দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ কাকলিত মুখৰ শতজান পক্ষী উদ্যান : সংৰক্ষণৰ আহ্বান প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ
উত্তৰ অসমৰ ভিতৰতে দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ বিচৰণথলীসমূহৰ অন্যতম লখিমপুৰ শতজান পক্ষী উদ্যান । জৈৱ-বৈচিত্র্যৰ ভঁৰাল শতজান পক্ষী উদ্যান সন্দৰ্ভত জীৱন গোস্বামীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : November 27, 2026 at 4:24 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰৰ শতজানত উৰিছে শ শ চৰাই । নয়নাভিৰাম সৌন্দর্যৰ পোহাৰ মেলি জলকেলি থলুৱা আৰু দূৰ-দূৰণিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ ।
লখিমপুৰৰ শতজান পক্ষী উদ্যান । লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা মাথোঁ কেইকিলোমিটাৰমান নিলগত ৰঙানদীৰ পাৰতে থকা শতজান পক্ষী উদ্যান এতিয়া দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰিত । থলুৱা পক্ষীকুলৰ প্ৰসূতিগৃহ স্বৰূপ শতজান পক্ষী উদ্যান বছৰটোৰ ১২ মাহেই মুখৰিত হৈ থাকে থলুৱা পক্ষীৰ কাকলিত ।
শীতৰ আগমনৰ লগে লগে এই পক্ষী উদ্যানলৈ আহি শোভাবর্ধন কৰেহি দূৰ-দূৰণিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ জাকে । জলজ উদ্ভিদ, জলজ প্রাণী, মাছ-কাছকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ জলজ সম্পদৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে ভৰি আছে শতজান জলাশয় ।
কেতিয়া কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল শতজান জলাশয়
এফালে ৰঙানদী, ১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ; আনফালে ৰে'লৱে লাইন আৰু অৰুণাচলৰ কিমিন সংযোগী পথ । তাৰ মাজতে আছে শতজান জলাশয় । জলাশয়ৰ চাৰিওদিশ যথেষ্ট কোলাহলপূৰ্ণ যদিও পক্ষীকুলে নিৰ্ভয়ে জলকেলি কৰে । জলজ প্রাণী, মাছ-কাছয়ো মুক্ত মনে থাকে জলাশয়টোত ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী মুখ্য কৃষি বিজ্ঞানী তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন গ্ৰীণ হেৰিটেজৰ প্ৰাক্তন সচিব ডঃ প্ৰবাল শইকীয়াই কয়, "১৯৬২ চনত লখিমপুৰ নগৰৰ কাষেৰে ৰে'লপথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল । ফলত ৰে'লপথ, কিমিন সংযোগী পথ আৰু ৰঙানদীৰ পাৰৰ বান্ধৰ ফলত এই এলেকাটো জলাহ ভূমিত পৰিণত হ'ল । প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰায় ১১০ বিঘা ভূমিত সৃষ্টি হোৱা এই জলাশয়টোত পৰৱৰ্তী সময়ত থলুৱা পক্ষী, মাছ-কাছ আদিৰ বাসস্থান হ'ল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জলাশয়ত সৰহভাগ ৰে'লৱেৰ মাটি সোমাই থকাৰ উপৰি একাংশ লোকৰো মাটি আছে । জলাশয়টো ক্ৰমে থলুৱা জলচৰ পক্ষীৰ একপ্ৰকাৰ প্ৰসূতিগৃহত পৰিণত হ'ল । এই জলাশয়লৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন ঘটিল । ছাইবেৰিয়া, চীনৰ নামনি অংশ, তিব্বত, মানচুৰীয়া আদিৰ পৰা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন ঘটে । নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ পিনে অহা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ জাক ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ভাগত উভতি যায় ।"
কেনে সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ জলাশয়টো
ডঃ প্ৰবাল শইকীয়াই কয়, "শতজান পক্ষী উদ্যানখনত পক্ষী, জলজ উদ্ভিদ, জলজ প্ৰাণীৰ জৰীপ কৰা হৈছে । গ্ৰীণ হেৰিটেজ, বম্বে নেচাৰেল হিস্ত্ৰী ছ'চাইটী (Bombay Natural History Society, BNHS) আদি বিভিন্ন সংগঠন, অনুষ্ঠানে জৰীপ কৰি আহিছে । তেনে জৰীপত ৮৭ টা থলুৱা পক্ষীৰ প্ৰজাতি, ১৬-১৮ টামান পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ প্ৰজাতিৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বোটানিকেল ছাৰ্ভে অব ইণ্ডিয়াৰ জৰীপত ১৬২ ধৰণৰ জলজ উদ্ভিদ, ৪২ টা প্ৰজাতিৰ মাছ এই জলাশয়ত পোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ই-বাৰ্ড নামৰ ডিজিটেল বাৰ্ড ৰেকৰ্ডিং প্লেটফৰ্মতো এই পক্ষী উদ্যানৰ চৰাইৰ তথ্য উল্লেখ কৰা হৈছে ।"
গৱেষণাৰো সমল শতজান পক্ষী উদ্যান
কেৱল প্ৰাকৃতিক সৌন্দর্য অথবা পক্ষী, জলজ প্রাণী উদ্ভিদ আদিৰ বাবেই শতজান পক্ষী উদ্যানে খ্যাতি অর্জন কৰা নাই । ডঃ প্ৰবাল শইকীয়াই কয়, "শতজান জলাশয়টো এতিয়া বহুতৰ বাবে এক গৱেষণাৰ সমলতো পৰিণত হৈছে । নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গ্ৰীণ হেৰিটেজ আদিয়ে জলাশয়টোক লৈ বিভিন্ন ধৰণে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা, গৱেষণা কৰিছে । তদুপৰি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ গৱেষকসকলে গৱেষণা কৰি গৱেষণা-পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এক কথাত ক'বলৈ হ'লে শতজান পক্ষী উদ্যান প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, শিক্ষানুৰাগী সকলোৰে বাবে সমলৰ উৎস ।"
সৌন্দর্যৰ পানশালা শতজান পক্ষী উদ্যানৰ সংকট আছে নেকি
এই সংশয় প্ৰকাশ কৰি ডঃ শইকীয়াই কয়, "উত্তৰ অসমৰ ভিতৰত ব্যতিক্রম পক্ষী উদ্যান শতজান পক্ষী উদ্যানখন । কিয়নো পক্ষী উদ্যানখনৰ চাৰিওদিশে ৰে'ল, যান-বাহন চলাচলৰ শব্দ । নৈখনৰ বুকুৰ পৰা শিল-বালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ-ডাম্পাৰৰ শব্দ । বতৰ অনুযায়ী উদ্যানখনৰ গাতে লগাই বনভোজ দলৰ বনভোজ খোৱাৰ থলী । বনভোজথলীৰ পৰাও উচ্চ স্তৰত সংগীত বাজে । তাৰ উপৰি বনভোজ দলৰ একাংশই জলাশয়টোত বিভিন্ন আৱৰ্জনা পেলাই লেতেৰা কৰে । এনে পৰিৱেশৰ মাজতো পক্ষী উদ্যানখনত পক্ষীকুলে নিৰ্ভয়ে বিচৰণ কৰে । এই দৃশ্যপট ব্যতিক্রম । ইমান কোলাহলৰ মাজত পক্ষীকুল থকাটো আচলতে বিস্ময়জনক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এনে পৰিৱেশৰ বাবে পূৰ্বতকৈ যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সংখ্যা কিছু কম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ লোলপু দৃষ্টিও শতজান পক্ষী উদ্যানখনৰ ওপৰত আছে ।"
প্ৰশাসন-বন বিভাগৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী
সেয়ে তেওঁ জিলা প্ৰশাসন, বন বিভাগ, স্থানীয় বিধায়কক এই পক্ষী উদ্যানখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ আহ্বান জনায় । লগতে শতজান পক্ষী উদ্যানক গ্ৰাম্য পক্ষী অভয়াৰণ্যৰূপে স্বীকৃতি দিবলৈও আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে শতজান পক্ষী উদ্যানৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব বন বিভাগৰ হাতত আছে । পিছে সাধাৰণতে বন বিভাগে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্রত শক্তিশালী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহয় । জৈৱ-বৈচিত্র্যৰে ভৰা শতজান পক্ষী উদ্যানলৈ পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো অতিথি পক্ষীৰ জাক আহিবলৈ ধৰিছে ।
জলাশয়টোৰ ওপৰত এতিয়া দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ জাক উৰি ফুৰাৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্য । যি দৃশ্যই সকলোকে ৰ লাগি চাবলৈ বাধ্য কৰে । পক্ষীৰ কাকলিত মুখৰ হৈ পৰিছে শতজান পক্ষী উদ্যান । শতজানৰ এনে পৰিৱেশ, সৌন্দর্য অটুট ৰখাৰ বাবে প্ৰতিজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে হৃদয়েৰে আহ্বান জনাইছে ।