্য়ুত শিসসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক প্ৰকাশ কটকীয়ে কয়, "শিসসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ বাবে তেওঁ প্ৰাণদাতা আছিল । তেওঁ শিৱসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ অক্সিজেন আছিল । শিসসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থাই আজিৰ যি অৱস্থা পাইছে সেইখিনৰ গুৰিধৰোতা আছিল লক্ষ্মীকান্ত মহন্ত ।"
উল্লেখ্য যে 'অসম গৌৰৱ' ফুটবল নিৰ্মাতা মহন্তক উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমগৰাকী ফুটবল নিৰ্মাতা হিচাপেও গণ্য কৰা হয় । ১৯৫৮ চনতে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰ্ট । ২০২৫ বৰ্ষত অসম সত্ৰ মহাসভাই সৰ্বোচ্চ সন্মান 'সত্ৰৰত্ন' উপাধিৰে বিভূষিত কৰে । অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক আছিল লক্ষ্মীকান্ত মহন্ত । শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাই তেওঁৰ জীৱনৰ ওপৰত 'অনুকৰ্ষণ অভিদৰ্শন' নামৰ এখন অভিনন্দন গ্ৰন্থও প্ৰকাশ কৰিছিল । দুপৰীয়ালৈ টিয়কৰ শ্ৰীশ্ৰী উজনিয়াল সত্ৰত তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ।