বাগদেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত নলবাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান
পুৰোহিতৰ বেদ-মন্ত্ৰৰ ধ্বনি, শংখধ্বনি, মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজতেই সুঁৱৰিলে জুবিন গাৰ্গক ।
Published : January 23, 2026 at 6:05 PM IST
নলবাৰী : আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা । মাঘ মাহৰ শুক্লা পঞ্চমী তিথিত পালন কৰা সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান মুখৰিত হৈ পৰে বাগদেৱীৰ আৰাধনাৰে ৷ এই দিনটোতে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভিৰ কৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ।
পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুখৰিত হৈ পৰে বাগদেৱী বন্দনাৰে । সাজি-কাছি আপোন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ ওলাই আহিছে ছাত্র-ছাত্ৰীসকল । মা সৰস্বতীৰ পৰা শৈক্ষিক মংগল কামনা কৰি আশিস লয় ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে । নলবাৰীতো একেই পৰিৱেশ ।
পুৰোহিতৰ বেদ-মন্ত্ৰৰ ধ্বনি, শংখধ্বনি, মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আদিৰ লগতে হোমাগ্নি, ধূপ-চাকিৰ সুবাসেৰে সুশোভিত হৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে মূৰ দোৱাই মাৰ ওচৰত নৈবদ্য আগবঢ়ায় কৰিছে মংগল কামনা ।
তাৰ মাজতে বহুতো ছাত্ৰীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰিলে পূজা চৌহদত । নলবাৰীৰ আগশাৰীৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ এয়া । প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ পূজা অৰ্চনাক লৈ পুৱাৰে পৰা উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে মহাবিদ্যালয় চৌহদ ।
ছাত্ৰীসকলে গালে 'মায়াবিনী' শীৰ্ষক প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত । মনত দুখ ! তথাপি আধ্যাত্মিকতাক জীয়াই ৰাখিবলৈ আই সৰস্বতীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবই লাগিব । তাৰ মাজতে ছাত্ৰীয়ে এনেদৰে সুঁৱৰিলে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "জুবিন দাবিহীন প্ৰথমটো সৰস্বতী পূজা । বহুত বেছি বেয়া লাগিছে । যদিও তেওঁ কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই,তথাপি তেওঁ আমাৰ মাজত সদায় থাকিব । "