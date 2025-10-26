ETV Bharat / state

নৱপ্ৰজন্মই শান্তি পোৱাকৈ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সত্ৰাধিকাৰৰ

সত্ৰ নগৰীত হিয়াৰ আমঠুলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । জুবিন গাৰ্গে ন্য়ায় নোপোৱালৈকে নৱ প্ৰজন্ম ক্ষান্ত নাথাকে বুলি ক'লে দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে ।

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN MAJULI
মাজুলীৰ বনগাঁৱৰ ৰংঘৰত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
মাজুলী :অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীতৰ মহানায়ক কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিচৰে পৰাই ম্ৰিয়মান হৈ আছে ৰাজ্য়বাসী । আপোন শিল্পীগৰাকীৰ ন্য়ায়ৰ দাবীত এতিয়াও অব্য়াহত প্ৰতিবাদ । কোনোৱেই যেন জুবিন গাৰ্গে ন্য়ায় নোপোৱালৈকে ক্ষান্ত নাথাকে । এইবাৰ মহান শিল্পীগৰাকীৰ ন্য়ায়ৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনালে শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰে ।

সত্ৰাধিকাৰৰ চৰকাৰক আহ্বান :

সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ বনগাঁৱৰ ৰংঘৰত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ শনিবাৰে আয়োজন কৰা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানৰ । জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সদগতি কাৰণে আয়োজন কৰা হয় গীতাপাঠৰ । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে শ্ৰীশ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে মহান শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে ন্য়ায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক উচিত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

মাজুলীৰ বনগাঁৱৰ ৰংঘৰত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

নৱ প্ৰজন্মই শান্তি পোৱাকৈ জুবিনক ন্যায় প্ৰদান কৰক :

এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দাক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "গীতাপাঠৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মনৰ আশা পূৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছো । মানৱৰ অন্তৰত আধ্য়াত্মিক ভাৱ জাগৃত হ'ব । আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক । হিয়াৰ আমঠু গাৰ্গ আত্মাৰ চিৰ শান্তি কামনা কৰিছো ।’’

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN MAJULI
মাজুলীৰ বনগাঁৱৰ ৰংঘৰত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে কয়, ‘‘অকালতে হেৰুৱাব লগা যি অৱস্থা যাৰ কাৰণে আমি এনে এজন মহান ব্যক্তিক হেৰুৱাব লগা হ'ল তাৰ ন্য়ায় বিচাৰিছো । যিসকলৰ মাধ্যমে তেওঁ ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল সেইসকলৰ উচিত বিচাৰ শুদ্ধ-অশুদ্ধ কেনেকৈ কাৰ্যতো সম্পাদিত হ'ল, সেয়া পুংখানুপুংখভাৱে অসমৰ নৱ প্ৰজন্মই যেতিয়ালৈকে নাপাব, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মনৰ শান্তি নাহিব । মই চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ জনাইছো অসমৰ প্ৰতিজন নৱ প্ৰজন্মই শান্তি পোৱাকৈ জুবিনৰ এটা ন্যায় কৰক আমি তাকেই কামনা কৰিছো ।"

