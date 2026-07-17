সংগ্ৰাম, সপোন আৰু সফলতা: নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ মৰিগাঁৱৰ ছাৰজাহ চাহিল
গাঁৱত বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ মন ছাৰজাহৰ ।
Published : July 17, 2026 at 3:23 PM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ বৰচকাবাহা গাঁৱৰ ছাৰজাহ চাহিল আহমেদে নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাত পৰিয়ালটোৰ লগতে গাঁওখনত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে । সৰুৰে পৰাই চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন মনতে পুহি ৰখা ছাৰজাহ চাহিলে অৱশেষত এইদৰে সাফল্য় অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছত তেওঁ ভৱিষ্য়ৎ পৰিকল্পনাৰ কথা ব্য়ক্ত কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ছাৰজাহ চাহিল আহমেদে কয়, "মই নিয়মীয়াকৈ পঢ়িছিলো । কিবা খোকোজা থাকিলে শিক্ষকক সুধিছিলো । ফলাফল লাভ কৰাৰ পিছত খুব ভাল লাগিছিল । মোৰ এই সাফল্য়ৰ কৃতিত্ব পিতৃ-মাতৃৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্য়সকলক দিবই লাগিব । ককা-আইতা মোৰ লগত দুবছৰ আছিল ।"
সৰ্বভাৰতীয় ৰেংকিং সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি ছাৰজাহ চাহিলে কয়, "সৰ্বভাৰতীয় ৰেংকিঙত ১৯,৫৯৬ নম্বৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰী ৰেংকত ২২৫৫ লাভ কৰিছো । মই এমবিবিএছ অসমতে কৰিম । ভৱিষ্যতে গাঁৱতেই সেৱা কৰিম বুলি ভাবিছো । গাঁৱৰ মানুহক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ মন আছে ।"
পুত্ৰৰ এই সাফল্য়ত আনন্দিত হৈ ছাৰজাহ চাহিল আহমেদেৰ পিতৃয়ে কয়, "এই খবৰ পাই খুব ভাল লাগিছে । পুত্ৰৰ চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন আছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই দৌৰি আছে । ইঞ্জিনিয়াৰিঙতো ৯৫ শতাংশ লাভ কৰিছিল যদিও তেওঁৰ চিকিৎসক হোৱাৰহে ইচ্ছা । ল'ৰাৰ আশা পুৰণ হোৱা বাবে আমাৰো ভাল লাগিছে । আমি যিমান পাৰো সিমান সহায় কৰিছো । অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকাৰে পৰাই ল'ৰাৰ চিকিৎসক হোৱাৰ ইচ্ছা মনতে পুহি ৰাখিছিল ।"
ঘৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা মুঠেই টনকিয়াল নহয় । দেউতাক ৰিবুল আলী এখন স্থানীয় বিদ্যালয়ৰ টিউটৰ আৰু মাতৃ চাহিদা বেগম এগৰাকী অংগনৱাড়ী কৰ্মী । দিনটোৰ হাড়ভঙা পৰিশ্ৰমৰ পিছতো পুত্ৰ ছাৰজাহ চাহিল আহমেদক জীৱনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলো ত্য়াগ কৰিছে । ছাৰজাহে সৰুৰে পৰাই ঘৰৰ অভাৱ-অনাটনবোৰ অতি ওচৰৰ পৰা দেখিছিল । ছাৰজাহৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ উলিয়াবলৈ মাক-দেউতাকে নিজৰ সকলো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ কৰিছিল ।
যেতিয়া গাঁৱৰ আন সমনীয়া ল’ৰা-ছোৱালীবোৰে খেল-ধেমালি বা ম’বাইলত ব্যস্ত আছিল, ছাৰজাহে তেতিয়া সৰু কোঠাটোৰ চুক এটাত কিতাপৰ মাজত বুৰ গৈ আছিল । তেওঁৰ বাবে মাক-দেউতাকৰ মুখৰ হাঁহিটো আৰু তেওঁলোকৰ চকুত থকা আশাখিনিয়েই আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি আছিল । বৃহস্পতিবাৰে নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা ছাৰজাহ চিকিৎসক হোৱাৰ দিশে এখোজ আগবাঢ়ি গ’ল ।
লগতে পঢ়ক:নীট-ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা, ১১.২১ লাখ প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতা অৰ্জন
অসমৰ মাজবাটৰ লগতে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব ৭৫টা ৰে’লৱে ষ্টেচন