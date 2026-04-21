সৰুপথাৰত বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস উদযাপন
সাধনী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ল’ন বল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়ালৈ ধনশিৰি ৰত্ন বঁটা । লগতে বীৰপাল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে সমাজসেৱক নীলকান্ত চলিহাক ।
Published : April 21, 2026 at 1:55 PM IST
সৰুপথাৰ : বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস, প্ৰতি বছৰে ৭ ব’হাগত অসমৰ নাৰী সমাজৰ গৌৰৱ আৰু স্বাভিমানৰ প্ৰতীক সতী সাধনীক স্মৰণ কৰি সমগ্ৰ অসমতে এই দিৱস পালন কৰা হয় । বুৰঞ্জীৰ বুকুত স্বৰ্ণলিপিৰে খোদিত অসমীয়া বীৰাংগনাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম সতী সাধনী । সাহস, ধৈৰ্য, বীৰত্ব আৰু দেশ-জাতিৰ বাবে চৰম বলিদান দিয়া বীৰাংগনা সতী সাধনী চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষ ৰাণী আছিল । ১৫২৪ খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে তথা সাত ব'হাগত চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষৰ গৰাকী ৰাণী বীৰাংগনা সতী সাধনীয়ে দেশ আৰু স্বজাতিৰ বাবে আত্মবলিদান দিছিল ।
ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বীৰাংগনা সতী সাধনীৰ ৫০২ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হয় । সৰুপথাৰ ছেৱাগুৰিস্থিত সতী সাধনী উদ্যানত ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তথা ৰাইজৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে সাধনী দিৱস । পুৱাৰ কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰি সাধনীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
এই অনুষ্ঠানতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ল'ন বল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়ালৈ আগবঢ়োৱা হয় 'ধনশিৰি ৰত্ন বঁটা' । 'বীৰপাল বঁটা' আগবঢ়োৱা হয় সমাজসেৱক নীলকান্ত চলিহাক । অসমীয়া জাতি গঠনত অসম বুৰঞ্জী প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যময় ভূমিপুত্র চুতীয়াসকল অভিন্ন অংগস্বৰূপে বিদ্যমান ।
চুতীয়া ৰজা বীৰপালে স্থাপন কৰা চুতীয়া ৰাজ্যৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ধ্বজা, ৰত্নধ্বজপালে গঢ়া সোণৰ শদিয়া, সাধনী, নীতিপালৰ লগতে সৰ্বানন্দ সিংহৰ বীৰত্বৰ তেজাল গাথাৰে চুতীয়া জাতিৰ আছে ৰাজকীয় স্বাভিমান । ষষ্ঠদশ শতিকাৰ প্ৰথমার্ধত আহোমৰ লগত হোৱা শেষ ৰণত চুতীয়া ৰাণী সাধনীয়ে পৰাজয়ৰে আত্মসমর্পণ নকৰি স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখি চুতীয়াৰ ঐতিহাসিক কুবেৰ প্ৰদত্ত সম্পত্তি বুকুত সাবটি আত্মজাহ দিছিল । এই মহীয়সী নাৰীগৰাকী চুতীয়া জাতিৰ 'ৰাজলক্ষ্মী' আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস, অসমীয়া জাতিৰ বাবে আদর্শ স্বৰূপ, ত্যাগৰ প্ৰতীক ।
ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰক্তিম চুতীয়াই কয়, "ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যেক বছৰে ৭ ব’হাগৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত সতী সাধনী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো আমি চুতীয়া জনগোষ্ঠী, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে কেবাটাও জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে একত্ৰিতভাৱে ছেৱাগুৰিস্থিত সতী সাধনী উদ্যানতে আমি এই সতী সাধনী দিৱস উদযাপন কৰিছো ।’’
তেওঁ পুনৰ কয়, "ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যেক বছৰে দুটাকৈ বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছো - ধনশিৰি ৰত্ন আৰু বীৰপাল বঁটা । এইবাৰো আমি ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপে ক্ৰীড়া জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা আমাৰ গৌৰৱ, ধনশিৰিৰ গৌৰৱ তথা সৰুপথাৰৰ গৌৰৱ লন বল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়াক আমি এইবাৰ ধনশিৰি ৰত্ন বঁটাটি প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আৰু চুঙাজান অঞ্চলৰ এগৰাকী সমাজ সচেতন ব্যক্তি, সমাজ সংগঠক তথা চুতীয়া জনগোষ্ঠীটোৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা নীলকান্ত চলিহাক আমি ‘বীৰপাল বঁটা’টি প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ।"
সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ শেষৰগৰাকী ৰাণী সতী সাধনীয়ে যি অসীম বীৰত্ব আৰু ত্যাগৰ জৰিয়তে চুতীয়া জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিলে তাক আমি প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে উপলব্ধি কৰি আহিছো । কেৱল সতী সাধনী দিৱসটোৱে যে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা বা চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ এনে নহয়, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি আৰু এটা কথা কৈ ভাল পাম যে সতী সাধনীয়ে প্ৰথম আচলতে নাৰী বাহিনী গঠন কৰিছিল, য’ত মহিলাসকলক একত্ৰিত কৰি আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নাৰী বাহিনী গঠন কৰা হৈছিল । তেনে এগৰাকী মহীয়সী নাৰীক আচলতে আমি স্মৰণ কৰিবলৈ পাই ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা তথা চুতীয়া জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত হৈছো ।”