ETV Bharat / state

এফালে বান আনফালে পথাৰত চিৰাল ফাট; ২০২১ৰ পুনৰাবৃত্তি সৰুপথাৰত? জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ!

পুনৰ খৰাং পীড়িত অঞ্চল হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰুপথাৰ । ২০২১ বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো খৰাং পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ’ব বুলি চিন্তিত হৈ পৰিছে চহা কৃষক ৰাইজ ৷

Drought like situation in Sarupathar
পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ : ৰাজ্যৰ এফালে বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ আৰু আনফালে আকৌ এটুপি বৰষুণৰ টোপালৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবছে কৃষক ৰাইজে ৷ বৰষুণৰ অভাৱত সৰুপথাৰত খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । পানীৰ অভাৱত কৃষি পথাৰত চিৰাল ফাট মেলাও দেখা গৈছে ।

আহাৰ মাহৰ মাজ ভাগলৈকে সৰুপথাৰত বৰষুণ নোহোৱাত এই পৰ্যন্ত কৃষকে পথাৰত কঠিয়া সিঁচিব পৰা নাই । একাংশ কৃষকে পুখুৰী, জানৰ পৰা পানী আনি কঠিয়া সিঁচিছিল যদিও বৰষুণৰ অভাৱত কঠিয়াতলিত চিৰাল ফাট মেলিছে । উপায়ন্তৰ হৈ চহা কৃষকে হাহাকাৰ কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে ৷

পুনৰ খৰাং পীড়িত অঞ্চল হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰুপথাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২১ বৰ্ষতো সৰুপথাৰত খৰাং হৈছিল । চৰকাৰে খৰাং পীড়িত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰি কৃষকসকলক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছিল । সম্প্ৰতি সেই একে পৰিস্থিতি হোৱাৰ যেন উপক্ৰম হৈছে ৷ যি কথা ঘোষণা কৰিছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ।

Drought like situation in Sarupathar
খৰাং কৃষিভূমি পৰিদৰ্শন সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ (ETV Bharat Assam)

২০২১ ৰ দৰে এই বৰ্ষতো সৰুপথাৰক খৰাং পীড়িত ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । সমান্তৰালকৈ অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ সৈতে বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সৰুপথাৰৰ এই খৰাং পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কত কেইবাবাৰো আলোচনা কৰাৰ লগতে অতিৰিক্তভাৱে ছ'লাৰ পাম্প আদি দিয়াৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

Drought like situation in Sarupathar
পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰোপৰি খৰাং কৃষিভূমি পৰিদৰ্শন কৰি সৰুপথাৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে সৰুপথাৰৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে সৰুপথাৰক খৰাং পৰিস্থিতি, খৰাং পীড়িত অঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰিব আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাসমূহ হাতত ল'ব ।

বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "সমগ্ৰ সৰুপথাৰ সমষ্টি এই বছৰ ব্যাপক খৰাং পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । সমষ্টিটোৰ গাঁওসমূহত খেতি পথাৰসমূহত পানীৰ অভাৱত খেতি কৰিব পৰা নাই । হাল বাইছিল যদিও তাত পথাৰ চিৰাল ফাট দিছে । আমাৰ সৰুপথাৰত দুৰ্ভাগ্যবশত চাৰি পাঁচ বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে একোটা বছৰত খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু কৃষকসকল সমস্যাত পৰে ।’’

Drought like situation in Sarupathar
পুনৰ খৰাং পীড়িত অঞ্চল হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰুপথাৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘২০২১ চনতো সৰুপথাৰত খৰাং পৰিস্থিতি হৈছিল আৰু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সৰুপথাৰৰ খৰাং পৰিস্থিতিৰ কথা আলোচনা কৰি খৰাং পীড়িত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । মই আশা কৰিম এইবাৰো সৰুপথাৰৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে সৰুপথাৰক খৰাং পৰিস্থিতি, খৰাং পীড়িত অঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰিব আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাসমূহ হাতত ল'ব ।’’

বিধায়ক ফুকনে কয়, ‘‘অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই আমাৰ লগত এই খৰাং পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কত কেইবাবাৰো আলোচনা কৰিছে আৰু তেখেতৰ তৰফৰ পৰা অতিৰিক্তভাৱে ছ'লাৰ পাম্প আদি দিয়াৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা হাতত লৈছে । মই চৰকাৰৰ তৎপৰতাক শলাগিছো আৰু আশা কৰিছো এইবাৰো খৰাং পীড়িত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰি সৰুপথাৰৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক : জোনাইত বাঢ়নী পানীৰ সোঁতে ভাঙিলে ৰে'লৱে দলং, ৰে'ল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, পানীত উটি গ'ল দুজন

TAGGED:

কৃষি পথাৰত চিৰাল ফাট
বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন
খৰাং পৰিস্থিতি
চহা কৃষকৰ হাহাকাৰ
SARUPATHAR DROUGHT LIKE SITUATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.