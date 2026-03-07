কুশল কোঁৱৰৰ কাহিনী বিজড়িত সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনে লাভ কৰিলে বিশেষ মাত্ৰা

কুশল কোঁৱৰৰ কাহিনী বিজড়িত সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনে লাভ কৰিলে বিশেষ মাত্ৰা
উজনি সৰুপথাৰ-যোৰহাট, নামনি সৰুপথাৰ-গুৱাহাটী যাতায়াতৰ বাবে সৰুপথাৰত শুকুৰবাৰৰ পৰা উপলব্ধ জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ ।
Published : March 7, 2026 at 10:35 AM IST
সৰুপথাৰ : গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচন । সৰুপথাৰ বুলি ক'লেই বিয়াল্লিছৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কথা মনলৈ আহে । সৰুপথাৰ বুলি ক'লেই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ কথাই ইতিহাস বহন কৰে । তেতিয়া আছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময় ৷ ঔপনিবেশিক ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চলিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
১৯৪২ চনৰ ১০ অক্টোবৰৰ মাজনিশা সৰুপথাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা উজনিৰ ফালে মাত্ৰ কেইকিলোমটাৰমান দূৰত্বত সংঘটিত হয় এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা । ব্ৰিটিছ মিলিটেৰী ভৰ্তি এখন ৰে’ল লাইনচ্যুৎ হৈ বাগৰি পৰে শুকান নলা নামৰ স্থানত, বৰ্তমানৰ সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পৰা ১ কিলোমিটাৰ নিলগত । এই অভিযোগতে অভিযুক্ত হ'বলগীয়া হৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ ৷
দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্ৰিটিছে মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক । বৰ্তমান ৰে'ল বগৰোৱা স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ । ইপিনে মডেল ষ্টেচন নিৰ্মাণৰ পিছতেই সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ নাম কুশল কোঁৱৰ ষ্টেচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৰ্তমান সৰুপথাৰ ষ্টেচনটো মডেল ষ্টেচনৰ বাবে দ্ৰুতগতিত কাম চলিছে ।
শুকুৰবাৰে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনত এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈছে । ১২০৬৭-১২০৬৮ নম্বৰৰ গুৱাহাটী-যোৰহাট জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ ৰে'ল সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনত নতুনকৈ ৰখোৱাৰ ব্যৱস্থা আনুষ্ঠানিকভাৱে পতাকা উৰুৱাই শুভাৰম্ভ কৰা কৰে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া দাবীক সন্মান জনোৱাৰ লগতে যাতায়াত ব্যৱস্থা অধিক সুলভ কৰি তোলাত এক নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব । এই মহান পদক্ষেপৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সৰুপথাৰৰ বিধায়কে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
অনুষ্ঠানত উত্তৰ-পূব ৰে'লৱেৰ জ্যেষ্ঠ বাণিজ্যিক প্ৰবন্ধক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন, সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্ত মনোৰমা মৰাং, সৰুপথাৰ পৌৰসভাৰ উপপৌৰপতি জগন্নাথ ফুকনৰ লগতে সৰুপথাৰৰ ৰাইজ উপস্থিত থাকে ।
উজনি-নামনিলৈ যোৱা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সুচল ব্যৱস্থা
সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "আমাৰ কাৰণে আজি এটা বৰ উল্লেখযোগ্য দিন । আজি সৰুপথাৰত জনশতাব্দী ৰে’লৰ ষ্টপেজ আৰম্ভ হৈছে । এমাহৰ ভিতৰত সৰুপথাৰ সমজিলাত আমি দ্বিতীয়খন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে’লৰ ষ্টপেজ লাভ কৰিলোঁ । কেইদিনমানৰ পূৰ্বে বিজি এক্সপ্রেছৰ ষ্টপেজ বৰপথাৰত আৰম্ভ হৈছিল । আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা, এই দুয়োখন ৰে’লৰ দ্বাৰা সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ যাত্ৰীসকলৰ বিশেষভাৱে সহায় হ’ব । উজনিলৈ যোৱা আৰু নামনিলৈ যোৱা দুয়োফালৰ যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুচল হ’ব ।"
৫২ টা ষ্টেচনত বিশেষ বিশেষ ৰে’লৰ ষ্টপেজৰ বাবে অনুমোদন
বিধায়ক ফুকনে কয়, "আজি যদি জনশতাব্দীত যায়, ১১৫ টকাৰ জেনেৰেল টিকেটত গুৱাহাটী পাব বা ১৬০ টকাৰ ৰিজাৰ্ভেচনত গুৱাহাটী পাব । অন্যহাতে, যদি বাছত যাবলগীয়া হয় ৬৫০ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় । সুচল যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যি একেলগে ৫২ টা ষ্টেচনত বিশেষ বিশেষ ৰে’লৰ ষ্টপেজৰ বাবে অনুমোদন পোৱা গৈছে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ জনশতাব্দীও আছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মই সৰুপথাৰবাসীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেখেতৰ সহযোগিতা সৰুপথাৰবাসী ৰাইজে সদায় মনত ৰাখিব আৰু কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব । আৰু সৰুপথাৰবাসী ৰাইজকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ— এই নতুন ৰে’ল সেৱাৰ জৰিয়তে আমি যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন স্তৰত উপনীত হৈছোঁ ।”