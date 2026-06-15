ETV Bharat / state

ৰাজ্যজুৰি কুশল কোঁৰক সোঁৱৰণ, মুখ্য়মন্ত্ৰীৰো স্মৰণ

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ‘কুশল কোঁৱৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ’ৰ উদ্যোগত আৰু ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, গোলাঘাট জিলাৰ সহযোগত ‘শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ’ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয় ৷

SWAHID KUSHAL KONWAR PUNYATITHI
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: স্বাধীনতা সেনানী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ৮৩ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো আয়োজন কৰা হয় ৷ গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত মুখ্য়মন্ত্ৰী নিজে উপস্থিত থাকি দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰাৰ লগতে কুশল কোঁৱৰৰ বলিদানকো মনত পেলায় ৷

সদৌ অসম মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনৰ উদ্য়োগত আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ উপস্থিতিত মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্বহীদৰ প্ৰতিচ্ছৱিত পুস্পাঞ্জলি অৰ্পন কৰে ৷

আনহাাতে, মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, অমৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে সোমবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত এটা দলে শ্বহীদগৰাকীৰ গন্ধকৰৈস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকক সম্বৰ্ধনা জনায় ।

১৯৪৩চনৰ ১৫ জুনত কুশল কোঁৱৰক যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ফাঁচী দিয়া হৈছিল । তেওঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰি ফাঁচি বৰণ কৰা অসমৰ শেষৰজন তথা ১৯৪২'ৰ ভাৰত ত‍্যাগ আন্দোলনৰ ফাঁ‌চি বৰণ কৰা একমাত্ৰ শ্বহীদ ৷ কুশল কোঁৱৰৰ জন্ম ১৯০৫ চনত ২১ মাৰ্চত গোলাঘাট জিলাৰ (তেতিয়াৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত) ঘিলাধাৰী মৌজাৰ চাওদাং চাৰিআলিৰ এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত হৈছিল ।

SWAHID KUSHAL KONWAR PUNYATITHI
‘শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ’ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

কুশল কোঁৱৰৰ নাতি মৃদুল কোঁৱৰে কয়, "আমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে অতি দুখৰ দিন । ১৯৪৩ চনৰ ১৫ জুনত সৰুপথাৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা অপৰাধত যোৰহাট জেলত আমাৰ ককাক ফাঁচী দিছিলে । আজি সমগ্ৰ অসমতে তেখেতৰ মৃত্যু তিথি পালন কৰিছে । অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযোদ্ধাৰ তৰফৰ পৰা আৰু গুৱাহাটী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ৰূপনগৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যাব আৰু আমাৰ সৰুপথাৰতো মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আমাৰ যিটো ৰাজহুৱা ভৱনত ককাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে, তাত মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে । আৰু আমাৰ চিডিচি (CDC) বাইদেউ আছিলে আৰু বাইদেউ আমাৰ ঘৰত আহি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে ।"

তেওঁ লগতে সৰুপথাৰ মডেল ষ্টেচন য‘ত ৰে'ল দুৰ্ঘটনা অপৰাধত কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিল, সেই মডেল ষ্টেচনটো শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ বাবে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা দাবী জনায় ৷

SWAHID KUSHAL KONWAR PUNYATITHI
‘শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ’লৈ শ্ৰদ্ধাজ্ঞলি (ETV Bharat Assam)

ইফালে কুশল কোঁৱৰৰ দেশপ্ৰেম আৰু ত্যাগৰ এই অমল নিদৰ্শনক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ‘কুশল কোঁৱৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ’ৰ উদ্যোগত আৰু ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, গোলাঘাট জিলাৰ সহযোগত আজি স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

উক্ত সভাত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড° প্ৰাপ্তি ঠাকুৰ আৰু বুৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপকৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত ‘শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ’ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয় । অনুষ্ঠানত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন, কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা আৰু শ্বহীদগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ হৈ তেখেতৰ নাতি মৃদুল কোঁৱৰ উপস্থিত থাকে ।

উদ্যোক্তা বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপক তথা উন্মোচনী গ্ৰন্থৰ সম্পাদক সত্যব্ৰত দত্তই কয়, "আজি আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এটা খুব গৌৰৱৰ দিন কাৰণ স্বাধীনতাৰ সেই সময়চোৱাত আত্মবলিদানেৰে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ স্বাধীনতা দিয়া কুশল কোঁৱৰৰ আজি মৃত্যু দিৱস । আজিৰ দিনটোতেই যোৰহাট কাৰাগাৰত ব্ৰিটিছৰ ষড়যন্ত্ৰত তেখেতে ফাঁচিকাঠত ওলমিবলগীয়া হৈছিল ৷ বিয়াল্লিছৰ তেখেতেই একমাত্ৰ শ্বহিদ যি সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত ফাঁচিকাঠত ওলমিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় কুশল কোঁৱৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰই যোৱা চাৰিটা বছৰে এইগৰাকী মহান শ্বহিদৰ আত্মত্যাগ বা তেখেতৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে গৱেষণাধৰ্মী কাম কৰি আছো আৰু সেই উপলক্ষে আজি এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী হৈছে । আমি গৌৰৱেৰে কব বিচাৰো যে সমগ্ৰ ভাৰতে সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে এইগৰাকী কৃষকৰ এইগৰাকী সাধাৰণ ৰণানীৰ, সাধাৰণ সেনানীৰ আত্মত্যাগৰ কথা জানক ।"

তেওঁ আৰু কয়, "আজি এখন গ্ৰন্থৰ উন্মোচন হৈছে, খুব আপুৰুগীয়া এখন গ্ৰন্থ, য'ত সেই সময়ৰ স্বাধীনতা সেনানীসকলৰে, মানে গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলৰে প্ৰৱন্ধ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে । অনাগত সময়ত বিভিন্ন গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এই গ্ৰন্থখনে সহযোগিতা আগবঢ়াব ।"

লগতে পঢ়ক : যোৰহাটত '৪২' ৰাষ্ট্ৰপতি লক্ষেশ্বৰ বৰুৱা উন্মোচন

TAGGED:

শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ
স্মৃতি দিৱস
স্বাধীনতা সংগ্ৰামী
ইটিভি ভাৰত অসম
SWAHID KUSHAL KONWAR PUNYATITHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.