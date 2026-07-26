শিৱসাগৰত বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ; ক্ষতিগ্ৰস্তক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস

শিৱসাগৰত বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ; ক্ষতিগ্ৰস্তক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস
শিৱসাগৰ জিলাৰ কেইবাটাও বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বানপীড়িতৰ সমস্যাৰ বুজ লয় ।
By ANI
Published : July 26, 2026 at 1:00 PM IST
শিৱসাগৰ : "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বানপীড়িতক সকলো দিশৰ পৰা সহায় কৰিব ।" বানবিধ্বস্ত শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই আশ্বাস দিলে । তেওঁ বান শিবিৰসমূহত সাহায্য ব্যৱস্থাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যসেৱা, খাদ্য, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাসমূহৰ নিৰৱচ্ছিন্ন সুবিধা নিশ্চিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশো দিয়ে ।
শিৱসাগৰৰ লখিমী নগৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বানপীড়িত লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰে আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ উপলব্ধতাৰ পৰ্যালোচনা কৰে । তেওঁ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক এই দিশত সজাগ হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু কোনো বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে যাতে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী লাভৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত নহয় বা কোনো ধৰণৰ কষ্টৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়ে ।
📽️ | Standing with the flood-affected people of Upper Assam's Sivasagar, Mahmora and Sonari assembly segments, hearing their concerns and assuring them of every possible assistance. pic.twitter.com/WaZrKNDJpQ— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) July 25, 2026
তাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহুবৰৰ বীৰ লাচিত বৰফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক সাক্ষাৎ কৰি খাদ্য, খোৱাপানী আৰু অন্যান্য সাহায্য সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰে । বান শিবিৰত ৰাইজক সম্বোধন কৰি সোণোৱালে কয় যে কেন্দ্রীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সমন্বয়ৰে প্রতিগৰাকী ক্ষতিগ্রস্ত নাগৰিকক সময়মতে সাহায্য প্রদান কৰিবলৈ কাম কৰি আছে ৷
তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সমন্বয়ৰে কাম কৰি আছে যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ ওচৰলৈ সম্ভৱপৰ সকলো সাহায্য অতি সোনকালে গৈ পায় । আমি প্ৰতিটো জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু যাতে সাহায্য, স্বাস্থ্যসেৱা, খাদ্য আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানী প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ যাব পাৰে তাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ।"
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে সামূহিক প্ৰচেষ্টা আৰু সহযোগিতাই ৰাজ্যখনক এই সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱাত সহায় কৰিব । সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে আমাৰ ধৈৰ্য্যৰ পৰীক্ষা লৈছে, কিন্তু ই আমাৰ ঐক্য আৰু মমতাৰ মনোভাৱো উলিয়াই আনে । একেলগে-চৰকাৰ, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু আমাৰ নাগৰিকৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰে-আমি এই কঠিন পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিম আৰু প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক মৰ্যাদাৰে পুনৰ সংস্থাপন কৰাত সহায় কৰিম ।"
📽️| Taking stock of the flood situation at the Lakhimi Nagar ME School relief camp in Sivasagar district. pic.twitter.com/tOeq3pvkLA— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) July 25, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ জালান আউটড'ৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বান সাহায্য অভিযানৰ ফ্লেগ অফ কৰে । সন্থাই চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বাবে খাদ্য, বস্ত্ৰ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে ।
অলিম্পিক সন্থাৰ এই পদক্ষেপকো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশংসা কৰে । শিৱসাগৰৰ বান শিবিৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত সোণোৱালৰ সৈতে অসমৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া, সুশান্ত বৰগোহাঁই, কেশৱ মহন্ত, অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সংসদ দিলীপ শইকীয়া, বিধায়ক দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা আৰু তৰংগ গগৈ উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন-সাহাৰ্য বিতৰণ