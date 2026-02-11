ETV Bharat / state

মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে একত্ৰিত হৈছে সত্ৰ সমাজ আৰু দল-সংগঠন

মাজুলীৰ সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত সত্ৰ সমাজৰ লগতে দল-সংগঠন । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে সমন্বয় মঞ্চই গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ ।

Majuli Samanya manch
মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে একত্ৰিত হৈছে সত্ৰ সমাজ আৰু দল-সংগঠন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : মাজুলী আৰু লখিমপুৰবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত মুকলি হ'ব লখিমপুৰ-মাজুলী সংযোগী প্ৰথমখন দলং । দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দলংখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব । কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰো শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলী ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মাজুলী ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে একত্ৰিত হ'ল জিলাখনৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠন ।

মাজুলী সমন্বয় মঞ্চৰ উদ্যোগত আয়োজিত এখন বিশেষ সভাত কেইবাটাও ঐতিহাসিক আৰু সুৰক্ষাজনিত বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । য'ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱো গ্ৰহণ কৰা হয় । বিশেষকৈ দলং নিৰ্মাণৰ পাছত মাজুলীৰ জনগাঁথনি আৰু মণিকাঞ্চন সংযোগক লৈ চলি থকা বিতৰ্কই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে বৈঠকত । গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখনত উপস্থিত থাকে শ্রীশ্রী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল ।

মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে একত্ৰিত হৈছে সত্ৰ সমাজ আৰু দল-সংগঠন (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ভ্ৰমণকালত চেলেক ধূনাগুৰি দলং উদ্বোধন কৰাৰ লগতে যোৰহাট-মাজুলী দলঙৰ কামৰো শুভাৰম্ভ কৰিব । কিন্তু এই যোগাযোগৰ বিপ্লৱৰ মাজতে মাজুলী সমন্বয় মঞ্চই ব্যক্ত কৰিছে এক গভীৰ আশংকা । দলং সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত যাতে কোনো বহিৰাগত বা সন্দেহযুক্ত লোকে মাজুলীত অবাধ প্ৰৱেশ কৰি ইয়াৰ পৱিত্ৰতা নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ 'প্ৰৱেশাধিকাৰ নীতি' বা সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ এক প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে ।

ইফালে গুৰু দুজনাৰ সৃষ্টি মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ইতিহাসক বিকৃত কৰিব খোজা যিকোনো প্ৰচেষ্টাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে সমন্বয় মঞ্চই । সত্ৰাধিকাৰসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে গুৰু দুজনাৰ মিলনৰ ফলত হে মাজুলীত সত্ৰসমূহৰ জন্ম হৈছিল । এই ঐতিহাসিক সত্যক লৈ কোনো বিতৰ্ক সহ্য কৰা নহ'ব আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰা হ'ব বুলি মঞ্চই জনাইছে ।

এই সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মাজুলী সমন্বয় মঞ্চৰ প্ৰথম কাম হ'ব মাজুলীলৈ দলং দুখনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ মানুহ প্ৰৱেশ কৰিব চৰকাৰক এই বিষয়ে সজাগ কৰা । তেওঁলোকে যদি এই কাম কৰে আমি নিশ্চয় এটা খোজ আগুৱাই যাব পাৰিম । আমাৰ সাহস বাঢ়িব আৰু মাজুলী সুৰক্ষিত হোৱাত আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰিম । ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ নাথাকে তাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা আমাৰ এই মঞ্চৰ লক্ষ্য হ'ব ।" মাজুলীৰ স্থানীয় বাসিন্দাক সুকীয়া পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদানৰ বাবেও মঞ্চই চৰকাৰক আহ্বান জনাব বুলি সভাত এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে একত্ৰিত হোৱা এই মঞ্চই মুখ্যমন্ত্ৰীক কিদৰে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু চৰকাৰে ইয়াত কি পদক্ষেপ লয় সেয়া হ'ব লক্ষ্যণীয় ।

লগতে পঢ়ক :মৰাণৰ চাৰিলেনযুক্ত পথত প্ৰথমবাৰলৈ অৱতৰণ কৰিলে বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান

TAGGED:

MAJULI
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM CM MAJULI VISIT
মাজুলী সমন্বয় মঞ্চ
MAJULI SAMANYA MANCH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.