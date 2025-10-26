নৱপ্ৰজন্মই শান্তি পোৱাকৈ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সত্ৰাধিকাৰৰ

নৱপ্ৰজন্মই শান্তি পোৱাকৈ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সত্ৰাধিকাৰৰ
সত্ৰ নগৰীত হিয়াৰ আমঠুলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । জুবিন গাৰ্গে ন্য়ায় নোপোৱালৈকে নৱ প্ৰজন্ম ক্ষান্ত নাথাকে বুলি ক'লে দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে ।
Published : October 26, 2025 at 2:22 PM IST
মাজুলী :অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীতৰ মহানায়ক কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিচৰে পৰাই ম্ৰিয়মান হৈ আছে ৰাজ্য়বাসী । আপোন শিল্পীগৰাকীৰ ন্য়ায়ৰ দাবীত এতিয়াও অব্য়াহত প্ৰতিবাদ । কোনোৱেই যেন জুবিন গাৰ্গে ন্য়ায় নোপোৱালৈকে ক্ষান্ত নাথাকে । এইবাৰ মহান শিল্পীগৰাকীৰ ন্য়ায়ৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনালে শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰে ।
সত্ৰাধিকাৰৰ চৰকাৰক আহ্বান :
সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ বনগাঁৱৰ ৰংঘৰত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ শনিবাৰে আয়োজন কৰা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানৰ । জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সদগতি কাৰণে আয়োজন কৰা হয় গীতাপাঠৰ । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে শ্ৰীশ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে মহান শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে ন্য়ায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক উচিত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
নৱ প্ৰজন্মই শান্তি পোৱাকৈ জুবিনক ন্যায় প্ৰদান কৰক :
এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দাক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে কয়, "গীতাপাঠৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মনৰ আশা পূৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছো । মানৱৰ অন্তৰত আধ্য়াত্মিক ভাৱ জাগৃত হ'ব । আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক । হিয়াৰ আমঠু গাৰ্গ আত্মাৰ চিৰ শান্তি কামনা কৰিছো ।’’
ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে কয়, ‘‘অকালতে হেৰুৱাব লগা যি অৱস্থা যাৰ কাৰণে আমি এনে এজন মহান ব্যক্তিক হেৰুৱাব লগা হ'ল তাৰ ন্য়ায় বিচাৰিছো । যিসকলৰ মাধ্যমে তেওঁ ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল সেইসকলৰ উচিত বিচাৰ শুদ্ধ-অশুদ্ধ কেনেকৈ কাৰ্যতো সম্পাদিত হ'ল, সেয়া পুংখানুপুংখভাৱে অসমৰ নৱ প্ৰজন্মই যেতিয়ালৈকে নাপাব, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মনৰ শান্তি নাহিব । মই চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ জনাইছো অসমৰ প্ৰতিজন নৱ প্ৰজন্মই শান্তি পোৱাকৈ জুবিনৰ এটা ন্যায় কৰক আমি তাকেই কামনা কৰিছো ।"