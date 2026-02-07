দৃষ্টি সঠিক হ'লে লক্ষ্য নেহেৰায় ! ৮৬ বছৰ বয়সত প্ৰমাণ কৰি দিলে আইতা সৰোজিনীয়ে

দৃষ্টি সঠিক হ'লে লক্ষ্য নেহেৰায় ! ৮৬ বছৰ বয়সত প্ৰমাণ কৰি দিলে আইতা সৰোজিনীয়ে
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সৰ্বাধিক বয়সত স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণৰ গৌৰৱ নলবাৰীৰ সৰোজিনী ভাগৱতীৰ ।
নলবাৰী : শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে বয়স । বয়স বাধা হ'ব নোৱাৰে শৈক্ষিক জীৱনত । মনৰ প্ৰৱল ইচ্ছাৰে জীৱনৰ বিয়লি বেলাতো ল'ব পাৰে শৈক্ষিক ডিগ্ৰী । ৮৬ বছৰত দুটাকৈ ডিগ্ৰী লৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সৰ্বাধিক বয়সত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে নলবাৰীৰ বৰনৰ্দ্দীৰ সৰোজিনী ভাগৱতীয়ে ।
অৱশেষত যেন সপোন পূৰণ হ’ল সৰোজিনী ভাগৱতীৰ ! এই বয়সত স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ হৈ পুনৰ এইকথা প্ৰতীয়মান কৰিলে নলবাৰীৰ সৰোজিনী ভাগৱতীয়ে ৷ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সৰ্বাধিক বয়সত স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে সৰোজিনী ভাগৱতী । বৰনৰ্দ্দী গাঁৱৰ এইগৰাকী মহিলাৰ এই সাফল্যই প্ৰেৰণা যোগাব বহুতকে । এইবাৰ অসমীয়া বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পূৰ্বে ৭৩ বছৰ বয়সত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগত স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ হৈছিল তিনি সন্তানৰ মাতৃ সৰোজিনী ভাগৱতী ৷
এই বয়সতো কিদৰে আহিল পঢ়াৰ নিচা ?
সৰোজিনী ভাগৱতীৰ আছে তিনিটাকৈ সন্তান । তেওঁৰ তিনিওগৰাকী সন্তান সফল । চাকৰি সূত্ৰে তিনিও সন্তান থাকে বেলেগে বেলেগে ঠাইত । তেওঁৰ স্বামী ঢুকোৱাৰ পিছত ঘৰত অকলে থাকি বিৰক্ত হৈছিল । যাৰ বাবে মনতে পণ বান্ধিলে আকৌ পঢ়িব । সেয়েহে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপক ৰূপে নিয়োজিত থকা এগৰাকী পুত্ৰৰ জৰিয়তে পুনৰ নামভৰ্তি কৰিলে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দূৰ আৰু অনলাইন শিক্ষা কেন্দ্ৰ যোগে তেওঁ ঘৰতে অধ্যয়ন কৰিবলৈ ল'লে । আইতাই কয় যে তেওঁ সময় চাই সদায় পঢ়িবলৈ লৈছিল । ঘড়ীত সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি নিতৌ অধ্যয়ণ কৰিছিল স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম । লিখা-মেলাত খুব আগ্ৰহী আছিল তেওঁ । তেনেকৈয়েই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় সৰোজিনী ভাগৱতীয়ে ।
আগলৈ আৰু অধ্যয়ন নকৰে :
বয়স চাৰি কুৰি অতিক্ৰম কৰাত শাৰীৰিকভাবে কিছু অসুস্থ হৈছে সৰোজিনী ভাগৱতী । মনৰ ইচ্ছাৰ বাবে জীৱনৰ আশা পূৰণ কৰিলে বিয়লি বেলাতো । তেওঁৰ এই শৈক্ষিক জীৱন তথা আগ্ৰহে আজিৰ প্ৰজন্মৰ মাজতো কৰিব আশাৰ সঞ্চাৰ ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এইবাৰ মই অসমীয়াত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছো । মোৰ ভৰি ভঙা বাবে ঘৰুৱা কাম একেবাৰে এৰিবলগীয়া হয় । সময় কটাবলৈ আমনি পালো । সেইবাবে নামভৰ্তি কৰিলো ।"