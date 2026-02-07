ETV Bharat / state

দৃষ্টি সঠিক হ'লে লক্ষ্য নেহেৰায় ! ৮৬ বছৰ বয়সত প্ৰমাণ কৰি দিলে আইতা সৰোজিনীয়ে

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সৰ্বাধিক বয়সত স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণৰ গৌৰৱ নলবাৰীৰ সৰোজিনী ভাগৱতীৰ ।

postgraduate degree from Gauhati University at the oldest age
৮৬ বছৰত অসমীয়া বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সৰোজিনী ভাগৱতীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 7, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে বয়স । বয়স বাধা হ'ব নোৱাৰে শৈক্ষিক জীৱনত । মনৰ প্ৰৱল ইচ্ছাৰে জীৱনৰ বিয়লি বেলাতো ল'ব পাৰে শৈক্ষিক ডিগ্ৰী । ৮৬ বছৰত দুটাকৈ ডিগ্ৰী লৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সৰ্বাধিক বয়সত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে নলবাৰীৰ বৰনৰ্দ্দীৰ সৰোজিনী ভাগৱতীয়ে ।

অৱশেষত যেন সপোন পূৰণ হ’ল সৰোজিনী ভাগৱতীৰ ! এই বয়সত স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ হৈ পুনৰ এইকথা প্ৰতীয়মান কৰিলে নলবাৰীৰ সৰোজিনী ভাগৱতীয়ে ৷ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সৰ্বাধিক বয়সত স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে সৰোজিনী ভাগৱতী । বৰনৰ্দ্দী গাঁৱৰ এইগৰাকী মহিলাৰ এই সাফল্যই প্ৰেৰণা যোগাব বহুতকে । এইবাৰ অসমীয়া বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পূৰ্বে ৭৩ বছৰ বয়সত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগত স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ হৈছিল তিনি সন্তানৰ মাতৃ সৰোজিনী ভাগৱতী ৷

৮৬ বছৰত অসমীয়া বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সৰোজিনী ভাগৱতীৰ (ETV Bharat Assam)

এই বয়সতো কিদৰে আহিল পঢ়াৰ নিচা ?

সৰোজিনী ভাগৱতীৰ আছে তিনিটাকৈ সন্তান । তেওঁৰ তিনিওগৰাকী সন্তান সফল । চাকৰি সূত্ৰে তিনিও সন্তান থাকে বেলেগে বেলেগে ঠাইত । তেওঁৰ স্বামী ঢুকোৱাৰ পিছত ঘৰত অকলে থাকি বিৰক্ত হৈছিল । যাৰ বাবে মনতে পণ বান্ধিলে আকৌ পঢ়িব । সেয়েহে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপক ৰূপে নিয়োজিত থকা এগৰাকী পুত্ৰৰ জৰিয়তে পুনৰ নামভৰ্তি কৰিলে ।

postgraduate degree from Gauhati University at the oldest age
৮৬ বছৰত অসমীয়া বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সৰোজিনী ভাগৱতীৰ (ETV Bharat Assam)

বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দূৰ আৰু অনলাইন শিক্ষা কেন্দ্ৰ যোগে তেওঁ ঘৰতে অধ্যয়ন কৰিবলৈ ল'লে । আইতাই কয় যে তেওঁ সময় চাই সদায় পঢ়িবলৈ লৈছিল । ঘড়ীত সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি নিতৌ অধ্যয়ণ কৰিছিল স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম । লিখা-মেলাত খুব আগ্ৰহী আছিল তেওঁ । তেনেকৈয়েই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় সৰোজিনী ভাগৱতীয়ে ।

postgraduate degree from Gauhati University at the oldest age
৮৬ বছৰত অসমীয়া বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সৰোজিনী ভাগৱতীৰ (ETV Bharat Assam)

আগলৈ আৰু অধ্যয়ন নকৰে :

বয়স চাৰি কুৰি অতিক্ৰম কৰাত শাৰীৰিকভাবে কিছু অসুস্থ হৈছে সৰোজিনী ভাগৱতী । মনৰ ইচ্ছাৰ বাবে জীৱনৰ আশা পূৰণ কৰিলে বিয়লি বেলাতো । তেওঁৰ এই শৈক্ষিক জীৱন তথা আগ্ৰহে আজিৰ প্ৰজন্মৰ মাজতো কৰিব আশাৰ সঞ্চাৰ ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এইবাৰ মই অসমীয়াত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছো । মোৰ ভৰি ভঙা বাবে ঘৰুৱা কাম একেবাৰে এৰিবলগীয়া হয় । সময় কটাবলৈ আমনি পালো । সেইবাবে নামভৰ্তি কৰিলো ।"

লগতে পঢ়ক:অন্য এক ডেষ্টিনেচন ৱেডিং ! বুঢ়া লুইতৰ বুকুত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন বিয়া

শুৱনি আমাৰ গাওঁখনি অতি... ! পবা বৰ্ষাৰণ্য প্ৰকৃতি মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি

TAGGED:

NALBARI
স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী
PG AT OLD AGE
ইটিভি ভাৰত অসম
GAUHATI UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.