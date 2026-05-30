ETV Bharat / state

প্ৰৱঞ্চকৰ জালত সৰুপথাৰৰ ব্যক্তি, ৫ লাখৰো অধিক ধন লুটিলে অনলাইন প্ৰৱঞ্চকে

সাৱধান ! মহম্মদ আৰব আলী নামৰ ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰৱঞ্চকে লুটিলে পাঁচ লাখৰো অধিক ধন ৷

Sarupathar News
ভুক্তভোগী মহম্মদ আৰব আলী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 9:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ : আপোনাৰো কষ্ট উপাৰ্জিত ধন বেংকত সুৰক্ষিতভাবে আছে বুলি আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ নাথাকিব ৷ কাৰণ অনলাইনত পিটপিটাই ফুৰিছে প্ৰৱঞ্চকৰ দল ৷ সেয়ে সাৱধান হওঁক, বিশেষকৈ স্মাৰ্ট ফোন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৷ কিয়নো স্মাৰ্ট ফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে স্মাৰ্ট নহয় আপুনিও ৷ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল সৰুপথাৰত ৷

সৰুপথাৰৰ ২ নং ৰজাপুখুৰী, বজালবাৰী গাঁৱৰ মহম্মদ আৰব আলী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটিলে ৫ লাখ ১৫ হাজাৰ টকা ৷ যাৰ বাবে মূৰে-কঁপালে হাত দিছে অসহায় আৰব আলীয়ে । ঘটনা অনুসৰি, ১ এপ্ৰিলত আৰবৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰথমে ৯৪,০০০ টকা আৰু ৯ মে' দিনা ৪ লাখ ২১ হাজাৰ বেংক একাউন্টৰ পৰা অন্তৰ্ধান হয় ৷ যাৰ বাবে মূৰে কঁপালে বৰ্তমান হাত দিব লগা পৰিস্থিতি আলীৰ ৷ চাইবাৰ ক্ৰাইম, আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দিও পোৱা নাই কোনো সমিধান ৷

ভুক্তভোগী মহম্মদ আৰব আলী (ETV Bharat Assam)

ভুক্তভোগী আলীয়ে কয়,"২০২৫ চনত একাউণ্ট এটা খুলিছিলো আইচিআইচিআই বেংকত । তাৰ পিছত ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীত মই পাৰ্ছনেল লোন এটা লওঁ । এই পাৰ্ছনেল লোনৰ দুটা-তিনিটা কিস্তি দিয়াৰ পাছতে ১ এপ্ৰিলৰ দিনা মোৰ একাউণ্টৰ পৰা ৯৪,০০০ টকা হঠাৎ নোহোৱা হৈ যায় ৷ তেতিয়া মই মই বেংকলৈ যাও ৷ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মই চাইবাৰ ক্ৰাইমত অভিযোগ দিছিলো ৷"

ভুক্তভোগীজনে পুনৰ কয়, "সৰুপথাৰৰ আইচিআইচিআই ব্ৰাঞ্চলৈ মোক মাতি নি লোনৰ অফাৰ থকাৰ কথা কয় ৷ মই লোন লব বিচৰা নাছিলো যদিও মোক ২০ তাৰিখে আকৌ নতুন একাউণ্ট এটা খুলি দিম আপোনাৰ নামত আৰু আপোনাক চি চি লোন এটা দি দিম বুলি কয় বেংকৰ তৰফৰ পৰা । তাৰ পিছত মোক ৪ লাখ ৭০ হাজাৰ টকাৰ লোন এটা দিয়ে । কিন্তু ৯ মে' দিনা মোৰ একাউণ্টৰ পৰা ৪ লাখ ২১ হাজাৰ টকা প্ৰৱঞ্চকে আকৌ লৈ যায়।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "এই সন্দৰ্ভত বেংক কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাত বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কয় জি পে বা ইউপিআই ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰৱঞ্চকে সকলো টকা লুটিছে ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বেংক কৰ্তৃপক্ষ, আৰক্ষী কাষ চাপিলো তথাপিও কোনো সদ উত্তৰ পোৱা নাই । সেয়েহে মোৰ বেংকৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছে । মোক তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ লিংক দিয়া নাই, মই কোনো ধৰণৰ ইউপি আই ব্যৱহাৰ কৰা নাই ।"

সৰুপথাৰ আইচিআইচিআই বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধক (ETV Bharat Assam)

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সৰুপথাৰ আইচিআইচিআই বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকে কয়, "গ্ৰাহকজনৰ মোবাইলটো সম্পূৰ্ণ হেক কৰি দিছিলে হেকাৰে । তেওঁৰ মোবাইলত এনে এপ কিছুমান আছে যিটো এপৰ দ্বাৰা প্ৰৱঞ্চকে বা হেকাৰে হেক কৰি সহজে ধন লুটিব পাৰে ৷"

লগতে পঢ়ক:পুলিচগিৰি নে গুণ্ডাগিৰি : নিশা ৰাজপথত নিৰীহ ব্যৱসায়ীক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ আৰক্ষীৰ !

TAGGED:

সৰুপথাৰ
অনলাইন প্ৰৱঞ্চক
সৰুপথাৰ আৰক্ষী
ETV BHARAT ASSAM
SARUPATHAR NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.