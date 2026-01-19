ETV Bharat / state

কেতিয়া কৰিব বাগদেৱীৰ আৰাধনাৰ ?

এইবাৰ সৰস্বতী পূজা কেতিয়া ? লগতে মাঘ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ পঞ্চম দিন কেতিয়া পৰে জানেনে ?

Saraswati Puja 2026
কেতিয়া কৰিব বাগদেৱীৰ আৰাধনাৰ ? (ETV Bharat)
হায়দৰাবাদ :

''যা কুন্দেন্দু তুষাৰহাৰা ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা ।

যা বীণা বৰদণ্ডমণ্ডিত কৰা যা শুভ্ৰবস্ত্ৰাবৃতা ।।

যা ব্ৰহ্মাচ্যুত-শংকৰ প্ৰভৃতিভিদেৱৈঃ সদা বন্দিতা ।

সামাং পাতু সৰস্বতী ভগৱতী নিঃশেষজাড্যাপহা ।।’’

প্ৰতি বছৰে মাঘ মাহৰ শুক্ল পঞ্চমী তিথিৰ দিনা সৰস্বতী পূজা পালন কৰা হয় । সেয়ে এই বিশেষ পূজাভাগক শ্ৰীপঞ্চমী পূজা বা বসন্ত পঞ্চমী বুলিও জনা যায় । এই পূজা বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পালন কৰা হয় । দিনটীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই উৎসৱৰ আগবেলা পূজা অথবা নাম প্ৰসংগই প্ৰাধান্য লাভ কৰে ।

ৰাজ্য তথা দেশবাসীয়ে বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আৰাধনা কৰা মা সৰস্বতী পূজাক বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী বাগদেৱী বুলিও জনা যায় ৷ লোকবিশ্বাস অনুসৰি, বাগদেৱীক পবিত্ৰ মনেৰে আৰাধনা কৰিলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় ৷ পূজাৰ দিনটোত ভক্তসকলে জ্ঞান, প্ৰজ্ঞা, সংগীত আৰু পৰিৱেশন কলাৰ আৰাধ্য হিচাপে গণ্য কৰা দেৱী সৰস্বতীক পূজা কৰা হয় ।

Saraswati Puja 2026
কেতিয়া কৰিব বাগদেৱীৰ আৰাধনাৰ ? (ETV Bharat)

পিছে এই বছৰ কেতিয়া বসন্ত পঞ্চমী বা সৰস্বতী পূজা পালন কৰা হ'ব, পূজা কৰাৰ আটাইতকৈ শুভ সময় কেতিয়া এই লৈ বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে ।

জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে, ২৩ জানুৱাৰী শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা সৰস্বতী পূজা পালন কৰিব পৰা যায় । অৱশ্যে বিশেষ তাৰিখ বিবেচনা কৰি পূজা কৰাসকলে বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ পৰা দেৱী পূজাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।

বসন্ত পঞ্চমী কেতিয়া ?

হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি, ২৩ জানুৱাৰীৰ মাজ নিশা ২.২৮ বজাৰ পৰা মাঘ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ পঞ্চমী তিথি আৰম্ভ হ'ব । ২৪ জানুৱাৰীৰ নিশা ১.৪৬ বজালৈকে চলিব ।

লক্ষ্ণৌৰ জ্যোতিষী উমাশংকৰ মিশ্ৰৰ মতে, "সনাতন ধৰ্ম মতে কেৱল উদয় তিথিহে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে । যিহেতু পঞ্চমী তিথি ২৩ জানুৱাৰীত উদয় হ'ব, সেয়েহে সেইদিনা বসন্ত পঞ্চমী পালন কৰা হ'ব । এই অনুসৰি বসন্ত পঞ্চমী মুঠ ২৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ধৰি চলি থাকিব । অৰ্থাৎ এই শুভ তিথিৰ প্ৰভাৱ প্ৰায় গোটেই দিনটো হ'ব ।"

Saraswati Puja 2026
এইবাৰ সৰস্বতী পূজা কেতিয়া ? (ETV Bharat)

সৰস্বতী পূজাৰ শুভ সময়

বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনটো মা সৰস্বতী দেৱীক আৰাধনা কৰা হয় । মা সৰস্বতী জ্ঞান, প্ৰজ্ঞা, শিক্ষণ, সংগীত আৰু শিল্পৰ দেৱী বুলি গণ্য কৰা হয় । এই দিনটোত মা সৰস্বতীক পূজা কৰিলে মনৰ শান্তি হয় আৰু জ্ঞান বৃদ্ধি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।

Saraswati Puja 2026
প্ৰতি বছৰে মাঘ মাহৰ শুক্ল পঞ্চমী তিথিৰ দিনা সৰস্বতী পূজা পালন কৰা হয় (ETV Bharat)

অধ্যয়ন, সংগীত, শিল্প বা শিক্ষাৰ লগত জড়িতসকলৰ বাবে এই দিনটো বিশেষ বুলি গণ্য কৰা হয় । পূজাৰ বিশেষ তাৎপৰ্যও আছে । জ্যোতিষীসকলৰ মতে, "পূজাৰ শুভ সময় পুৱা ৬.৪৩ বজাৰ পৰা নিশা ১২.১৫ বজালৈ । এই সময়ত দেৱীক পূজা কৰিলে ভক্তসকলে বিশেষ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব ।"

মাঘ মাহৰ শুক্ল পঞ্চমী কিয় বিশেষ ?

উমাশংকৰ মিশ্ৰই কয়, "প্ৰতিমাহে দুটাকৈ পঞ্চমী তিথি থাকে । এটা কৃষ্ণ পক্ষ আৰু আনটো শুক্ল পক্ষ । অৱশ্যে মাঘ মাহত শুক্ল পক্ষৰ বিশেষ ধৰ্মীয় তাৎপৰ্য আছে । কাৰণ এই দিনটোত দেৱী সৰস্বতী আবিৰ্ভাৱ হয় । বিদ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু সংগীত বিদ্যালয়ত, বিভিন্ন ক্লাৱ বা কিছু কিছুৱে নিজৰ ঘৰতো এই পূজা পালন কৰে ।"

বসন্ত পঞ্চমীত কি কৰিব ?

পুৱাই উঠি স্নান কৰা উচিত । ইয়াৰ পিছত বগা বা হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় । পূজাস্থলীত সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰক । মূৰ্তিৰ তলত বগা কাপোৰ পাৰি দিব । তাৰ পিছত দেৱী সৰস্বতীক কিতাপ বা বাদ্যযন্ত্ৰ আগবঢ়াওক ।

Saraswati Puja 2026
কেতিয়া কৰিব বাগদেৱীৰ আৰাধনাৰ ? (ETV Bharat)

বাগদেৱীক হালধীয়া ফুলো আগবঢ়াওক । দেৱীক পূজা কৰি থকা অৱস্থাত এটা চাকি জ্বলাৱক । তাৰ পিছত সৰস্বতী মন্ত্ৰ জপ কৰক । বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনা পূজা কৰিলে দেৱী সৰস্বতীৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ পোৱা যায় । ফলত জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা আৰু সফলতাৰ বাট মুকলি হয় বুলি বিশ্বাস আছে । জ্যোতিষীসকলে বিশ্বাস কৰে যে সঠিক তাৰিখ বা সঠিক সময়ত দেৱীক আৰাধনা কৰিলেহে ফলাফল পোৱা যাব ।

